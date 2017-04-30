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 Виталий Кличко назвал поединок брата с Джошуа боем гладиаторов

Боем гладиаторов назвал мэр Киева Виталий Кличко поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу мэра.

"То, что произошло - это жизнь. Так бывает. Это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге. Владимир доминировал, имел все шансы победить. Но произошли так, как есть, - отметил Виталий Кличко. - Мы можем задавать ключевой вопрос: что дальше? Сегодня Владимир сам дал ответ, что в ближайшее время сделает заявление. Я не могу решать за него. Я поддержу брата в любом его решении. Откровенно хочу сказать: для меня лично намного легче быть в ринге, чем стоять как секундант во время поединка", - сказал Кличко.

По его мнению, Владимиру нужно было действовать агрессивнее. А Джошуа показал себя достойно. "Володя должен был агрессивнее действовать. Он много ожидал и давал возможность Джошуа атаковать. В настоящий момент сложно анализировать, но, по моему мнению, нужно было агрессивнее действовать и не давать Джошуа прийти к сознание. Это было бы на пользу Владимиру, - отметил Виталий Кличко. - Я был удивлен, что у Джошуа такая неплохая кондиция. Я думал, что он не сможет так активно действовать. Но мы увидели: в чемпионских раундах он показал себя достойно", - отметил Кличко.

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лучше бы ты на ринге остался, педалька.. как боксер ты хорош, но как человек и мер - говно
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Достойный уход из бокса. Возраст подсказывает что пора развязывать перчатки.
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Цензор.НЕТНовостиСпортВиталий Кличко назвал поединок брата с Джошуа боем гладиаторов
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