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 Политика Украины
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 За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березовой противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и крупнокалиберного пулемета враг применял под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие - в Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливал морских пехотинцев близ Павлополя .

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На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецком обстреливал из гранатометов и 82 мм минометов, а защитников Шахты "Бутовка" из крупнокалиберных пулеметов. Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Шахты "Бутовка" и Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, огнем артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск накрывали позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы. По защитникам населенного пункта Старый Айдар враг бил со 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки - с противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применил под Новозвановкой. Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом населенного пункта Желтое.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

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Сумуємо.....Вічна світла пам'ять і земний уклін вам, захисники Батьківщини .....
За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9375

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Вічна пам'ять загиблим Воїнам!!!! Співчуття близьким.... (((( шоб повиздихали на расії усі кляті окупанти які прийшли вбивати в Україну !!!!
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Надеюсь украинская армия отвечает по сепарастам ?Иначе это безнаказанный растрел украинской армии.Кто согласиться служить -вот так погибать под огнем а не в бою?
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Да отвечают я в 15-20 км от линии фронта живу..слышу и прилеты и улеты..но это война....Они защищают нашу мирную жизнь...погибают за нее Вечная им память !
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А президент Украины в полушутливом тоне ведет телефонные переговоры с президентом России. Ну как это назвать?..
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Неможливо навіть уявити собі невимовну тугу і горе батьків та сім"ї загиблих воїнів.Ніхто не поверне дітям батька...Хай здохнуть всі зрадники та окупанти,що затіяли війну!
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Минские договоры запретили вести огонь украинцам и Украинским воинам, но не запретили вести боевые действия кацапским наёмникам и Российским военнослужащим потому что их по минским договорняками там нет. Кацапы во второй раз развели Порошенка-говнокомандующего с минскими договорняками.
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не писди .если незнаеш .кацапские пидарі получают достойную ответку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены, - штаб АТО
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