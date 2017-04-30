 Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - украинское! - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает!" - написал он.
Согласно Конституции, порядок прекращения украинского гражданства устанавливается законом. Закон Украины "О гражданстве" одним из оснований для утраты украинского гражданства, предусматривает, в частности, добровольное обретение гражданства другого государства, пояснил нардеп.
"Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил это на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующего закона, утратил украинское гражданство. Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко", - заявил глава Радикальной партии.
"Отдельно отмечу, что мы также будем добиваться, чтобы не только Артеменко, а все депутаты, чиновники или сотрудники спецслужб, которые имеют по несколько паспортов, кроме украинского, ответили за это потерей мандата или работы. Предателям, которые плюют на Конституцию Украины, не место на государственной службе! Меня откровенно удивляет, почему никто до меня не додумался реально привлекать к ответственности владельцев нескольких паспортов", - отметил нардеп.
"По моей информации, сегодня в 6.30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия. Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный", - резюмировал Ляшко.
Как известно, законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, но никаких санкций за это не предусмотрено.
Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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Гениально. Так, вперёд, "прекращайте" гражданство выродков сепарских. А то только и слышу, что "онижеграждане" ,конституция запрещает. Оказывается, мы неправильно читали конституцию. Нет, я, конечно за то, чтобы ублюдков лишать гражданства, но эта игра словами не радует. Опять власть поворачивает все как ей надо и когда надо.
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Ах, какой молодец, "додумался" он, единственный. Очень.смешно.
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