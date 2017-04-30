 На рассвете на Виннитчине горела школа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.
"Сегодня, 30 апреля, в 5:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Демидовка Чечельницкого района горит школа, - сказано в сообщении. - По указанному адресу было направлено отделение дежурного караула ДПРЧ из Чечельника. В ходе проведения разведки было установлено, что возгорание возникло в одном из учебных классов школы".
На ликвидацию пожара от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и один спецавтомобиль.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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