30.04.17 14:4530.04.17 15:28 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.1. 2. 3. 4. 5. перейти на форум x Мне нравится 7
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Это для Админа, ведь ваш пост попадает под этот пункт.
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Прикольно...
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30.04.2017 14:35
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пс.Флаги может менять один из браузеров.
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И начинает вспоминать. Так - НГ помню,старый НГ помню,8-е марта помню,пасху помню,гробки"помню.. Блин! ЛЕТА НЕ ПОМНЮ!!!
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