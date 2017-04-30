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Все про:Турция (1942) увольнение (1404) чиновник (1356) Эрдоган (343)

 В Турции за день уволили 4 тыс. госслужащих

Увольнения последовали за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в прошлом году.

Почти 4 тысячи госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сообщает Би-би-си.

Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие - всего 3974 человека.

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Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.

Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.

В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. "На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару", - говорится в указе.
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Красава Эрдоган . Нам бы так всех судей и чиновников в один день тоже .И ввести смертную казнь и проверить всех на награбленное имущество .
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куда же теперь на базар что ли торговать бедолагам ?
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В тюрьму на каторжные работы за пайку супа страну поднимать .
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США из Ирака срочно перебрасывает войска для поддержки курдских коммунистов что бы остановить наступление на них Турции. Это первый в мировой истории случай когда войска НАТО пытаются остановить наступление войск НАТО. Кто не в курсе курдские коммунисты это союзники асада, путина и ливанцев.
В Турции за день уволили 4 тыс. госслужащих - Цензор.НЕТ 9028
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Так дело может дойти до того что НАТО перебьёт НАТО и не будет в мире доллара как денежной единицы .
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НАТА пашла на НАТУ!!!
Каин на Авеля)))))))))
Цука какие вы смешные сруснявые подсосники)))))
Психиатры в восторге от вас))))
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у нас половину госконтор-дармоедов нужно сократить, а ещё из половины изгнать 50% балласта!!
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Так він же не скоротив, а звільнив, зараз на їх місце набере собі лояльних, а може і збільшить їх кількість.
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на кой? пэця и без громких понтов неугодных поувольнял, тружеников винницкого базара и прочих своих на их место поставил.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Турции за день уволили 4 тыс. госслужащих
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