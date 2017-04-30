 За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.
На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березовой противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и крупнокалиберного пулемета враг применял под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие - в Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливал морских пехотинцев близ Павлополя .
На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецком обстреливал из гранатометов и 82 мм минометов, а защитников Шахты "Бутовка" из крупнокалиберных пулеметов. Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Шахты "Бутовка" и Авдеевки действовали вражеские снайперы.
На Луганском направлении, огнем артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск накрывали позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы. По защитникам населенного пункта Старый Айдар враг бил со 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки - с противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применил под Новозвановкой. Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом населенного пункта Желтое.
В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.
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