 Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".
"С 7 июня (вступление Порошенко в должность Президента) по настоящее время решениями Президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц", - сказано в сообщении.
В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в текущем году - 871.
В частности гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.
Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц.
В том числе указами Порошенко в 2016 году были приняты в украинское гражданство 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам, из которых больше всего россиян - 131.
Как сообщалось, Порошенко предлагает Верховной Раде определить основанием для потери украинского гражданства невыполнение требования о подаче в течение 2 лет в уполномоченный орган Украины выданный иностранным государством документ о прекращении иностранного гражданства.
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