EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  715  13
Материалы по теме:
Все про:Ватикан (107) КНДР (193) Папа_Римский (218) ракеты (499) США (12464) ядерное оружие (475) ядерная безопасность (243) Трамп (1022)

 Папа Римский готов встретиться с Трампом: Ситуация с КНДР стала слишком напряженной. Война может уничтожить большую часть человечества

Папа Римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сказал понтифик журналистам в самолете в ходе перелета из Каира в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп посетит Сицилию, где 26-27 мая запланирован ежегодный саммит "большой семерки". При этом Белый дом не уточнил, остановится ли президент в Риме для встречи с понтификом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей, - Трамп

Комментируя ситуация вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирований отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в качестве посредника. "В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя - такие, как например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь - это путь переговоров, дипломатического решения", - подчеркнул папа Франциск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, - Столтенберг

По его словам, "ситуация вокруг ракет (КНДР. - Ред.) назревает уже больше года, но теперь, кажется, ситуация стала слишком напряженной".

"Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит - я бы не сказал половину человечества - но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это" - подытожил понтифик.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Брехня. Даже если и будет взорвана ядерная бомба - самое большее что может пострадать (чисто теоретически) - Сеул. Все. Никакое человечество не погибнет. И КНДР давно пора было бомбить, пока у них не появилось ядерное оружие. Откладывание проблемы только осложняет ситуацию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т.е. он предлагает договориться с тем, кто на всех ложил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Папа Римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом "

Даю 80% вероятности , шо это залупутин через папашу римского , просится на аудиенцию к Трампу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Папе бы не в политику лезть, а разобраться сначала со скандалом вокруг Банка Ватикана, который взял на хранение (и в пользование) миллиарды ворованных Хуйлом долларов. И тогда, возможно, к людям вернется ВЕРА - если не в Бога, то хотя бы в честность Папы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" И тогда, возможно, к людям вернется ВЕРА - если не в Бога, то хотя бы в честность Папы "

Нет , не вернется . Позиции Церкви , безвозвратно утеряны .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и хер с ними. Пора начинать новую эру без пап римских и иудейских религий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тим паче-що дуже вже папа цей " святого" гундяя полюбляє
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Римський папа забув, що має справу з татом Вашингтонським. У Вашингтонського тата, є помічник дядько Сем, а у Римського папи, тільки біблія і боже слово. Тому, коли дядько Сем починає вести перемови, Папі Римському краще помовчати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такого дебильного папы за почти 2000 лет ещё небыло.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПапа Римский готов встретиться с Трампом: Ситуация с КНДР стала слишком напряженной. Война может уничтожить большую часть человечества
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти