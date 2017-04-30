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 Политика Украины
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Все про:гражданство (552) депутат (2883) Ляшко (1485) Порошенко (12781) Артеменко_Андрей (60)

 Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - украинское! - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает!" - написал он.

Согласно Конституции, порядок прекращения украинского гражданства устанавливается законом. Закон Украины "О гражданстве" одним из оснований для утраты украинского гражданства, предусматривает, в частности, добровольное обретение гражданства другого государства, пояснил нардеп.

"Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил это на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующего закона, утратил украинское гражданство. Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко", - заявил глава Радикальной партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я приостановил действие своего канадского паспорта: он был аннулирован. Гражданство еще действует, - Артеменко

"Отдельно отмечу, что мы также будем добиваться, чтобы не только Артеменко, а все депутаты, чиновники или сотрудники спецслужб, которые имеют по несколько паспортов, кроме украинского, ответили за это потерей мандата или работы. Предателям, которые плюют на Конституцию Украины, не место на государственной службе! Меня откровенно удивляет, почему никто до меня не додумался реально привлекать к ответственности владельцев нескольких паспортов", - отметил нардеп.

"По моей информации, сегодня в 6.30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия. Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный", - резюмировал Ляшко.

Как известно, законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, но никаких санкций за это не предусмотрено.

Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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ух ты а Указ о прекращении гражданства Украины паном Порошенко в связи с иными приобретенными гражэданствами иных стран- когда Порошенко издаст???!!!!!
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никогда. т.к. второе гражданство исраэля не считается. это просто его историческая родина.
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Ура! Тогда нужно прекратить гражданство половине парламента! Я думаю именно столько имеют второе гражданство. И все они не депутаты, а воры и кровопийцы...
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Ну если говорить о том что есть такои закон, то 25% украинцам надо гражданство прекращать, а то как то не по закону получается.
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Парашинское гражданство действующего мэра Труханова никому не мешает??? Шокохряк не думает и его прекратить?
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так вы посчитайте через сколько лет! нужно менять наших депутатов на граждан (депутатов ) тех стран какое у наших .шило на мыло так сказать
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А громадянство Насірова коли припинить? Чи знову усе вибірково..
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не получится с насраловым. У него очень сильный оберег - клетчатое одеялко.
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Это не возражение, тем более я ней согласен. Что же избирательного подхода, то он не отменяет выполнения закона по Артеменко.
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Не совсем. Или закон о лишении есть ,или его нет. Пусть уж решают. Тут помнится порошенко рассказывал что не будет лишать гражданства тех кто имеет венгерское гражданство, а тут одним росчерком лишает . Если он имел двоичное гражданство, значит не имел права занимать гос должность( об этом почему то молчим, опустили тему) а лишаем его и выпускаем, при том что висело на товарище дело о гос хищениях. Такого беспредела еще небыло
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У Вас Порошенко с маленькой буквы написано. Всё правильно ?
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привет тытра :я не тытра а выдра а буду я каждой бл..ди на вы говорить.старый анекдот но это то случай
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Теперь будем ждать когда крымчан начнут лишать украинского гражданства, раз уж так вопрос поставлен. А сдать паспорт он может в консульство, не обязательно возвращаться. Главное что по наворованному притензий нет
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Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает!"
Гениально. Так, вперёд, "прекращайте" гражданство выродков сепарских. А то только и слышу, что "онижеграждане" ,конституция запрещает. Оказывается, мы неправильно читали конституцию. Нет, я, конечно за то, чтобы ублюдков лишать гражданства, но эта игра словами не радует. Опять власть поворачивает все как ей надо и когда надо.
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Когда лишать? Когда на них дело о крупных хищениях?!
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То есть власть Украины, откровенно говоря, имела все законы Украины ввиду.
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Еще нужно издать закон, чтобы "гражданство" ЛНР-ДНР автоматически прекращало украинское.
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Меня откровенно удивляет, почему никто до меня не додумался реально привлекать к ответственности владельцев нескольких паспортов", - отметил нардеп. (С)
Ах, какой молодец, "додумался" он, единственный. Очень.смешно.
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Артеменко- типичный стрелочник. Бойко с Левочкиным его отработали. Теперь он в бегах, а они как ни в чем не бывало в парламенте сидят. А у самих тоже где то паспорта заготовлены.
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Будет наука другим срелочникам которые привыкли рубить бабло малое за Бойка с Левочкиным.
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Почему в бегах. Вполне обеспеченный поедет в Канаду . Там наверно иметь 2 гражданства не запрещено.
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Очень хорошо. Ещё бы морду ему набить качественно.
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А кто-то кроме главного радиКала подтверждает?
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...хы... ...я тут раз в 10 лет колашматюсь, когда паспорт меняю -- там вопрос: Есть ли ещё какое иностранное гражданство? -- брэшу, шо нет! ...хотя и не лишён... ...а наши тоже не верят в немецкое: Цього не може бути! ...ещё и один придурок ганьсюковый мне отчество вписал в немецкий паспорт... ...пришлось справку брать... ...эх... ...а теперь и украинского не подтвердить, бо немцы автоматычно исключат из граждан -- уникальный случай! ... ...чижало...*)
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Что- то и без лишенца Парашенка люди выезжают из Украины в Испанию,Канаду,США,Германию,Польшу,Данию....Подальше из этого бандитско - клептократического рая.
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Так ему скиздеть, как свиснуть. Все потом опять спишет на политическую целесообразность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко
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