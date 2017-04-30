 "Террористы расстреляли свой автомобиль, выехавший на минное поле", - ГУР МО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, боевики продолжают нести потери личного состава и техники из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями и пытаются использовать такие факты для дискредитации сил АТО, распространяя информацию о нарушениях режима прекращения огня ВС Украины и деятельности украинских разведывательных групп.
"28 апреля во время проведения ротации на передовых позициях 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ боевая машина пехоты и грузовой автомобиль противника выехали на собственное минное поле. Бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады. Трое военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения", - сказано в сообщении.
В ГУР сообщают, что российское оккупационное командование пытается исказить информацию о потерях личного состава. Соединениям и частям разослано циркулярное сообщение, что гибель военнослужащих бригады произошла вследствие диверсионных действий сил АТО.
Также к потерям боевиков приводит пьянство, 28 апреля после распития спиртного состоялся вооруженный конфликт, в котором погибли три террориста.
Кроме того, используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие указанного полка осуществили столкновения с газопроводом, в результате чего погиб водитель.
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Да Интерпол решиk с ним не сязываться...
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большой бордельбольшое заведение, в котором означенные члены благородного сословия были обслуживающим персоналом. Не нужно ничего делать с "малыми архитектурными формами", связанными с "памятью" о Екатерине II - нужно только заказать немецким специалистам реалистически костюмированный и исторически точный фильм о её жизни. При том, что прокат этого фильма будет насколько ограничен, продажа экземпляров видеоварианта может быть совершенно неожиданнго объёма. Так что результат может быть очень даже "фантастишь". И охочих поминать непотребную бабу не станет.
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здійснили зіткнення? неодноразово?
пишіть тоді краще так: здійснили зтиковку, вийшовши на навколоземну орбіту, та провели офіційну зустріч з ватажком загону "сомалі"
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Да ещё, хрен его знает, можэт быть, эти хотели дезертировать и попали на минное поле и потом их разфигачили - ведь не сказанно, с какои целью они там ехали.
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-Наверно мины бракованные нам Мордор,шлёт!
-А ты сходи проверь,-предложил Сопля.
-Я мигом,ответил Шнырь.Сел и поехал проверять.Та не просто проверять,а буквально конкретно,по полю.Проверил,тоже конкретно,разлетевшись на атомы.Теперь сомнений нет,шо мины работают
Орки хули.Теперь и мы знаем,где у них минное поле,сказал Зорян Шкиряку
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