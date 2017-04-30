 Гройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Сильный бой, стальной характер, прекрасный шестой раунд. Новые победы впереди!", - написал премьер.
Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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Гнойсман, зачахни.
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Хто нибудь , снимите с Гройсмана розовые очки .
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