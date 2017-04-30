EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  108  0
Все про:выборы (21697) КИУ (297) Черкасщина (512)

 Серьезных проблем на сегодняшних местных выборах нет, - КИУ

Серьезные проблемы на проходящих в Украине 30 апреля местных выборах отсутствуют, наиболее напряженная ситуация фиксируется в г.Шпола Черкасской области, где у избирательных участков присутствуют группы "псевдожурналистов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"Достаточно хорошие впечатления (от выборов. - Ред.), потому что пока что мы не наблюдаем серьезных проблем на выборах", - сказал А.Кошель в эфире одного из украинских тлеканалов в воскресенье.

"Есть традиционная проблема - это проблема незаконной агитации, и она наблюдается на выборах в Луганской области и некоторых других регионах. Есть проблемы технического характера: мы зафиксировали, что некоторые участки открылись с опозданием, в частности, в Перечинской ОТГ на Закарпатье. Где-то были проблемы с допуском наблюдателей. Но подавляющее большинство этих проблем решались решениями комиссий", - рассказал он.

По словам гендиректора КИУ, ключевая проблема, которая потенциально может возникнуть в течение дня - это "присутствие больших групп псевдожурналистов" в Шполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине проходят выборы в территориальных общинах

"Чтобы представить масштаб - возле каждого участка присутствуют около 30-40 представителей средств массовой информации. Часто это лица спортивной внешности, которые имеют удостоверения журналистов разных изданий, но реально это группы поддержки разных кандидатов. Пока что все спокойно и мы фиксируем достаточно высокую активность правоохранителей… Это была достаточно проблемная громада", - рассказал А.Кошель.

По его словам, данная проблема может быть устранена "техническими решениями" - соответствующими изменениями в избирательное законодательство.

Как сообщалось, жители 47 объединенных территориальных громад (ОТГ) в 19 областях Украины в воскресенье, 30 апреля, впервые выбирают депутатов и председателей местных советов.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСерьезных проблем на сегодняшних местных выборах нет, - КИУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти