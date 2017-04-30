 Сегодня в Стокгольме объявят решение по делу "Нафтогаз" - "Газпром"

Сегодня, 30 апреля, будет оглашен вердикт Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по делу "Нафтогаз" - "Газпром". Речь идет о поставках газа в 2010-2014 годах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"Нафтогаз" требует 18 млрд долл., включая проценты. Речь идет о разнице в цене, которую платила украинская компания, и ценой на европейском рынке. Отсчет претензий ведется с момента, когда "Нафтогаз" впервые обратился к "Газпрому" с требованием о пересмотре стоимости, которая на тот момент была самой высокой в Европе и впоследствии время почти вдвое превышала среднеевропейскую.
Обращение одной из сторон о пересмотре цены предусмотрено контрактом. Однако как на это должна реагировать другая сторона, в контракте не прописано. "Газпром" отвергал требования о пересмотре.
С 2016 года "Нафтогаз" не закупает топливо у российского монополиста.
Отметим, всего в Стокгольме с 2014 года рассматриваются два дела. 50 млрд - общий объем требований украинской компании по двум делам. Оба дела касаются контракта на поставки газа, подписанного в январе 2009 года после переговоров экс-премьера Юлии Тимошенко и ее российского коллеги Владимира Путина.
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Позиции сильнейшие у Нафтогаза.
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сам контракт вот - http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
К контракту применяется не российское или украинское право - там применяется право Швеции, которое вероятно должно учесть недобросовестное отношение Газпрома к вопросу пересмотра цены (были или не были уважительные причины для инициативы НАК "Нефтегаз Украины" и её последующего игнорирования русскими).
Короче, тут не всё так просто, подождём.
Если честно, лично меня больше беспокоит второй иск, встречный, где Газпром требует выполнения пункта договора насчёт формулы "бери или плати", т.е. штрафов за невыборку товара. С одной стороны, она выглядит не совсем добросовестно, с другой стороны, стороны её согласовали . . .
Вот будет тупо, если и деньги с нас снимут по этой формуле, и газа мы не взяли (могли заплатить и получить товар, а так отказались от получения товара и заплатим в той же сумме штраф). Убытки тогда будут гораздо больше, чем экономия от отказа брать газ у русских и приобретение его в ЕС. Кто тогда ответит за невыборку объёмов (при всех премьер-министрах, не только при нынешнем) ? Это же колоссальные суммы. Правда там тоже ситуация выглядит несправедливо - зачем брать объёмы, если экономика рухнула вследствие кризиса и войны (вызванной теми же русскими) ? И, соответственно, если необходимости в товаре нет, а его навязывают . . .
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Даже если и выиграем , то москали все равно судебное решение выполнять не будут .
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даже добросовестные юристы провалиться могут
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