 Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в финал грунтового турнира категории WTA International в Стамбуле, в полуфинале уверенно обыграв обидчицу нашей Даяны Ястремской в четвертфинале 97-ю ракетку мира словачку Яну Чепелову со счетом 6:2, 6:3.

За время матча, который продолжался 1 час 14 минут, Свитолина сделала три эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть из 11 брейк-поинтов. Чепелова в отчетном поединке один раз подала навылет, четырежды ошиблась при вводе мяча в игру и дважды взяла подачу украинки.

Отметим, что в финале турнира в Стамбуле Свитолина сыграет против победительницы противостояния между румынкой Ириной-Камелией Бегу и бельгийкой Элизе Мертенс, которая, кстати, по ходу турнира выбила украинку Катерину Козлову.

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Отметим, что этот финал станет уже третьим для Свитолиной в текущем сезоне. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе и Дубае.

Напомним, что после победы над Сораной Кирстя в четвертьфинале в Стамбуле украинка отметила, что намерена на этом турнире взять титул.