 Пожар в Киеве: среди ночи горело кафе

В Киеве ночью горело кафе на ул. Красногвардейской, 46/2. Пожарные за час ликвидировали возгорание. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Сообщение о пожаре в кафе поступило в ГосЧС 30 апреля в 3:49.
"Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову, установили, что пожар произошел на кухне кафе. Спасатели оценили обстановку и приступили к тушению. В 4:52 пожар был ликвидирован. На момент возгорания людей в помещении не было, никто не пострадал", - сказано в сообщении.
На месте работало около 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.
По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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