 Украинский боец погиб под Зайцево, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, возле Зайцево (Донецкая область) противник обстрелял украинские позиции из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате погиб военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины.
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Светлая память.!!!!
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И ответить он должен кровью своих детей.
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А пархатый кондитер ответит за выпуск Гиркина из Славянска , за множественные перемирия , за то что загубил минимум сотни жизней и тысячи единиц техники когда приказал в июне солдатам пойти тонкой линией и закрыть всю границу , за то что когда Хуйло обосралось после сбития Боинга и террористов можно было с самолётов просто утюжить во все дыры ведь они попрятали всё ПВО твой пархатый кондитер объявил об остановке всех боивых действий и требовал допуска голландских следователей.
За 31-й , 32-й блокпосты , за село Красный Партизан , Коминтерново , Дебальцево , ДАП , Углегорск и др - за каждый из этих эпизодов он и его дети должны быть казнены.
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Короче, иди лечи голову, урод. И делай это ударами своего пустого черепка о камень.
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Про солдат в окопах , которые как в тире сидят - тебе раскажут они отдельно когда прийдут резать порохоботов.
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Співчуття родині.
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