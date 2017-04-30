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 Политика Украины
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Все про:выборы (21696) территориальная община (13)

 В Украине проходят выборы в территориальных общинах

Участки уже работают - нарушений пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначил на воскресенье, 30 апреля 2017 года, первые выборы местных глав и депутатов в 40 таких объединенных территориальных общинах:

Винницкая область - 8 общин, Донецкая область - 1 ОТГ, Закарпатская область -2, Запорожская область - 8, Ивано-Франковская область - 1, Львовская область - 5, Николаевская область - 1, Одесская область - 1, Полтавская область - 2, Ривненская область -1, Сумская область - 4, Херсонская область- 2, Черкасская область - 3, Черниговская область - 3.

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Сообщается, что участки для избирателей открылись без опозданий. Сообщений о нарушериях пока нет.
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Очень интересно, а ЦИК всё ещё старым составом трудится?
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