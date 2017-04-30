 На майские праздники в Киеве ожидается высокая пожарная опасность, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара: "Если вы оказались в очаге пожара не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений; не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой; из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня; если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани; гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами; во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса; будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину слоя выгорел; после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара".
Также специалисты напомнили о первой помощи при ожогах:
- посадите или положите пострадавшего;
- обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
- по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;
- снимите предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
- кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом
- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)
- вызвать скорую помощь по телефону "103".
"Запомните: во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных", - добавили в КГГА.
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А вообще надо меньше бухать.
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