 В свой сотый день президентства Трамп нарушил почти вековую традицию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си.
"Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами", - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге, штат Пенсильвания. - И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами".
Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают "жирной двойки". Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет "очень, очень скучным".
Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании. Мероприятие походило на его выступления перед избирателями во время кампании. На ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме Трамп не поехал.
Ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США. Трамп традицию нарушил. "Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм", - написал он в "Твиттере".
На митинге Трамп также назвал свои первые 100 дней президентства "очень продуктивными" и сказал сторонникам, что впереди ждут "великие, великие битвы", в которых он в любом случае победит.
Кроме того, Трамп пообещал, что все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока.
"Мы заставляем страны НАТО, наконец, выплачивать справедливую долю. Они начали увеличивать свои вложения на миллиарды долларов, но мы не успокоимся, пока все не будут платить то, что они должны", - отметил он.
Президент напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону. Столько же платили все страны альянса вместе взятые.
"Нечестно", - констатировал он. Сторонников он заверил, что вооруженные силы страны ждет модернизация.
"Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс", - сказал он.
Президент также пообещал гражданам "одно из крупнейших в истории" страны сокращение налогов. По словам Трампа, его администрация "предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%".
"Вы увидите: компании будут развиваться, они вернутся в нашу страну и больше не будут ее снова покидать, потому что налоги и регулятивные нормы будут честными", - сказал Трамп.
Как сообщалось ранее, Трамп в пятницу подписал указ, отменяющий введенный Бараком Обамой запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США.
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но он все же 17 лет правит АЛЕНЯМИ))))
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Никто из нашей семьи ни разу за этого выродка не голосовал.
А его все равно выбирают.
Парадокс.
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Когда такие слова говорит американский президент , то у меня нема сомнения , шо так и будет . А когда такое говорит украинский президент , то это вызывает смех на кухнях .
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