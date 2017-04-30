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 Политика Украины
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Все про:байкеры (134) Госпогранслужба (2644) провокация (1160) Россия (70239) Слободян (195)

 ГПСУ отслеживает перемещение российских байкеров, которые могут планировать дестабилизацию ситуации в Украине

Информация о таких лицах и группах есть у украинских правоохранителей.

Госпогранслужба Украины отслеживает перемещение российских байкеров, которые устроили очередной мотопробег по Европе. А также других лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки во время майских дат. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

В частности, Слободян заявил, что задержанный пограничниками совместно с СБУ гражданин РФ, который пытался въехать в Украину для подготовки провокаций 2 мая в Одессе, сознался, что ехал для того, чтобы "принимать участие в стабилизационных мероприятиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

"Есть информация и про другие, как отдельные лица, так и организованные группы, которые, возможно, будут пытаться проникнуть в Украину. В том числе, это касается и так называемых российских байкеров, которые планируют очередной мотопробег якобы по странам Европы до Берлина. Как у них это получится - посмотрим, но тем не менее их перемещение также отслеживается", - заявил Слободян.

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добре було би відстрілювати, а не тільки відслідковувати!
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В одесский дом профсоюзов єтих байкеров, а подпалить есть кому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПСУ отслеживает перемещение российских байкеров, которые могут планировать дестабилизацию ситуации в Украине
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