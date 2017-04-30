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 Политика Украины
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 Нынешняя ситуация может подтолкнуть Россию бросить все и выйти с Донбасса с войсками, - Грымчак

Нынешняя ситуация может заставить Россию по собственной инициативе покинуть Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"На сегодняшний день мы считаем, что сама ситуация подтолкнет Россию к тому, чтобы выйти оттуда с войсками. Есть объективные данные... Так же, как они вышли из ГДР, из Венгрии, Чехословакии, бросив все", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак

По словам Грымчака, это может случиться в тот момент, когда собственные внутренние проблемы в России будут намного важнее, чем то, что происходит за границей.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россия реализует на оккупированном Донбассе "приднестровский сценарий", однако в прекращении военных действий не заинтересована.


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Вазможно и то если вы власть смените! А пака тайные пирегаворы всё идут
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Переговоры всегда тайные, по крайней мере не публичные.
Вы можете привести пример открытых, публичных переговоров в любом военном конфликте?
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Да ! Премые пирегаворы с врагом тайные не ведут патому что это слабость и тем болие на высшем уровне.
Для таких дел есть пасредники
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Так конкретный пример "правильных" переговоров в военных конфликтах вы все-таки приведете?
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Украина - не Япония, не Китай, не ФРГ, защищать свою территорию по-настоящему не хочет (имею в виду тех, кто у власти, кто определяет ее положение в мире), вся в долгах, ждет постоянно подачек.
Долго ждать придется того, что все получится само собой и именно так, как сейчас кому-то грезится.
Как бы хуже не стало.
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Когда русские уйдут с ДоМбаса (никакого освоблждения!), собрать по Киеву и стране всех "грымчаков", рыгоаналов и прочую домбасскую нечисть и отправить их всех на "восстановление шахт доМбаса."
А затем быстро отгородиться высокой (в 15 метров и такой же толщины) бетонной стеной.
И так повсей границе с "русским миром".
И, блдь, чтоб никаких контактов. Будем наблюжать путь в тупик эволюции.
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Что ни чиновник, то баран.
И по мозгам, и по отсутствию яиц.
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не жени на баранів, барани "Лиман" потопили.
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одному сотруднику Ивана Петровича Сидорова соседи несут рассаду-когда он её погладит, она лучше прорастает.Другой сотрудник видел НЛО. Иван Петрович Сидоров верит в чудеса и что есть люди с необычными способностями.Среди читателей цензора наверняка есть кудесники (Скажи мне, кудесник, любимец богов) знающие дату окончания российско-украинской войны. Их комменты будут убедительнее безосновательного заявления Грымчака.
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Почему безосновательно заявление?
По моему - всё по плану.
Захват Крыма, война на Донбассе. Затем впихнуть разрушенный Донбасс обратно в Украину - чтоб не смогла оклыматься и на будущее была болевая точка - а про Крым никто и не вспомнит. Ну разве что будут говорить - ой, как то нехорошо с Крымом то получилось...
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Питання наразі не стоїть у тому щоби Кремль вивів війська з України,

питання стоїть у тому щоби Кремль повернув території, які він загарбав у України.
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Скорее всего до смены власти в паРаше вывода их войск с Донбасса не будет. Цепляться будут до последнего. Ведь если они выведут войска международное сообщество получит массу неопровержимых доказательств участия паРаши в войне и совершении ей военных преступлений. Тогда от клейма террориста паРаше точно не отвертеться.
Оно им надо?
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Ну и наивные вы))))))
А после смены предут демократы адорковские и невальные)))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешняя ситуация может подтолкнуть Россию бросить все и выйти с Донбасса с войсками, - Грымчак
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