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 Общество
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Все про:Нацполиция (7154) Харьковщина (1166)

 "На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава", - замначальника полиции Харьковщины Пахомов

Только 60% сотрудников полиции в Харьковской области обеспечены формой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Пахомов.

"На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава: управление превентивной деятельности, участковые инспекторы - те, кто работает с людьми, спецбатальоны, которые в том числе и в зоне АТО", - сказал он.

По его словам, в настоящее время проводится тендер на пошив формы на выделенные дополнительно из бюджета 13 млн. грн. Он добавил, что этих денег достаточно, чтобы обеспечить формой оставшиеся 40% личного состава.

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В свою очередь, начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев опроверг информацию о том, что сотрудников заставляют шить форму за свой счет. "Ни один руководитель такого задания не мог даже получить. За это увольняют из органов", - сказал он.

Дмитриев также заверил, что личный состав полностью обеспечен жетонами и новыми удостоверениями.
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а остальные в трусах??? Пусть порох продаст костюм и купит пацанам форму...!
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опередил с вопросом.
PS А трусы ментам форменные полагаются, или домашние произвольные, хоть кружевные? В армии в своё время у нас гражданские труселя забрали и выдали положенные по уставу.
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Решта самі себе формою забезпечують, благо є табельна зброя і ксива, на нову форму завжди "заробити" можна.
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...у меня на фирме без формы на работу не пускают... ...а если что, страховка не оплачивает травмы и ущербы. Полицай без формы, это уже не Махно, а Будённый...*)
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Про такую полицию только хорошее можно сказать, но лучше ничего не говорить. Ее нет, а есть аваковские менты.
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а клоаковские мусора в гражданке до сих пор ходили ? дали ствол , ксиву и крутись как хочешь ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"На сегодняшний день формой обеспечено 60% личного состава", - замначальника полиции Харьковщины Пахомов
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