 В оккупированном Крыму задержали двух активистов

В Симферополе в субботу, 29 апреля, "власти" Крыма задержали двух общественных активистов Алексея Ефремова и Дмитрия Кисиев. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Меня посадили на 10 суток по статье 20.2 "Организация несанкционированных митингов ". Буду сидеть, скорее всего, в спецприемнике на Павленко", - сообщил Ефремов в соцсетях.
По его словам, его задержали утром. Также активист утверждает, что на суде присутствовали псевдо свидетели, а рапорты силовиков были фальшивыми. Он добавил, что в отношении него будут рассматривать еще одно административное дело - "за сопротивление законным требованиям полиции".
Сообщается, что в Симферополе был задержан активист Дмитрий Кисиев. В отношении него составили протокол о "неповиновении законному распоряжению полиции". Также Кисиев сообщил, что силовики пытались "связать" его с акцией "Надоел", которая прошла 29 апреля в РФ. Однако активист утверждает, что не имеет к акциям протеста в РФ никакого отношения. Санкция статьи, которую применяют в Кисиев, предусматривает до 15 суток ареста. Напомним, задержанные в Бахчисарае крымские татары получили административные наказания.
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Це тільки дозволяє виявити оточенню пуйла патріотично налаштованих до України людей і заховати їх всіх за грати.
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Ыщо и близко не сезон :
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А тепер скрєпниє русотуристо піклуються про відновлення загубленої укропами флори, щедро удобрюючи її ....., ее, ну ви зрозуміли.
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