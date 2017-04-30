 СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ."Гражданин Российской Федерации, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая, не пропустили в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" Служба безопасности Украины совместно с пограничниками", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которе он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.

"Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года. Правоохранители продолжают совместные мероприятия, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц", - добавили в ведомстве.