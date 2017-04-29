 Скрипка о запрете на въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой: "Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость"

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в ходе Интернет-конференции на LIGA.net.
"Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость. Действительно, они выбрали симпатичную девушку с ограниченными возможностями. Представляю, в какой истерике бились СМИ и российские зрители: как могли такой девочке и запретить въезд", - сказал он.
"Мне звонили и с российского радио, и с телевидения, чтобы я прокомментировал этот момент. Но я к этому на самом деле никак не отношусь и никак не комментирую. Все это одна большая провокация", - добавил музыкант.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
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как сказал лимонов-"могли бы найти девочку и попрямее
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Уманських євреїв в концтаборах не було, - їх практично всіх (13 тисяч) екстермінували у вересні 1941 року на околиці Умані, - у Сухому Яру.
Так що "дєтскій узнік концлагєря" або був у якихось інших концтаборах, або, м'яко кажучи, трохи прифантазував. Таке теж було досить часто. Син лєйтєнанта Шмідта нє даст соврать.
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Лучше пой написанные тексты.
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Радує те що в нас вата яка останні 70 років тільки множилась почала подихати (в головах) і з віком це не пов'язано просто так має бути коли кількість переходить в якість і люди просто розуміють що ото москаль і навіть якщо так-так брать'я по уму розуму але є розуміння що якщо вони прийдуть то принесуть тільки війну розруху смерть і нічого доброго.
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Примитивная провокация подросткового уровня..
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