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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

СБУ совместно с пограничниками не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу с целью провокаций 2 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Гражданин Российской Федерации, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая, не пропустили в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" Служба безопасности Украины совместно с пограничниками", - сказано в сообщении.

СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая 01

Отмечается, что при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которе он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.

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СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая 02

"Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года. Правоохранители продолжают совместные мероприятия, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц", - добавили в ведомстве.

СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая 03

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Великолепно! Мерзость держит мерзость.... своё будущее...
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Пора уже вводить визовый режим с агрессором,агрессор чувствует себя вольготно в незащищенной Украине.Едут все кому не лень.
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та надо было пустить...в "маме" знают шо с такими делать.....
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Да, надо было пропустить!
А через час-два задержать, досмотреть вещи, составить протокол об изъятии антиукраинской литературы, завести уголовное дело, попутно прилепив статьи УК "терроризм", "шпионаж", "насильственное свержение конституционного строя", "покушение на убийство", ну а в довесок - "срыв курортного сезона". Короче, сделать так, как это регулярно делают в отношении граждан Украины за поребриком...
Чуть не забыл. Для пущей убедительности надо было еще подкинуть зеленые разведывательные шлёпки и оранжевую диверсионную палатку...

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Меня также это добило, - как это так, что просто не пропустили? Надо было вязать, заводить уголовное дело, раскручивать всё до нитки, узнать кто направил, кто финансирует, обнародовать всё это, организовать процесс, показать миру как финансируется сепаратизм в Украине, потом посадить лет на15.... а то как в Гаагу, то потом видите ли не хватает доказательств финансирования терроризма! А тут опустили...
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Вот так не пустили,и..всё?Это представь,что бы кацапы отпустили бы нашего лоха,если бы им что то в голову взбрело?Хотя бы пи..ы дали,и то...
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украинцам кацапы всякую хрень подбрасывают и дела из пальца высасывают и сажают на десяток-другой лет, а тут козломордый со всем сепарским набором в Украину ломился и просто не пустили...
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Все лезут со своим наглым рылом, твари. Никак не успокоятся.
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Что русофобская хунта себе позволяет! Человек может на шашлык в Дом профсоюзов ехал!
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Это командир судна кацаПсин, которого ушатал ашотик-скотовоз
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интересно, этот козлорылышь так и сказал, - "еду мутить в Одессу"? а сколько проедет сославшись на родственничков? Только визовый режим поможет какой-то мере отгородиться от от этих засланных гэбухой гомноедов...
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вот интересно - есть ли по украински матьюхи и ругательные слова - на латышком нет, не ну употреблятса на пример - иди к чёрту, ума лишённый и токого рода, кстати, такого рода и по норвежски и шведски, да ещё могут обозвать каким то животным - там коза, баран, олень итд.
В новеишое время очень, даже сверх оскорбительным являетса, если сравнит с русским и скажэт, ну ты прям как русскый.
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Шановний пане,українська мова вважається однією із яскравіших і милозвучніших мов у світі ,але не за рахунок ненормативу..його в українській мові не існувало..
Українці завжди відповідали на біль - піснею,на страх - гумором, на ворога- глумом,
дітей своїх завжди любили і виховували казками, примовками, батьків шанували й ніколи не говорили поганих слів,звертаючись з повагою на "Ви" до матері і батька.
брудна лайка - це не українське...
хоча, баби з довгими язиками прокльонами сипали..це вже щось особливе..
але не лайка...
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Этот товарищ болен. Лечить его. Ставить двухлитровую клизму каждые полчаса​ в течении недели. Будем вымывать рашизм головного мозга через задний проход. 🚑
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Що це за сбю таке сране, замість того, щоб його "весдти" та прослідкувати всі кацапські зв'язки, ці бовдури його відпускають. Думаю за останній тиждень таких фсбешників в Одесу понаїхало з дві дюжини і спокійно "работают", а цього зняли тіпа показати бдітєльность-ідіотизм.
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Заинтриговало первое фото, если это книга а не открытка конечно
Так, чисто поржать - какие примеры и страны в доказательство приведены?
Кто это по мнению путиноидов счастлив в союзниках и страдает расставшись с их е*анутой идеологией и политикой!?
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Есть огромное к-во стран которые стали жить хуже без расии: - Венгрия, Польша, Чехия, страны Прибалтики и т.д. Есть куча территорий где люди счастливы от вторжения расийских войск - Сирия, Осетия, Абхазия, Приднесровье и т.д.
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А хоть копняків надавали? ну на дорожку?
А то не зручно виходить, злапали "колорада". І що?
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Тут Андрік з Романом - не згодний. Якщо "хтось "пригне" проти Ветеранів АТО"? То бути йому в Ростові! Українці зараз зовсім не ті, що були до 2014р, навіть Діти 5 років знають - хто таке москаль, і що йому треба від України.
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Рекомендую... СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая - Цензор.НЕТ 7868 посмеялся от души !https://www.obozrevatel.com/show/news/61945-lolita-zapela-na-ukrainskom-pro-konotop.htm
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А въехать "порожняком", а уже на месте скачать со своего же аккаунта и распечатать, ума не хватило? Дебилы, пля.
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СБУ , по ходу , дійсно на ФСБ працює ... Що означає "отказано в пропуске на территорию Украины..." ?! А такі заходи , як оперативна робота СБУ не відомі ? А зв'язки цього персонажа - до кого він їхав , що хотів робити , скільки ще їх таких тут .. - це все СБУ не цікавить ?!
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Почему 3 года? Мне кацапы 5 лет дали депорта!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж
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