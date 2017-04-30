 Владимир Кличко проиграл британцу Джошуа

Как сообщает Цензор.НЕТ, британский спортсмен победил украинского техническим нокаутом.
Первые четыре раунда боксеры провели на равных. Явного преимущества не было ни у кого. Соперники примерялись друг к другу и пытались разгадать тактику противника.
В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но уже в шестом украинец ответил тем же. При этом от удара британца у него образовалась гематома.
В седьмом-десятом раундах спортсмены активно обменивались ударами. Было заметно, что оба начали уставать: боксеры постоянно сходились в клинче.
В 11-м раунде Кличко снова оказался в нокдауне. Судья остановил бой.
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3 дня будут бухать на радостях.
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Чем не достижение?
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Он как будто в очередной раз защищал титул и имея огромное преймущество по очках.
На обострение шел только после того как противник начинал бузить и как будто дотягивал до финального гонга.
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