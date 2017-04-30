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 Политика Украины, Спорт
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Все про:бокс (571) Кличко Владимир (254) Гройсман (2861)

 Гройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал украинского боксера Владимира Кличко, проигравшего чемпионский бой в Лондоне британцу Энтони Джошуа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Сильный бой, стальной характер, прекрасный шестой раунд. Новые победы впереди!", - написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко

Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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Блин. Заберите у него эти грибы. Гройсман видит только будущее.
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То же, что про дороги, трубы, ВВП и вообще про все. Он вообще ничего реального не сказал - только свои галюцинации и фантазии.
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глядя на эту наглую, зажравшуюся рожу тяжело не выражаться
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Кличко 41 год. Пора подумать о переходе на тренерскую работу.
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Если Владимир бы не вспомнил морду гнойсмана, то и не пропустил бы удар.
Гнойсман, зачахни.
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Наоборот, Гройсман вдохновил кличко на бой - еще хорошо что столько продержался. Без этой поддержки упал бы в 1 раунде.
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Пятый раунд был круче шестого, boxing specialist гройсман! Володя его немного не дожал. не хватила времени... И да! Залатайте межкварталку в моем дворе!
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"Володя отличный боксер. Он начинал обучение боксу по видео урокам в интернете и сам всего добился. Успешно работал в Германии..США..Англии... и теперь возвращается в Украину. Хочу пригласить его на личную встречу и обсудить проблемы посещения и поведения депутатов на заседаниях ВР и в введения в ней института приставов." - Гройсман (Фейсбук. 2 том сочинений)
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" Новые победы впереди! - написал премьер "

Хто нибудь , снимите с Гройсмана розовые очки .
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Владимир Кличко своим проиграшем фактически потерял работу! И если строго следовать словам и логике нашего "говнокомандующего" ему теперь только две дороги - 1) - в "ополчение" 2) - куда-нибудь в мэры.
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Какое отношение премьер-министр имеет к достижениям этого спортсмена?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!
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