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 Политика Украины
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Все про:уголовное дело (2255) Супрун Ульяна (129)

 "Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - Сарган

Ульяна Супрун в уголовных делах не фигурирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, Генеральная прокуратура не открывала производств в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра охраны Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Ситника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы. Отмечу еще раз - Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - пишет Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: Я знаю, что по Супрун тоже были открыты уголовные производства из-за реформаторских инициатив
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Непорядок ясное дело,народ привык к другому.
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ГПУ вернула 1,5 лярда баксов папиредника . а сколько вернул Сытник с НАБУ...?
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А чего против неё дело какое-то открывать? Она единственная среди вас, дебилов, которая начала системные реформы. Только вы же ей и мешаете. Потому что никак довести до ума реформу по децентрализации власти и принять закон о тер.громадах грамотный не способны. А вся медицинская инфраструктура передана на содержание громадам.
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Все дебилы, единственная не - это рита из корыта
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Чем больше Супрун не любят наши главврачи,облздравы,проффессора и академики,тем больше народ Украины ей доверяет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - Сарган
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