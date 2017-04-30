 СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Гражданин Российской Федерации, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая, не пропустили в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" Служба безопасности Украины совместно с пограничниками", - сказано в сообщении.
6182 42
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года объявлены в розыск, - прокуратура(9)
У СБУ нет информации о возможных терактах в Одессе на майские праздники, - Ткачук(6)
"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор(34)
Скрывавшийся от следствия более трех лет участник массовых беспорядков 2 мая 2014 в Одессе арестован(50)
Как российские оккупанты выставили на продажу Севастополь(0)
Суд по "делу 2 мая" в Одессе перенесен в четвертый раз(13)
"Многие улики утрачены в том же 2014 году", - начальник полиции Одесской области Головин о расследовании "дела 2 мая"(42)
Ответить
Ответить
"Ты следующий" !!!
Ответить
Ответить
Ответить
А через час-два задержать, досмотреть вещи, составить протокол об изъятии антиукраинской литературы, завести уголовное дело, попутно прилепив статьи УК "терроризм", "шпионаж", "насильственное свержение конституционного строя", "покушение на убийство", ну а в довесок - "срыв курортного сезона". Короче, сделать так, как это регулярно делают в отношении граждан Украины за поребриком...
Чуть не забыл. Для пущей убедительности надо было еще подкинуть зеленые разведывательные шлёпки и оранжевую диверсионную палатку...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В новеишое время очень, даже сверх оскорбительным являетса, если сравнит с русским и скажэт, ну ты прям как русскый.
Ответить
Українці завжди відповідали на біль - піснею,на страх - гумором, на ворога- глумом,
дітей своїх завжди любили і виховували казками, примовками, батьків шанували й ніколи не говорили поганих слів,звертаючись з повагою на "Ви" до матері і батька.
брудна лайка - це не українське...
хоча, баби з довгими язиками прокльонами сипали..це вже щось особливе..
але не лайка...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так, чисто поржать - какие примеры и страны в доказательство приведены?
Кто это по мнению путиноидов счастлив в союзниках и страдает расставшись с их е*анутой идеологией и политикой!?
Ответить
Ответить
А то не зручно виходить, злапали "колорада". І що?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить