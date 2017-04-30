 Рекорд Украины в Чернигове: на Красной площади собрали 5041 дерун

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил эксперт Национального реестра рекордов Украины Александр Кушпита.
"Чернигов установил новый рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество дерунов на одной локации", собрав в одном месте 5041 дерун. Предыдущим был рекорд учеников Западно-Днепровского профтехучилища в 2015 году, которые напекли 4518 штук", - сказал он.
Деруны готовились в 10 лучших ресторанах города. Оттуда их привезли на Красную площадь, где разложили и посчитали. После того лакомствами угощали черниговцев и гостей города.
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PS Название же статьи было не на соловьиной
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Я з сиром люблю.
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