EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  154  1
Все про:Администрация_Президента (1440) гражданство (553) Порошенко (12783)

 Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам, - АП

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".

"С 7 июня (вступление Порошенко в должность Президента) по настоящее время решениями Президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц", - сказано в сообщении.

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в текущем году - 871.

В частности гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко

Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц.

В том числе указами Порошенко в 2016 году были приняты в украинское гражданство 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам, из которых больше всего россиян - 131.

Как сообщалось, Порошенко предлагает Верховной Раде определить основанием для потери украинского гражданства невыполнение требования о подаче в течение 2 лет в уполномоченный орган Украины выданный иностранным государством документ о прекращении иностранного гражданства.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам, - АП
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти