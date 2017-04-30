 "Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло", - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об єтом сообщает телеканал "112 Украина".
"Реванш прописан в контракте. Но сейчас мне интересно проанализировать, что вообще к черту произошло. Я сегодня не получил удовольствие наслаждаться победой, какое есть у вас. Но, ещё раз: мои поздравления Энтони - он поднялся, продолжил бой, и победил", - сказал Кличко.
Не против еще раз встретится в ринге и 27-летний Джошуа.
"Когда тебя сбивают с ног восемь раз, а на девятый ты встаешь - это настоящая жизнь. Я бы не отказался от повторения этого поединка, если Владимир захочет", - заявил Энтони.
Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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Ты проиграл . Теперь будешь мэром
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Украинец и британец будут награждены рыцарским титулом независимо от результатов боя за отстаивание своих жизненных ценностей, толерантность, открытость и пропаганду профессионального бокса, родоначальником которого стала Англия. Награждение состоится 12мая в Букингемском дворце.
Таким образом, Владимир Кличко и Энтони Джошуа станут в один ряд с такими рыцарями-бакалаврами как Алекс Фергюссон и Бобби Чарльтон, Энди Маррей и Шон Коннери, Мик Джаггер и Энтони Хопкинс
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:
"Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас", - сказал Энтони Джошуа.
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Правда ?
Дэвид Туа , Джеймс Тони . Но братья Кличко , шось не хотели с ними драться .
https://www.youtube.com/watch?v=0zweJeA2r6A
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Жорик , давай пруфик , я пока чаек поставлю . Ок
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Нашел обиженых нищебродов типа Дэвид Туа , Джеймс Тони и тут флудишь.))))))))))))
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А эти два клоуна никогда не могли выйти на братьев. Их на подходе рубили те кто потом ложился под Кличков.))))
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Не нужен Кличку реванш -это будет поражение... Хорошо что наши бойцы: Усик, Ломаченко и др. могут противостоять такому "стилю", болеем за них и дальше.
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Але коли прийшов пообніматись , та гра була в одні ворота - то навіщо нам друга Ганьба . ??
Цікаво , дружина Вітальки на реванші також буде Ганьбити Державний Гімн України ??
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Правда? Судді напевно гірше розбираються в боксі ніж ви.
В записках двое судей перед нокаутом отдавали предпочтение британцу Энтони Джошуа (96:93), а еще двое - украинцу Владимиру Кличко (95:93).
https://informator.dp.ua/2017/04/30/dzhoshua-nokautiroval-klichko-kak-eto-bylo-video-luchshih-momentov-boya/
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Надо идти в политику,браво у нас еще лохов много,гречки тоже,так шо бьіть Кличку президентом.
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Мой ответ-0
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Так мы запомним Льюиса
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Да, для людеи - ну а собственно что произошло то - проигал один бой, ну да важный, да не приятно, но спорт состоит не только с побед.
Вот теперь латышь Бриедис - одни победы, а ведь так многие привыкает к его победам и тоже, его проигришь посчитает катастрофой - но это не так, на много позорнеипоступить как рашенскый лебедев и соловьёв - засали идти с ним в ринг, потому что для них порожение маленкой Латвие считалос бы не смываемым пятном позора - когда рашен десантник валялса бы у ног латыша.
Кстати, Бриедис в друзях с Кличко и в интервью открыто говорил - Кличко боксёр от Бога.
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Так и должно быть.
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а Легенда бокса Арчи Мур в 48 лет проиграл 20 летнему молокососку..
45 летний Джордж Формэн залепил в нокаут более совсем маладога Мурера,которому проигрывал полностью по ходу боя..
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Кличко в харошой форме и думаю он в состояни отиграться но если после пабеды уйдет а если нет то на мой взгляд и реванш не нужиен.
Кличко уже сваю фамилю залотыми буквами вписал историю бокса и только дебил смотрит на него как на просто тетулованнога баксера.
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