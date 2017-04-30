 "Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу", - написал Порошенко.
Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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Возраст и физические параметры соперника (рост, длина рук) сделали свое дело.
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Но всё-таки лучший там где он победитель !)
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30.04.2017
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:
"Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас", - сказал Энтони Джошуа.
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Зачем идти в профи-бокс если думать об уходе?! Вот и будут такие бои, как у Владимира в 80% что и вспомнить нечего. А этот бой запомнится всем. И именно потому что в нем Володя не думал об уходе.
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прийшлось чекати поки Кличко постаріє , по іншому ніяк )
Володимир Миленко7 год. ·
Но главне шо? Шо Вофка за свою кар'єру двічі стрічався із запорєбріковими - і обидва рази їх ат........ Причому одного з двох - прямо у столиці Запорєбріка.
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Хто это "мы"
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Реально закат карьеры...
Будущее за Джошуа....
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