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Все про:бокс (571) Кличко Владимир (254) реванш (15)

 "Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко после своего поражения в бою с Энтони Джошуа не спешит требовать реванша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об єтом сообщает телеканал "112 Украина".

"Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло. Я сегодня не получил удовольствие наслаждаться победой, какое есть у вас. Но, ещё раз: мои поздравления Энтони - он поднялся, продолжил бой, и победил", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко

Не против еще раз встретится в ринге и 27-летний Джошуа.

"Когда тебя сбивают с ног восемь раз, а на девятый ты встаешь - это настоящая жизнь. Я бы не отказался от повторения этого поединка, если Владимир захочет", - заявил Энтони.

Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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" Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло - Кличко "

Ты проиграл . Теперь будешь мэром
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2 мая 2017 г Владимир Кличко и Энтони Джошуа удостоятся аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце.

Украинец и британец будут награждены рыцарским титулом независимо от результатов боя за отстаивание своих жизненных ценностей, толерантность, открытость и пропаганду профессионального бокса, родоначальником которого стала Англия. Награждение состоится 12мая в Букингемском дворце.
Таким образом, Владимир Кличко и Энтони Джошуа станут в один ряд с такими рыцарями-бакалаврами как Алекс Фергюссон и Бобби Чарльтон, Энди Маррей и Шон Коннери, Мик Джаггер и Энтони Хопкинс
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:
"Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас", - сказал Энтони Джошуа.
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Кличко забудут и очень быстро . А почему ? А потому , шо головой надо думать , а не просто в неё есть . Льюис последний свой бой выиграл и о нем будут помнить всегда . Леннокс ушел победителем , а Кличко ...
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Посмотрите Тайсона последний бой. Тоже проиграл. До сих пор помнят. В расцвете сил у Кличко не было конкурента. Вообще.
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" В расцвете сил у Кличко не было конкурента. Вообще. "

Правда ?

Дэвид Туа , Джеймс Тони . Но братья Кличко , шось не хотели с ними драться .

https://www.youtube.com/watch?v=0zweJeA2r6A
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Не гони фуфло падали от ударов Кличко и Туа и Тони.
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" Не гони фуфло падали от ударов Кличко и Туа и Тони "

Жорик , давай пруфик , я пока чаек поставлю . Ок
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Дак может ты Галя мне дашь пруфу где Кличко не хотел драться с Туа.)))
Нашел обиженых нищебродов типа Дэвид Туа , Джеймс Тони и тут флудишь.))))))))))))
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Жорик , ты погуглил и внезапно понял , шо ты трошки сбрехал
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Это ты погугли, и найди где там Кличко отказывался от боя с этими пиздоболами.
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Падали от ударов Кличков те кто в свое время пиздоболов типа Дэвид Туа , Джеймс Тони укатывали в ринг.
А эти два клоуна никогда не могли выйти на братьев. Их на подходе рубили те кто потом ложился под Кличков.))))
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)) Якщо ти бОлван то не потрібно про це волати на кожному кроці.
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И Виталик и Владимир уже давно вошли в историю большого бокса. И любителей бокса с Австралии или Англии совершенно не парит политическая карьера этих спортсменов у себя в Украине. Для них Клички всегда будут легендарными чемпионами, которые не знали себе равных целое десятелетие.
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Ну какой конец? Поражение - рано или поздно это неизбежно. Не ушел красиво? Ну и что? Вот читаю многие комменты, что должен был уйти вовремя и красиво. Вроде и правильно. Но давайте поразмыслим: уйти вовремя и красиво - это ведь проще паренной репы. Это как сдаться без боя. В некотором роде бегство. Уйти красиво и уйти достойно не всегда одно и то же. Проиграть тоже можно красиво и с достоинством. Не считаю позором борьбу до конца, до последнего. Нужно иметь немалое мужество, чтобы бороться до конца. Это достойно - бороться до последнего. Спортсмен такого масштаба заканчивается не тогда, когда начинает проигрывать. Он заканчивается тогда, когда уходит. И уж точно не мы должны решать когда ему уходить. Я не разбираюсь в боксе, но судя по тому, что слышу, проиграл Владимир, не роняя достоинства, дрался как лев. А от возраста никто еще не ушел. У Владимира есть чем гордиться и этим он и запомнится.
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Не нужно реванша, тем более его не будет, будет или возня и проигрыш по очкам, или опять нокаут. Кличко банально постарел, у него нет больше физического преимущества над соперниками, и упала скорость. Естественный процесс, не нужно трагедию из этого делать. Вообще уходить нужно было после Поветкина, которого он и мог, и обязан был нокаутировать. Бои с никчемным Фьюри и с хорошим Джошуа лишь подытожили очевидное.
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Вова Лобанов, ты в боксе "ноль"! Физически Кличко был подготовлен хорошо и это все отметили и все правильно тактически он делал, но против "рубилова" Кличко никогда не мог противопоставить что-то реально действенное -даже само "рубилово". "Школа" Кличко не работает против хаотических наскоков, тем более такого быка с ударом.
Не нужен Кличку реванш -это будет поражение... Хорошо что наши бойцы: Усик, Ломаченко и др. могут противостоять такому "стилю", болеем за них и дальше.
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Ну, я цей лайноканал вмикнув вперше за декілька років - також відчув огиду до всієї цієї херні, наче років на п'ять "взад" повернувся (
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Нє, не зрозуміло, -бо в мене категорія "любити" отожнюється с жінкою. Так по темі, є що відповісти?: як такий патрійот дивиться сепарскій канал, коли є альтернатива перегляду бокса?))))))))))
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Дивно, в мене з жінками ототожнюється категорія "кохати"... Але кожному своє.
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Поясню детальніше: телевізор в мене 29'' (старий Соні - мене влаштовує, нові речі купую не тому, що вони вийшли, а тоді, коли вони мені потрібні), монітор - 22'', є різниця?
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Аааааа, ось вона відповідь: 7"!)))))))))))) Всьо, краще мовчи .
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Та краще б ти, чудо, помовчало зі своїми "геніальними" порадами ))) Ти, мабуть, з тих, що й Кличку з дивана поради дають, що робити і коли з рингу йти )
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Реванш , це коли бій був на рівних ..
Але коли прийшов пообніматись , та гра була в одні ворота - то навіщо нам друга Ганьба . ??
Цікаво , дружина Вітальки на реванші також буде Ганьбити Державний Гімн України ??
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"Але коли прийшов пообніматись , та гра була в одні ворота - то навіщо нам друга Ганьба . ?"

Правда? Судді напевно гірше розбираються в боксі ніж ви.

В записках двое судей перед нокаутом отдавали предпочтение британцу Энтони Джошуа (96:93), а еще двое - украинцу Владимиру Кличко (95:93).



https://informator.dp.ua/2017/04/30/dzhoshua-nokautiroval-klichko-kak-eto-bylo-video-luchshih-momentov-boya/



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Бій був гарним, хто би що не казав, а Володимир хоч і не виграв але бій провів на висоті, достойно. Реванш якщо він буде буде не менш цікавим. Дружина Віталія сносно заспівала гімн, особисто я ганьби не бачу.
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Державний Гімн України "" сносно "" не виконується .. Ось вона Карма - БОГ все бачить ..
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Цікаво, чи погодитися Кличко вийти на ринг ще раз. Якщо хороші гроші запропонують, то чому б не згадати молодість, думаю, що цікавість до цього бою буде настільки ж велика у всьому світі, так, що спонсорів з грошима буде більш ніж достатньо. Але якщо він впаде ще раз, то перекреслить всі свої колишні заслуги, оскільки усі зрозуміють, що жадібність бути битим за гроші, перемогла розум.
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Теперь ему просто необходимо дать реванш и уити красиво.
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Для цього необхідна перемога, тільки поєдинок показав, що Джошуа це не хлопчик для биття. Біля телевізора легко за боксера думати, тільки реальний ринг це не телевізор або комп'ютерна гра, де можна проходити рівні стільки, поки спати не підеш.
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Абсолютно нічого він не "перекреслить", а щоб відмовитись від 10+ млн потрібно бути повним дегенератом - от відмова би свідчила одночасно і про боягузтво і про відсутність розуму )
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Произошел возвраст-Володя.. Ти бився як Лев! Але докір в твою сторону-Віталій добив - би Джошуа після такого нокдауну.
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Виталя так бездарно в конце слился, до сих пор больно это вспоминать. Хочется напиться и забыть.
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Слился в смысле политики или последних поединков? Если это насчет бокса-то это имплантант у него снова начал шалить-у него в предплечье какая-то фигня капроновая вместо сухожилия ( но ушел же чемпионом)
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Из спорта уходить надо красиво и вовремя. Молодеж наступает на пятки, лучше стань какому нибудь талантливому мальченке тренером, чем гоняися за призраками молодости. Время меняться
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Лучше не надо реванш,а то вчерашний проигрьіш может потом Кличку показаться праздником
Надо идти в политику,браво у нас еще лохов много,гречки тоже,так шо бьіть Кличку президентом.
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,,,если "реванш" прописан в контракте ,в котором указанна цифирь, с шестизначными ноликами.,то "реванш" обьязательно состоится,,какой дурак за пол часа откажется от пару лимонов вечно зеленых???-давай так,а теперь ты в 9 раунде будешь как будто в нокауте....
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Володя, надо сказать всем спасибо, все свободны. Время есть время и оно своё берёт. Все всё понимают...В таком возрасте надо было ставить ставку на первые 3-4 раунда, а если тянешь дальше- пиши пропало. Что и произошло.
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Тут сильно анализировать не нужно, ведь Джошуа был его спарингпартнером и знал Кличко. К тому же натиск Джошуа в 11 раунде был серьезным, а возраст не дал Кличку иметь запас сил как у Джошуа.
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раньше он апперкоты не пропускал.. -досадно очень-мог реально победить
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физически Володя выглядел лучше, просто досадно пропустил апперкот, но то такое.. нужно было не жалеть британца после нокдауна.
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"Физически выглядел лучше"? Вы издеваетесь?))))
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Читаешь,и думаешь;цензор-кацапский форум!По здорадству,паскудству ещё даст кацапам форы!Знатоки-патриоты,бля!
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Кличко за вчерашний бой получит 13 лимонов(не гривнею),а сколько уплатит податков в бюджет Украиньі,порохососьі,вопрос вам?
Мой ответ-0
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А сколько бы ты заплатил, если бы уже уплатил всё положенное там?
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Тренувався - не в Україні, бої організовані - не в Україні, думаю, що все ж щось сплатить, от тільки невідомо, за що саме. Скажіть, люди, котрі виїжджають працювати за кордон, скільки податків сплачують?
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не ті умови. почалась життя в розкоші - ранчо, шманчо, жінка акторка - ось і розслабився, на лаврах спочивати. ще 2-3 роки може боксувати100%
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кацаПсинские шакалы сурьёзные Ыкспэрды хоть и под украинским флагом
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Какой реванш, Володя? уходить надо было уже после проигрыша Фьюри.
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Да ладно, вспомните разбитую морду Поветкина.
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Держись,Владимир! И в победах, и в поражениях ты достойный боец! А шавки потявкают и умолкнут.)
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Винторогие комментаторы тему создали для вас...
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вот он с виталькой все хорошенько "проанализирует" и в следующем бою в нокаут ляжет не в последнем, а в первом раунде...ТА УЙДИ УЖ ЕСЛИ НЕ КРАСИВО - ТИХО!
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боксом перед армией занимался всего год.Но рубил ублюдков с одного касания.Помню ехал в электричке так 2 молокососа на станции схватили у бабки сумку и деру.Догнал обоих.одного усыпил на 10 минут.Второго приволок в отделение линейное по станции.. Бабка дала пачку Беломора в знак благодарности..
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Павезло))))))) мне весь мозг вынесли и папе прешлось не хило раскошелиться
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Батя зашел в ментуру весь в орденах медалях и говорит ментам : этой мой сын.На том всё и закончилось...
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я так не понел, ватники аж подпригивает от радости, как это понимать - англосаксы уже братья на веки.
Да, для людеи - ну а собственно что произошло то - проигал один бой, ну да важный, да не приятно, но спорт состоит не только с побед.
Вот теперь латышь Бриедис - одни победы, а ведь так многие привыкает к его победам и тоже, его проигришь посчитает катастрофой - но это не так, на много позорнеипоступить как рашенскый лебедев и соловьёв - засали идти с ним в ринг, потому что для них порожение маленкой Латвие считалос бы не смываемым пятном позора - когда рашен десантник валялса бы у ног латыша.
Кстати, Бриедис в друзях с Кличко и в интервью открыто говорил - Кличко боксёр от Бога.
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А что тут разбираться? Произошло то, что происходит со всеми - возраст. Это естественно и не нужно этого ни бояться, ни стыдиться. Никто еще не ушел от этого. Владимир прожил достойную жизнь спортсмена и ему есть чем гордиться. Рано или поздно поражения следовало ждать.
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Алчная Политическая проститутка начинает получать со всех сторон.
Так и должно быть.
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))) Хороший бій і програв красиво. Міг ви й виграти. Буду чекати на реванш.
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Что тут анолизировать? Кличко на пике нужно было уходить но жадность взело сваё.
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Скорее самоуверенность и непокалебимость,шо с тобой може таке случиться.
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Джошуа антисемит как и большинство мусульман, Кличко лишний раз проявил толерантность и не стал избивать темнокожего соперника. К тому же он решил, после совета с женой, что ему достаточно гонорара проигравшего и не решился злить исламиста Джошуа
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Пан Володимир, посада мера Харкова чекає на тебе.
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КацаПсинская Шушваль что то слабо комментирует лучший бой в карьере Кличко по мнению Тайсона и Голифилда...
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" Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло. Источник: http://censor.net.ua/n438394" - булки расслабил!!! и прокачали тебя батенька!!!
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возраст, что еще могло произойти? в спорте главное вовремя уйти.
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пора уже понять. нечего человеку противопоставить тупой горилле. нужно давно уже отделить черных и белых на соревнованиях. нужно было не в голову бить а пробовать печень.
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не потрібен реванш, Вова його не виграє. Джошуа зараз добавляє до свого класу від поєдинку до поєдику. Час зараз не на боці Володимира
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Бернард Гопкинс не стал чемпионом мира в 51 год против 27 летнего солпляка,но бой был выше крыши
а Легенда бокса Арчи Мур в 48 лет проиграл 20 летнему молокососку..
45 летний Джордж Формэн залепил в нокаут более совсем маладога Мурера,которому проигрывал полностью по ходу боя..
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ну а тут 27 лет и всё наоборот , надо отдать должное Джошуа - он победил Кличко
"Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко - Цензор.НЕТ 9930"Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко - Цензор.НЕТ 9752
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бокс -тупой мордобой на потеху дегенератам
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Рано или поздно, все непобедимые проигрывают и появляются новые. Исключений нет.
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Па этому не жадничая нужно вовремя уходить! Всех денег серовно не зароботаеш
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Помне вапрос втом будет ли реваш?
Кличко в харошой форме и думаю он в состояни отиграться но если после пабеды уйдет а если нет то на мой взгляд и реванш не нужиен.

Кличко уже сваю фамилю залотыми буквами вписал историю бокса и только дебил смотрит на него как на просто тетулованнога баксера.
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Снимаю шляпу перед братьями Кличко за то, что мы 20 лет гордились ихними победами.За то, что Кличко принесли в Украину профессиональный бокс самого высокого уровня.За то , что они настоящие патриоты своей страны. Слава Украине!
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что произошло ?) а то , что ты , как и 99% боксеров с постсоветского пространства не умеешь добивать !!! но бой супер ! как Пидалик с Льюисом ...)
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко
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