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 Украинский боец погиб под Зайцево, - штаб АТО

В зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) погиб украинский военнослужащий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, возле Зайцево (Донецкая область) противник обстрелял украинские позиции из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате погиб военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины.

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Пархатый кондитер должен ответить за смерть каждого украинца.
И ответить он должен кровью своих детей.
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Ти заплатиш раніше. Порошенко багато в чому винен, але тільки ТУПЕ бидло перекладає на іншиз вину фюрера Путіна.
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Когда в феврале пастор-жыд зассал с самолёта разнести здание Советов в Симферополе и всё бы закончилось за пару дней - за это он ответит.
А пархатый кондитер ответит за выпуск Гиркина из Славянска , за множественные перемирия , за то что загубил минимум сотни жизней и тысячи единиц техники когда приказал в июне солдатам пойти тонкой линией и закрыть всю границу , за то что когда Хуйло обосралось после сбития Боинга и террористов можно было с самолётов просто утюжить во все дыры ведь они попрятали всё ПВО твой пархатый кондитер объявил об остановке всех боивых действий и требовал допуска голландских следователей.
За 31-й , 32-й блокпосты , за село Красный Партизан , Коминтерново , Дебальцево , ДАП , Углегорск и др - за каждый из этих эпизодов он и его дети должны быть казнены.
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А почему его пархатьій кондитер, а не твой? Будешь рассказьівать внукам, что тьі барьігионала не вьібирал?
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Он будет петь песни внукам, что рассияне братья, а во всем хахлы сами виноваты. И кстати заметь "Ху...ло" написано с большой буквы, это такое у ватанов подсознательное уважение к своему царьку.
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Намотай свой язык себе на шею сам, падаль невменяемая. "Тонкой линией" наши ребята на границу не шли. Шли так, как должны были идти! Но руССкие мрази по приказу фюрера начали массированно обстреливать территорию Украины из-за границы!
Короче, иди лечи голову, урод. И делай это ударами своего пустого черепка о камень.
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как там щас у вас в даунецке? всё ещё януковича любите ?
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Если ты мне , то я коренной Киевлянин , живу на Оболони.
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ну по твоему посту на счёт кондитера и смертей то ты по ходу или с палаты на Фрунзе 103 пишешь или с даунецка где то .
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Значит у нас 95 % страны или с психбольницы или с Донецка - потому что имеено столько людей ненавидят ту пархатую мразь , которая дорвалась до власти на крови людей и продолжает сосать эту кровь из народа.
Про солдат в окопах , которые как в тире сидят - тебе раскажут они отдельно когда прийдут резать порохоботов.
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Камцамолец тьі кончай за всех отвечать, ок? Палишся как Воронеж...
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Дети при чем? Даже Сталин говорил, что сын за отца не отвечает.
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Просто немає слів. Росія - людоїдська ткриторія, яка за свої злочини має бути навічно розірвана на шматки. І буде розірвана! Бо проклята десятками, сотнями мільйонів людей...
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Может всё-таки забить на всякие Мински и зафигачить по сепарам из реактивной арты и авиации по всему фронту?
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Для цього потрібно заручитися підтримкою Трампа і на Мінськ, німців і французів можна в цьому випадку наплювати і на їх постійну заклопотаність і схвильованість теж. На війну потрібні гроші, а з такими корупціонерами і злодіями, як "українська" влада їх постійно не вистачає.
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Світла пам*ять Захиснику України !
Співчуття родині.
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Смерть клятойй расії !!!! Шоб здохло хуйло-путін та його мухи !!!!
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А Пэтро и дальше гавкая про Минский договорняк будет набивать оффшоры деньгами.
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Что будем завтра наступать на Даунецк? Ты готов штурмовать многоэтажные дома с безоружными дамбасяо за спинами которых стоят кацапы и их журнашлюхи накручивающие 140 миллионов умственных дегенератов за поребриком?
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Читая твой комментарий начинаешь понимать что его написал идиот .
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Вспомнилось как два месяца назад в теме о прекращении торговли с террористами один умник на всех кидался с одним и тем же вопросом " А где мы СЕГОДНЯ будем брать уголь ! " . Так и тут . Та для начала - накрыть блок посты , блиндажи , огневые точки , косить все что движется на линии соприкосновения . Ввести военное положение в 30 километровой зоне от линии соприкосновения и запретить любое шастание гражданских . ЛЮБОЕ ! Не только через линию а и внутри 30 км . И истреблять терров , истреблять , истреблять ...Прям все терры безвылазно в городах сидят ? Вне городов целей нет ? Мозгов у наших керманычей нет !
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Серце крається.. Хлопчики наші.. Гинуть і гинуть рідні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский боец погиб под Зайцево, - штаб АТО
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