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Все про:Винницкая область (413) пожар (3176) школа (1713)

 На рассвете на Виннитчине горела школа

Возгорание произошло из-за замыкания - пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.

"Сегодня, 30 апреля, в 5:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Демидовка Чечельницкого района горит школа, - сказано в сообщении. - По указанному адресу было направлено отделение дежурного караула ДПРЧ из Чечельника. В ходе проведения разведки было установлено, что возгорание возникло в одном из учебных классов школы".

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На ликвидацию пожара от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и один спецавтомобиль.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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сторож Стакан Стаканіч первомай отмечал...
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беги пожарі у себя на родине туши, знатній оленевод..а то скоро и ягеля не станет..
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...как кораблик назовёшь,так он и "поплывёт",да орешек?
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опять "винитчина" это все равно..что "ихний".."ихние"..
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Последняя страница учебника по ботанике! Дай прикурить.
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Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Поинтересуйтесь средним возрастом школ .И там не разу за все время не делался капремонт с заменой электрооборудования,труб....
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Зато и капремонт теперь не нужен. Экономия!
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