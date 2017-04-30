 "На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава", - замначальника полиции Харьковщины Пахомов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Пахомов.
"На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава: управление превентивной деятельности, участковые инспекторы - те, кто работает с людьми, спецбатальоны, которые в том числе и в зоне АТО", - сказал он.
По его словам, в настоящее время проводится тендер на пошив формы на выделенные дополнительно из бюджета 13 млн. грн. Он добавил, что этих денег достаточно, чтобы обеспечить формой оставшиеся 40% личного состава.
В свою очередь, начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев опроверг информацию о том, что сотрудников заставляют шить форму за свой счет. "Ни один руководитель такого задания не мог даже получить. За это увольняют из органов", - сказал он.
Дмитриев также заверил, что личный состав полностью обеспечен жетонами и новыми удостоверениями.
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PS А трусы ментам форменные полагаются, или домашние произвольные, хоть кружевные? В армии в своё время у нас гражданские труселя забрали и выдали положенные по уставу.
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