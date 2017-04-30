 Владельцем овец со скотовоза, утопившего разведсудно РФ, оказался крымский татарин

Владельцем овец с судна-скотовоза Ашот-7, столкновение с которым потопило российский военный корабль-разведчик Черноморского флота Лиман, оказался крымский татарин Махмуд Карази. Он является гражданином Румынии, передает Цензор.НЕТ. Подает в суд на Россию, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на канал DIGI24.
Турецкие следователи убеждены, что именно российский корабль нарушил правила судоходства. Они считают, что следствие будет идти три месяца. Но судебные иски нужно подавать уже сейчас.
Напомним, что разведывательный корабль Черноморского флота РФ Лиман столкнулся с грузовым судном Ашот-7 у пролива Босфор. Российский корабль затонул.
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это лучше камней?
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Новости по ТВ:
- Вчера американская подводная лодка затонула в результате столкновения с айсбергом. Командир айсберга награжден Орденом Ленина.
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Врагу не сдаётся наш гордый "Лиман".
Пощады никто не желает.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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