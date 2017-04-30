 "Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, Генеральная прокуратура не открывала производств в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра охраны Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Ситника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы. Отмечу еще раз - Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - пишет Сарган.
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