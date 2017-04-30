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Все про:бокс (567) Великобритания (1593) Кличко Владимир (250) Лондон (268)

 Владимир Кличко проиграл британцу Джошуа

В Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA (Super) и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, британский спортсмен победил украинского техническим нокаутом.

Первые четыре раунда боксеры провели на равных. Явного преимущества не было ни у кого. Соперники примерялись друг к другу и пытались разгадать тактику противника.

В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но уже в шестом украинец ответил тем же. При этом от удара британца у него образовалась гематома.

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В седьмом-десятом раундах спортсмены активно обменивались ударами. Было заметно, что оба начали уставать: боксеры постоянно сходились в клинче.

В 11-м раунде Кличко снова оказался в нокдауне. Судья остановил бой.
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да не, как всегда... быстровато начал уставать. Поэтому аппер и прошел. А вообще, ты прав, я бы всех положил, и пояс чемпиона, еще бы лет сто носил, так лучше? или ты будешь дальше парить мозг, а не общаться?
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Но 5-й раунд..я буду долго вспоминать..такой шанс упустил.
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Жошуа 27 лет (!) Клитчко 41 лет - тут победил молодой организм, и всеравно король его ушатывал и тащил до 11 раунда из 12.
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Да что там судить по бою?боксировал он только в 6 раунде когда плюхнулся на задницу,а остальное время выцеливал.Думаю,что по очкам победу отдали джощуа
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У кацапов - праздник, сравнимый по значимости с 9-м мая.
3 дня будут бухать на радостях.
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да, у них столько чемпионов которые были в топе бокса декадами как клитчко, куда там нам до поветкиных
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Например, Поветкина положительных допинг-тестов уже больше, чем у Кличко побед нокаутом.
Чем не достижение?
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помоему этим боем Кличко только закрепил за собой статус легенды..в 41 год получить нокдаун, а после перехватить инициативу и отправить в нокдаун 27 летнего чемпиона..так проигрывают легенды..
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галюцинації від чеченської сперми не дають заснути ?
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Когда Наталья Кличко перед началом поединка взвыла гимн Украина, я готова была сквозь землю провалиться со стыда. Три года назад эта семейная идилия звучала и задевала - но сейчас это уже карикатура. У нас столько красивых голосов, столько музыкантов, ну неужели у нас некому по настоящему спеть гимн Украины? Не, им нужно все внутри своей семьи - и гонорары за предполагаемую победу в пение Натальи входили, зачем ещё посторонних певцов нанимать, всё поделим среди семьи, и так сойдет. Ан не сошло. Семейке - до свидания, пусть бегут крысы подальше от народного гнева!

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очень правильное замечание, на таком уровне превращать все в семейный подряд, это отвратительно..
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нормально Наталия спела...от души!!! нахрен заказные певички на гимн?!!
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хотя бы потому что уровень этого шоу мирового масштаба..
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Эх, Володя, Володя, были же все пояса у тебя, ну неужели нельзя было уйти вовремя...
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Наутро от кацапских высеров останутся одни крестики , как и от их бокса, футбола и жопочленцев ,на украинском Донбассе.
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уйти более достойней и придумать нельзя..
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Сам по себе бой драматичный но поведение Кличко на ринге не понятно.
Он как будто в очередной раз защищал титул и имея огромное преймущество по очках.
На обострение шел только после того как противник начинал бузить и как будто дотягивал до финального гонга.
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цілком прогнозовано. 41 рік все ж таки. Ну нічого. Десять років був непереможний. Слава про Кличків по всьому світу линула. Тепер молоді боксери нас будуть радувати.
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не тот генерал от которого не пахнет порохом!!! Володя МАЛАДЦА!! выстоял- врезал-и упал...не от страха а от силы и техники противника!!! Кличко-боец...гладиатор.... и воля и техника...Жаль вот только ОПЫТ в ринге мало что решает против молости и силы удара(((((
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Цензор.НЕТНовостиСпортВладимир Кличко проиграл британцу Джошуа
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