 Гройсман пригласил на личную встречу программиста, который вернулся работать в Украину из Дании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил своей странице в Фейсбук.
"Удивлен откровенным и искренним блогом Александра Сакунова, успешно работал программистом в Дании, однако принял решение вернуться в Украину. Вернулся для того, чтобы внести свой вклад в развитие Украины. Он начал образовательный проект Zero to Hero - видеокурсы, которые учат школьников, студентов и молодых специалистов основам айти на примере реальных задач, - пишет Гройсман, - Спасибо, Александр! Увлекаюсь вашей амбициозной целью! Приглашаю вас на личную встречу. Уверен, что ваши идеи будут очень полезными для реформирования национальной системы образования".
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