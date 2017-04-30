 Нынешняя ситуация может подтолкнуть Россию бросить все и выйти с Донбасса с войсками, - Грымчак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
"На сегодняшний день мы считаем, что сама ситуация подтолкнет Россию к тому, чтобы выйти оттуда с войсками. Есть объективные данные... Так же, как они вышли из ГДР, из Венгрии, Чехословакии, бросив все", - отметил чиновник.
По словам Грымчака, это может случиться в тот момент, когда собственные внутренние проблемы в России будут намного важнее, чем то, что происходит за границей.
Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россия реализует на оккупированном Донбассе "приднестровский сценарий", однако в прекращении военных действий не заинтересована.
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Вы можете привести пример открытых, публичных переговоров в любом военном конфликте?
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Для таких дел есть пасредники
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Долго ждать придется того, что все получится само собой и именно так, как сейчас кому-то грезится.
Как бы хуже не стало.
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А затем быстро отгородиться высокой (в 15 метров и такой же толщины) бетонной стеной.
И так повсей границе с "русским миром".
И, блдь, чтоб никаких контактов. Будем наблюжать путь в тупик эволюции.
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И по мозгам, и по отсутствию яиц.
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По моему - всё по плану.
Захват Крыма, война на Донбассе. Затем впихнуть разрушенный Донбасс обратно в Украину - чтоб не смогла оклыматься и на будущее была болевая точка - а про Крым никто и не вспомнит. Ну разве что будут говорить - ой, как то нехорошо с Крымом то получилось...
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питання стоїть у тому щоби Кремль повернув території, які він загарбав у України.
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Оно им надо?
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А после смены предут демократы адорковские и невальные)))))))
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