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 Политика Украины, Спорт
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Все про:бокс (568) Кличко Владимир (251) Порошенко (12782)

 "Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за борьбу боксера Владимира Кличко, проигравшего чемпионский бой в Лондоне британцу Энтони Джошуа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Кличко проиграл британцу Джошуа

Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
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Ну вот , как-то тяжело нам с британцами . Ничего наши бойцы ещё возьмут своё , есть достойная смена .
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Достойный, но результат был ожидаемый.
Возраст и физические параметры соперника (рост, длина рук) сделали свое дело.
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до 11 раунда повна перевага по всім параметрам була в Кличка.
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У КЛИЧКО БЫЛ ОДИН ШАНС ПРОТИВ МОЛОДОГО БОЙЦА , КОГДА ОН ЕГО НОКАУТИРОВАЛ , НО ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ИДТИ И ДОБИВАТЬ ЕГО КЛИЧКО ПОНАДЕЯЛСЯ НА СВОЮ ОТ ПРИРОДЫ ДЛИНУЮ РУКУ , ЧТО ОН ПРОТАЩИТ ОСТАТОК БОЯ НА ДЖЕБЕ ВОТ И ДОЖДАЛСЯ , ШАРА С ДЛИНОЙ КЛЕШНЕЙ НЕ ПРОШЛА , И КАК РЕЗУЛЬТАТ - ПОЛНЫЙ СЛИВ И КОНЕЦ .
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По динамике , и накалу несомненно . 11 раундов пролетели мигом .
Но всё-таки лучший там где он победитель !)
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Джошуа: Уважаю Кличко, люблю Украину!
30.04.2017

"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7964Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:
"Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас", - сказал Энтони Джошуа.
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Это был бой настоящих и благородных мужчин
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Краще Порошенко замість Кличко на рингу лежав, хоч якесь моральне задоволення було.
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Тот редкий случай, когда согласен с нашим президентом
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В любом спорте главное ВОВРЕМЯ уйти . Кличко лучшее время для ухода уже потерял !
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Бред ты и многие подобные тебе аналитики пишешь.

Зачем идти в профи-бокс если думать об уходе?! Вот и будут такие бои, как у Владимира в 80% что и вспомнить нечего. А этот бой запомнится всем. И именно потому что в нем Володя не думал об уходе.
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Stepan Serebrianykov2 год. ·

прийшлось чекати поки Кличко постаріє , по іншому ніяк )

Володимир Миленко7 год. ·



Но главне шо? Шо Вофка за свою кар'єру двічі стрічався із запорєбріковими - і обидва рази їх ат........ Причому одного з двох - прямо у столиці Запорєбріка.
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А мог и победить , шанс был . Но молодость , молодость берет своё .
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" Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! - Порошенко "

Хто это "мы"
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прикол напоминает язвенника,которьій засунул огурец в задний проход, не отрывая от стебля.
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ты прекращай эти эксперименты ... они тебя до хорошего не доведут
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ага . а потом таких больных как этот стехфан находят на улице и не только с огурцом взади .
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Хрюшенко в лесу сдохло-будка осталась-барьіги-налетай-подешевело!https://www.youtube.com/watch?v=GlPjqb3scmU
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россияне живут уже 17 лет с чеченским хером в заднице в качестве духовной скрепы и ничего... видимо этот опыт подстегнул Стефана к экспериментам...
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пабєда - 47 мільйонів загинуло. ось така пабєда.
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Большинство украинцев, и не только, с Владимиром, а с тобой, поздравлялкин уже единицы
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еще одного мера Кличко, теперь уже Владимира, Киев не переживет...
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Уймите фантазии, проверьте бояра достаточной сухости или все же лучше стеклопомой
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тебе из Хермании конечно виднее... съешь сосисочку и узбагойся
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Киев переживёт .но судя по киевлянам . которые два раза подряд выбирали черновецкого дегенерата - наркомана . то киевлянам по барабану . Лишь бы гречки у кандидата хватило .
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в следующие выборы Киевского головы будут выдавать боксерские перчатки
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ватан? .. тебе видать голову надуло... о така #уня малятки!
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а им в минстеце все ватаны . Главное шоб министерство кума стеця не разогнали
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давно замечено, что на "Цензоре" особо радикальные патриоты любят раздавать ярлычки на право и налево, особо не разбираясь
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та это никакие не патриоты . Это те же самые которые на платные митинги бегают . подзарабатывают так .
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И ещё раз выберем , рыгам и холуям кремлёвским назло, так как Виталий лучший мер из всех бывших меров , которые были в столице !
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И здесь паРашенко,ну как без него.
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Ну попытка окончилась неудачей и что. Ну лег Володька, не надо трагедий. В 41-то год не у всякого здоровья и мужества хватит на ринг выйти. Теперь точно - перчатки на гвоздик

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Володя и так навалял бриту , но сучий случай - пропустил удар !
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Не варто було випробовувати долю і далі. Завершив би кар"єру не переможеним.
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" Не варто було випробовувати долю і далі "

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Эпоха Кличко кончилась...
Реально закат карьеры...
Будущее за Джошуа....
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11 раунд это позор лучше забыть и не смотреть. огреб по полной хорошо что не унесли...
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ЗабулдЫга, мнение тупорылых лаптей нам неинтересно
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Умник у тебя сковозняк через анус засунь туда язык и не воняй
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Відзвиздили пєТєраста. Бог бачить і воздасть кожному по його справам.
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иди уже бояру накатывай воздатель хренов,развелось вас тут как говна
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Вчора, всі хто дивився цей захоплюючий бій , стали свідками кінця , найкращих боксерів світу братів - Кличків ! Це гордість України , щоб не казали наші вороги !
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ща повылазат кацаКрысы большие спецы бокса и Сталагмитов..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко
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