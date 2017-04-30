EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Курьезы, За рубежом
  3877  39
Все про:корабль (849) Крым (19620) разведка (1694) Россия (70240) Румыния (475) скот (12) скотоводство (5) крымские татары (1453)

 Владельцем овец со скотовоза, утопившего разведсудно РФ, оказался крымский татарин

Владельцем овец с судна-скотовоза Ашот-7, столкновение с которым потопило российский корабль-разведчик Лиман, оказался крымский татарин Махмуд Карази.

Владельцем овец с судна-скотовоза Ашот-7, столкновение с которым потопило российский военный корабль-разведчик Черноморского флота Лиман, оказался крымский татарин Махмуд Карази. Он является гражданином Румынии, передает Цензор.НЕТ. Подает в суд на Россию, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на канал DIGI24.

Турецкие следователи убеждены, что именно российский корабль нарушил правила судоходства. Они считают, что следствие будет идти три месяца. Но судебные иски нужно подавать уже сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия решила не поднимать со дна затонувший разведывательный корабль: "Лиман" имел довольно преклонный возраст"

Напомним, что разведывательный корабль Черноморского флота РФ Лиман столкнулся с грузовым судном Ашот-7 у пролива Босфор. Российский корабль затонул.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ежегодно праздник Курбан Байрам (или Ид аль-адха) отмечается на семидесятый день после праздника Ураза-Байрам, то есть на десятый день исламского месяца зуль-хиджа, т.о. Курбан-Байрам в 2017 году выпадает на 1 сентября, т.е на пятницу. Источник: http://godzagodom.com/musulmanskij-prazdnik-kurban-bajram-v-2017-godu/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не смог не запостить эти фото. Тут такой праздник с этим рузге судном !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судно? Навеяло ассоциацию с больничным судном
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пардоньте, а скотовоз чей пароход был? Татарина или тот, что затонул?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы, как вам наказание от владельца овец с Крыма?!
это лучше камней?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
классика: бойся в море рыбака и вояку - дурака. но особенно вояку с российским скотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крімско-татарские овці поставили в позу касабов...Владельцем овец со скотовоза, утопившего разведсудно РФ, оказался крымский татарин - Цензор.НЕТ 1598
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все это напомнило анекдот времен Совка.

Новости по ТВ:
- Вчера американская подводная лодка затонула в результате столкновения с айсбергом. Командир айсберга награжден Орденом Ленина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь никакие животные кроме русского скота не пострадали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ООН направить місію по захисту тварин, для дослідження, які тварини постраждали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще то бог имеет своеобразное чувство юмора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОЧЕВИДЦЫ УТВЕРЖДАЮТ, что с тонущего "Лимана" доносилась песня:
Врагу не сдаётся наш гордый "Лиман".
Пощады никто не желает.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ну, про эту "подлодку" уже не смешно. Давайте ждать свежую
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь кацы объявят, что это по заказу Джемилева было. И станет Джемилев в один ояд с Кровавым Пастором, Ярошем, Яценюком и Зоряном со Шкиряком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всіх баранів на скотовозі нагородити медаллю "За звільнення Криму", а кепу можна і "Хєроя України" дати. Гадаю Петро погодиться.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКурьезыВладельцем овец со скотовоза, утопившего разведсудно РФ, оказался крымский татарин
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти