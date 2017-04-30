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Все про:рекорд (220) Чернигов (417) еда (126)

 Рекорд Украины в Чернигове: на Красной площади собрали 5041 дерун

В Чернигове установлен рекорд Украины по выпеканию дерунов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил эксперт Национального реестра рекордов Украины Александр Кушпита.

"Чернигов установил новый рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество дерунов на одной локации", собрав в одном месте 5041 дерун. Предыдущим был рекорд учеников Западно-Днепровского профтехучилища в 2015 году, которые напекли 4518 штук", - сказал он.

Деруны готовились в 10 лучших ресторанах города. Оттуда их привезли на Красную площадь, где разложили и посчитали. После того лакомствами угощали черниговцев и гостей города.

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Тю... по заглавию - я думал драка какая-то грандиозная, предмайская.
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Не с лопаты - и то хорошо.
PS Название же статьи было не на соловьиной
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Да жри эти деруны сам, не обляпайся. Жадина!
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А не хрен площадь Красной называть. Может у вас там ещё и мавзолей имеется?
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Червона площа, назва якась коммуняцка, може там і копія мавзолею є з надувним леніним?
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надеюсь не с лопаты угощали , без давки и вообще эти халявные угощения дурацкая идея
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так то в козломордии ватные питарасы с лопаты жрут, вяличаем это называется у них
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В Чернигове - очень вкусная кухня, не скажу, что лучшая в Украине просто потому, чтобы никого не обидеть, в Чернигове - вкуснейшая украинская кухня, деруны отменные, вареники тоже, борщ само собой. Дело не количестве, а в качестве, 5041 дерун как рекорд количества тут не при чем.
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Чернигов немного отстает в строительстве, много деревяных домов, старых тролейбусов...Но люди более спокойные, природа очень красивая, кормят вкусно.
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фу, я их терпеть не могу с детства, представляю как там ими пахло(( ыыы ббЭЭЭ от такого количества, а картошку жаренную люблю
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Але міжнародний фестиваль дерунів проводиться у древньому древлянському місті Коростень на Житомирщині. Там навіть пам*ятник деруну є.
Рекорд Украины в Чернигове: на Красной площади собрали 5041 дерун - Цензор.НЕТ 3347
Я з сиром люблю.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРекорд Украины в Чернигове: на Красной площади собрали 5041 дерун
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