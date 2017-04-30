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 Политика Украины
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Все про:боевик (18600) Минобороны (5033) разведка (1693) терроризм (20187)

 "Террористы расстреляли свой автомобиль, выехавший на минное поле", - ГУР МО

Машина подорвалась на мине, а позже ее взорвали ракетой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, боевики продолжают нести потери личного состава и техники из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями и пытаются использовать такие факты для дискредитации сил АТО, распространяя информацию о нарушениях режима прекращения огня ВС Украины и деятельности украинских разведывательных групп.

"28 апреля во время проведения ротации на передовых позициях 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ боевая машина пехоты и грузовой автомобиль противника выехали на собственное минное поле. Бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады. Трое военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения", - сказано в сообщении.

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В ГУР сообщают, что российское оккупационное командование пытается исказить информацию о потерях личного состава. Соединениям и частям разослано циркулярное сообщение, что гибель военнослужащих бригады произошла вследствие диверсионных действий сил АТО.

Также к потерям боевиков приводит пьянство, 28 апреля после распития спиртного состоялся вооруженный конфликт, в котором погибли три террориста.


Кроме того, используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие указанного полка осуществили столкновения с газопроводом, в результате чего погиб водитель.
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Ну...вообщем...не так ,конечно. Но Ваши эмоции я понимаю
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Свирепый Заяц страшен в гневе.
Да Интерпол решиk с ним не сязываться...
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Иди на путина со своей императрицей, ватник!!!
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Так это же штепа- бывшая мэрша .Так лучше

"Террористы расстреляли свой автомобиль, выехавший на минное поле", - ГУР МО - Цензор.НЕТ 44
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здаров, как дела, как стадо - размножаетса, ты там не в обиде, я плюсанул ту белобрысую как шутку - мол твоя имперетрица, я же прав не так ли, ну не говори что ты ещё и этои поклоняешся как люльке - ведь шутка, что она твоя имперетрица, не так ли?!
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Но ведь тут прототип - немецкая ...женщина, превратившая бояр и имперских дворян "россии" в очень большой бордель большое заведение, в котором означенные члены благородного сословия были обслуживающим персоналом. Не нужно ничего делать с "малыми архитектурными формами", связанными с "памятью" о Екатерине II - нужно только заказать немецким специалистам реалистически костюмированный и исторически точный фильм о её жизни. При том, что прокат этого фильма будет насколько ограничен, продажа экземпляров видеоварианта может быть совершенно неожиданнго объёма. Так что результат может быть очень даже "фантастишь". И охочих поминать непотребную бабу не станет.
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У ватников весенний гон, все нервные дерутся за самок и территорию
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Як російський шпигунський корабель "Лиман" перетворився на підводний човен... https://www.youtube.com/watch?v=2TxKWNMVdCQ
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военнослужащие указанного полка осуществили столкновения с газопроводом Источник: http://censor.net.ua/n438402


здійснили зіткнення? неодноразово?

пишіть тоді краще так: здійснили зтиковку, вийшовши на навколоземну орбіту, та провели офіційну зустріч з ватажком загону "сомалі"


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что гибель военнослужащих бригады произошла вследствие диверсионных действий сил АТО - а ведь в виду их рефлексного мышления, поверив всё могуществу Укрдрг, они будет сатса ещё более, так что, сепари так играет наруку Украине.
Да ещё, хрен его знает, можэт быть, эти хотели дезертировать и попали на минное поле и потом их разфигачили - ведь не сказанно, с какои целью они там ехали.
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по любому - позитвный результат, а то ещё по программе - тебя ждут дома, улезнули бы только на блокпостах стоявшие и склады охронявшые от наказания.
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Херачити по найдорожчому - це старовинна кацапська традиція. Так чинили скопці.
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лично мне до сраци, бойцы АТО их зашкварили или демоны сами самоустранились... Кучкой тварей стало меньше - главный итог. Поминальный крест в задницу их родным!
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Народні депутати ( слуги народу ) від так званої коаліції заявляють , що дочасні перевибори не можна проводити , бо війна і Путін нападе і не приймають Закон про окупацію Донбасу -- війни нема , є внутрішній конфлікт . як говорить Путін . Якщо війна закінчиться , то народ зробить дочасні вибори , в чому не зацікавлена корумпована українська влада .
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Бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады .Молодцы ордынцы так держать! :D Источник: http://censor.net.ua/n438402
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Мабуть заминировали,а Зорян со Шкиряком,якось усе одно проскакують!
-Наверно мины бракованные нам Мордор,шлёт!
-А ты сходи проверь,-предложил Сопля.
-Я мигом,ответил Шнырь.Сел и поехал проверять.Та не просто проверять,а буквально конкретно,по полю.Проверил,тоже конкретно,разлетевшись на атомы.Теперь сомнений нет,шо мины работают

Орки хули.Теперь и мы знаем,где у них минное поле,сказал Зорян Шкиряку
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Пытались добить своих крыс, что бы не тратиться на лечение и лекарства, а тут неувязочка.....не точное попадание
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Не захотели лезть на минное поле и доставать недошвареных. Проще было их добить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Террористы расстреляли свой автомобиль, выехавший на минное поле", - ГУР МО
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