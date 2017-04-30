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 В оккупированном Крыму задержали двух активистов

Алексей Ефремов и Дмитрий Кисиев были задержаны в субботу 29 апреля.

В Симферополе в субботу, 29 апреля, "власти" Крыма задержали двух общественных активистов Алексея Ефремова и Дмитрия Кисиев. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Меня посадили на 10 суток по статье 20.2 "Организация несанкционированных митингов ". Буду сидеть, скорее всего, в спецприемнике на Павленко", - сообщил Ефремов в соцсетях.

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По его словам, его задержали утром. Также активист утверждает, что на суде присутствовали псевдо свидетели, а рапорты силовиков были фальшивыми. Он добавил, что в отношении него будут рассматривать еще одно административное дело - "за сопротивление законным требованиям полиции".

Сообщается, что в Симферополе был задержан активист Дмитрий Кисиев. В отношении него составили протокол о "неповиновении законному распоряжению полиции". Также Кисиев сообщил, что силовики пытались "связать" его с акцией "Надоел", которая прошла 29 апреля в РФ. Однако активист утверждает, что не имеет к акциям протеста в РФ никакого отношения. Санкция статьи, которую применяют в Кисиев, предусматривает до 15 суток ареста. Напомним, задержанные в Бахчисарае крымские татары получили административные наказания.
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Да, кстати - "крым" после оккупации пишется с маленькой буквы)
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И какую громкую акцию они проводили что даже не слышно было?!
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Если в акциях нет правды плевать на эти акции и акционеров.
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По запросу в интернете "новости крыса" четко выходит Крым .
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Кримнаші, забудьте про різні прояви невдоволення. Це вам не при бендерах.
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Навіщо взагалі акції в россии, або окупованому Криму проводити поки живий пуйло, адже вони не приносять ніякої користі, швидше шкоду, оскільки населення залякується все більше і більше, адже сьогодні сусіда аоестовалі, а завтра можуть і тебе. Це вже апробований на мільйонах комуняцкї метод пригнічення, починають з 15-ти доб, а потім додають 15 років.

Це тільки дозволяє виявити оточенню пуйла патріотично налаштованих до України людей і заховати їх всіх за грати.
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арестовалі вибачте за помилку, адже літери "о" і "р" поруч, ось і помилився.
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чем больше посадят тем лучше. вообще то пора уже в застенках стрелять. что то они задерживаются в этот раз.
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Якщо знову "залізну завісу" росія побудує, то так і буде.
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Однако активист утверждает, что не имеет к акциям протеста в РФ никакого отношения, патамушта он в Украине!


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Ватанам треба заборонити їздити туди,або брати за в"їзд в крис 200 євро.Пускати тільки родичів першої лінії безоплатно.
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Коктебель прямо сейчас: набережная.
Ыщо и близко не сезон :
В оккупированном Крыму задержали двух активистов - Цензор.НЕТ 1765
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в 2012-му на цьому пляжі трава не росла, напевно бандерівці все виривали
А тепер скрєпниє русотуристо піклуються про відновлення загубленої укропами флори, щедро удобрюючи її ....., ее, ну ви зрозуміли.
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