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 Общество, Технологии
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Все про:Гройсман (2860) инновации (25) программное обеспечение (24)

 Гройсман пригласил на личную встречу программиста, который вернулся работать в Украину из Дании

Он начал образовательный проект Zero to Hero - видеокурсы, которые учат школьников, студентов и молодых специалистов основам айти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил своей странице в Фейсбук.

"Удивлен откровенным и искренним блогом Александра Сакунова, успешно работал программистом в Дании, однако принял решение вернуться в Украину. Вернулся для того, чтобы внести свой вклад в развитие Украины. Он начал образовательный проект Zero to Hero - видеокурсы, которые учат школьников, студентов и молодых специалистов основам айти на примере реальных задач, - пишет Гройсман, - Спасибо, Александр! Увлекаюсь вашей амбициозной целью! Приглашаю вас на личную встречу. Уверен, что ваши идеи будут очень полезными для реформирования национальной системы образования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО

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Грося не верит .Решил лично убедиться есть ли такой человек? Не больной ли ?
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