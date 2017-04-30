 МИД ФРГ: Европа не хочет толкать Турцию в сторону России

Об этом сегодня заявил министр иностранных ФРГ Зигмар Габриэль перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС на Мальте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем прекращение переговоров абсолютно неправильной реакцией", - заявил министр.
Габриэль уточнил, что Европа "не заинтересована в том, чтобы толкать Турцию в сторону России".
Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в Берлине сказал о том, что в Валетте "хорошо бы вместе с нашими европейскими партнерами и вместе с Турцией подумать над тем, какие новые форматы переговоров можно найти".
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Новый - "игрок" и весомый. Так получается, если долго раскачивать и толкать.
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такой бред только конченые либерасты могут придумать
турки сами хотят стать империей и не под кого ложится не собираются
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