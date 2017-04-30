 ГПСУ отслеживает перемещение российских байкеров, которые могут планировать дестабилизацию ситуации в Украине

Госпогранслужба Украины отслеживает перемещение российских байкеров, которые устроили очередной мотопробег по Европе. А также других лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки во время майских дат. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

В частности, Слободян заявил, что задержанный пограничниками совместно с СБУ гражданин РФ, который пытался въехать в Украину для подготовки провокаций 2 мая в Одессе, сознался, что ехал для того, чтобы "принимать участие в стабилизационных мероприятиях".

"Есть информация и про другие, как отдельные лица, так и организованные группы, которые, возможно, будут пытаться проникнуть в Украину. В том числе, это касается и так называемых российских байкеров, которые планируют очередной мотопробег якобы по странам Европы до Берлина. Как у них это получится - посмотрим, но тем не менее их перемещение также отслеживается", - заявил Слободян.