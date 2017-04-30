 МИД ФРГ: Европа не хочет толкать Турцию в сторону России

Об этом сегодня заявил министр иностранных ФРГ Зигмар Габриэль перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС на Мальте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ





"Мы считаем прекращение переговоров абсолютно неправильной реакцией", - заявил министр.





Габриэль уточнил, что Европа "не заинтересована в том, чтобы толкать Турцию в сторону России".



