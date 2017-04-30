 Серьезных проблем на сегодняшних местных выборах нет, - КИУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.
"Достаточно хорошие впечатления (от выборов. - Ред.), потому что пока что мы не наблюдаем серьезных проблем на выборах", - сказал А.Кошель в эфире одного из украинских тлеканалов в воскресенье.
"Есть традиционная проблема - это проблема незаконной агитации, и она наблюдается на выборах в Луганской области и некоторых других регионах. Есть проблемы технического характера: мы зафиксировали, что некоторые участки открылись с опозданием, в частности, в Перечинской ОТГ на Закарпатье. Где-то были проблемы с допуском наблюдателей. Но подавляющее большинство этих проблем решались решениями комиссий", - рассказал он.
По словам гендиректора КИУ, ключевая проблема, которая потенциально может возникнуть в течение дня - это "присутствие больших групп псевдожурналистов" в Шполе.
"Чтобы представить масштаб - возле каждого участка присутствуют около 30-40 представителей средств массовой информации. Часто это лица спортивной внешности, которые имеют удостоверения журналистов разных изданий, но реально это группы поддержки разных кандидатов. Пока что все спокойно и мы фиксируем достаточно высокую активность правоохранителей… Это была достаточно проблемная громада", - рассказал А.Кошель.
По его словам, данная проблема может быть устранена "техническими решениями" - соответствующими изменениями в избирательное законодательство.
Как сообщалось, жители 47 объединенных территориальных громад (ОТГ) в 19 областях Украины в воскресенье, 30 апреля, впервые выбирают депутатов и председателей местных советов.
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