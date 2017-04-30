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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (16962) пожар (3176) ГСЧС (984)

 Пожар в Киеве: среди ночи горело кафе

Возгорание случилось на кухне - никто не пострадал.

В Киеве ночью горело кафе на ул. Красногвардейской, 46/2. Пожарные за час ликвидировали возгорание. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре в кафе поступило в ГосЧС 30 апреля в 3:49.

"Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову, установили, что пожар произошел на кухне кафе. Спасатели оценили обстановку и приступили к тушению. В 4:52 пожар был ликвидирован. На момент возгорания людей в помещении не было, никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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На месте работало около 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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вігорела подсобка и бабНюрін халат..Цензор! шото мельчает маштаб обзоров...
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Короткое замыкание? Кого там замкнуло, если заключение дают через несколько недель?
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На рассвете горела школа а ночью кафе. Днем горит публичный дом, а когда будет смеркаться....
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Переділ переділеного,я і сьогодні переділяютьУкраїну під видом виборів обєднаних гомад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПожар в Киеве: среди ночи горело кафе
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