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Все про:анекдот (2585) курьезы недели (356)
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конечно вы в отчаянии ...иметь орех в своем кацапском заду,еще и кокос наверное...
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Показал бы путина, так цензура не пропустит! А это, хуйло.
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3) разжигание межнациональной розни; Источник: http://censor.net.ua/f8573
Это для Админа, ведь ваш пост попадает под этот пункт.
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В последнем анекдоте нужно не "царь-дурак", а "царь-куйло"
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Бараны, козлы, а про овечек и их хозяина забыли
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Хорошие анекдоты. Но, четвёртый !! Просто -ШЕДЕВР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Какой дурак придумал анекдоты писать таким шрифтом? Существуют тысячи шрифтов, но блин нужно выбрать именно такой, русский с кренделями, что бы глаза поломались..
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Помните как Молчаливый Боб (друг Джамала) рассказывал, что у него провайдер работает одновременно в США и Канаде? На Совете форумчан у него теперь французский флаг. Почему?
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Это одно лицо.Первый его коммент был на СФ,интересовался "за какие грехи" забанен Джамал,стилистика выражений один в один.
пс.Флаги может менять один из браузеров.
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"анекдоты недели от Цензор.НЕТ" значит, что цензор их сам придумывает. Но ми-то знаем, что цензор способен только копипастить и желтить заголовки.
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Чудак просыпаеться утром,в конце апреля. Смотрит - а за окном снег лежит!
И начинает вспоминать. Так - НГ помню,старый НГ помню,8-е марта помню,пасху помню,гробки"помню.. Блин! ЛЕТА НЕ ПОМНЮ!!!
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