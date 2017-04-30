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 В свой сотый день президентства Трамп нарушил почти вековую традицию

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в честь 100 дней президентства, раскритиковал американские "лживые СМИ" и обвинил их в производстве фейков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си.

"Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами", - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге, штат Пенсильвания. - И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами".

Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают "жирной двойки". Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет "очень, очень скучным".

Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании. Мероприятие походило на его выступления перед избирателями во время кампании. На ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме Трамп не поехал.

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Ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США. Трамп традицию нарушил. "Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм", - написал он в "Твиттере".

На митинге Трамп также назвал свои первые 100 дней президентства "очень продуктивными" и сказал сторонникам, что впереди ждут "великие, великие битвы", в которых он в любом случае победит.

Кроме того, Трамп пообещал, что все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока.

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"Мы заставляем страны НАТО, наконец, выплачивать справедливую долю. Они начали увеличивать свои вложения на миллиарды долларов, но мы не успокоимся, пока все не будут платить то, что они должны", - отметил он.

Президент напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону. Столько же платили все страны альянса вместе взятые.

"Нечестно", - констатировал он. Сторонников он заверил, что вооруженные силы страны ждет модернизация.

"Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс", - сказал он.

Президент также пообещал гражданам "одно из крупнейших в истории" страны сокращение налогов. По словам Трампа, его администрация "предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%".

"Вы увидите: компании будут развиваться, они вернутся в нашу страну и больше не будут ее снова покидать, потому что налоги и регулятивные нормы будут честными", - сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, Трамп в пятницу подписал указ, отменяющий введенный Бараком Обамой запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США.


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Ну трампа выбрали американцы . В Харькове Кернеса постоянно вывбирают , В Киеве черновецкого регулярно . Такие вы люди .
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в сросии ХУ*ЛО никто не выбирает....
но он все же 17 лет правит АЛЕНЯМИ))))
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Выбирают арбузы 🍉 на базаре , а этих избирают .
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Наша семья живет в Харькове очень давно.
Никто из нашей семьи ни разу за этого выродка не голосовал.
А его все равно выбирают.
Парадокс.
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Не , не парадокс .Какие люди , такая и власть . То есть люди заслужили такую власть какая у них есть .
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православный трампушка должен был выступить и отчитаться перед жителями хотя бы воронежа как ни как его избератели
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Разница между Доней и хуйлом в том, что первый критикует СМИ, а второй - или закрывает или скупает. В рашке уже нет СМИ которое бы просто критиковало Фофана 1 Окурка
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Кажется на сцене мировой политики появляется еще один одиозный идиот желающий войти в историю(((. Последней перед этим парочке таких же мудаков это удалось, ради этого было убито пятьдесят миллионов людей.
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" Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс - сказал он "

Когда такие слова говорит американский президент , то у меня нема сомнения , шо так и будет . А когда такое говорит украинский президент , то это вызывает смех на кухнях .
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Сегодня пошел первый день, как Украины по мнению террориста захарченко не стало
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это да ... теперь оно кажется на Лондон двигается
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будут штурмовать Лондон в перерывах между голодными обмораками
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ свой сотый день президентства Трамп нарушил почти вековую традицию
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