 В Турции за день уволили 4 тыс. госслужащих

Почти 4 тысячи госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сообщает Би-би-си.
Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие - всего 3974 человека.
Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.
Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.
В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. "На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару", - говорится в указе.
534 15
Меркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС(34)
Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место"(121)
Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме(89)
Эрдоган заявил о победе на референдуме по конституции: президентские полномочия усиливаются(204)
Европейцы могут снять памперсы и выдохнуть: переиграть Трампа у Путина не получится(0)
На референдуме в Турции 57% проголосовавших поддерживают инициативу Эрдогана(123)
Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу(82)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Каин на Авеля)))))))))
Цука какие вы смешные сруснявые подсосники)))))
Психиатры в восторге от вас))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ФантомасЭрдоган разбушевался.
Ответить