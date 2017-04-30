EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом, Технологии
  936  8
Все про:Германия (2782) МИД (4066) Россия (70243) Турция (1943) Габриэль (33)

 МИД ФРГ: Европа не хочет толкать Турцию в сторону России

Министр иностранных ФРГ Зигмар Габриэль выступил против прекращения переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС.

Об этом сегодня заявил министр иностранных ФРГ Зигмар Габриэль перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС на Мальте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем прекращение переговоров абсолютно неправильной реакцией", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцем овец со скотовоза, утопившего разведсудно РФ, оказался крымский татарин

Габриэль уточнил, что Европа "не заинтересована в том, чтобы толкать Турцию в сторону России".

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в Берлине сказал о том, что в Валетте "хорошо бы вместе с нашими европейскими партнерами и вместе с Турцией подумать над тем, какие новые форматы переговоров можно найти".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ребята, оттолкните, нах, пожалуйста, РФ от Украины. И как можно подальше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До недавнего времени почти три месяца жил в Стамбуле. Круг общения был большой, в основном по бизнесу. Так вот , к России у турок отношение нормальное, а вот Путина просто презирают. Это факт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
как может 140 миллионов нищего населения влиять на все страны мира ...уже задрали со своим тупым бредом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Толкать Турцию - уже не получится. Важнее? Присмотреться и увидеть, куда сама Турция - "толкается". Танцевать под дудки ни одних ни других - не будет. Это данность которую, нужно учитывать.
Новый - "игрок" и весомый. Так получается, если долго раскачивать и толкать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кароч - гейропеці хочуть водити турків своїми перемовинами як козлів за морквою ще років 50.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если турки не захотят никто их туда не сможет толкнуть. и вообще толкайте, война между ними обеспечена. там неустранимые противоречия. что они могут поделить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"толкать Турцию в сторону России"
такой бред только конченые либерасты могут придумать
турки сами хотят стать империей и не под кого ложится не собираются
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президен не турок, а до него был Гуль- полухаест(эр мэн?-ворованное слово), а еще раньше полукурд. А ГДЕ ТУРКИ -ИСТИННЫЕ ВОЯКИ? Масса взрывов в Турции,устроенные мировыми правителями арабами (эр мэн?) в Кремле( ниодного не поймал??), а затем заставили не турка Эрдогана пойти на поклон в Израиль,где ему напомнили его национальность и попросили слушать Кремль.Теперь он долбает страну,ссоря ее с Европой, увольняя 150000 лучших преподователей и патриотов в Армии Непобедимой.(35 тыс в тюрьмах,после инсценировки переворота) Он сдал также воевавших ОдЭров(азэров, а не туркоман) с городами АлаБэй,(Алеппо) АлаАтаАга(Латакия наз. от горы ХултайДаг в Дагестане) и Идлиб. Затем фальсификация в референдуме. Он уже зомбирован арабским Кремлем.Его надо менять и чем скорее тем лучше ДЛЯ ВСЕЙ 100 МЛН(неофициально).ТУРЦИИ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД ФРГ: Европа не хочет толкать Турцию в сторону России
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти