EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1105  34
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (626) запрет (1085) Россия (70237) Скрипка (39)

 Скрипка о запрете на въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой: "Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость"

Российские власти с самого начала предвидели, что участницу песенного конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлию Самойлову не пустят в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в ходе Интернет-конференции на LIGA.net.

"Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость. Действительно, они выбрали симпатичную девушку с ограниченными возможностями. Представляю, в какой истерике бились СМИ и российские зрители: как могли такой девочке и запретить въезд", - сказал он.

"Мне звонили и с российского радио, и с телевидения, чтобы я прокомментировал этот момент. Но я к этому на самом деле никак не отношусь и никак не комментирую. Все это одна большая провокация", - добавил музыкант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% россиян одобрили отказ от телетрансляции Евровидения, - опрос

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
любят русские люди бунтовать.встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!знают что бунтуют и всё равно стоят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поющая голова оказалась сосущей...
как сказал лимонов-"могли бы найти девочку и попрямее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геніальним би цей хід був якби вдався. По факту цей хід був тупим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Скрипка, Самойлова... ...от у меня Друг имеется - Вова Гурфинкель -- известный режиссёр -- так он из Украины свалил при коммуняках, когда ему в Мин. Культуры предложили сменить свою фамилию на фамилию жены: Хренова...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошая фамилия гурфинкель, для Украины прямо реформаторская и патриотическая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...ну да... ...его Папа -- Лев Владимирович -- простой детский узник концлагеря в Умани... ...а потом его ещё коммуняцкие мусора догоняли -- номер на запястье сверяли с протоколом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит не до конца он был чистокровным гурфинкелем если после лагеря жив остался. Может просто косил на жалость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...а шо, есть на свете какие-нить современные украинские режиссёры, композиторы, литераторы? --- был один кадысь, почти недавно -- Погребничко -- да и тот во Владивосток свалил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Умані під час війни був лише один концтабір, - так звана "Уманська яма", де тримали близько 50 тисяч радянських військовополонених.
Уманських євреїв в концтаборах не було, - їх практично всіх (13 тисяч) екстермінували у вересні 1941 року на околиці Умані, - у Сухому Яру.
Так що "дєтскій узнік концлагєря" або був у якихось інших концтаборах, або, м'яко кажучи, трохи прифантазував. Таке теж було досить часто. Син лєйтєнанта Шмідта нє даст соврать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно сказано.Очень точно.Не сможет Скрипка в кремле на 9мая концерт давать
 показать весь комментарий
Ответить
 
А за систематические высказывания, на счёт брехни гебистской, и на 23 февраля не пригласят его в Большой концертный зал петь *калинку*. Во как!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А от сотни детей отравленных зарином их на жалость не пробивает. Ведь то же "черные" а Самойлова РУССКАЯ. Бедная девочка здесь не причем а винторогие=пособники убийц и палачей. Одни по злобе другие по лени и тупости а третьи по лени злобе и тупости один хрен бандиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звісно вони знали що не пустять бо навіть не бронювали номера у готелях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для провокации - гениальный ход для внутреннеросийского потребления. Но в Европе не дебилы и понимают, что это была провокация. Дело стоит того, что бы во время Евровидения спокойно объяснять, что Самойлова - преступник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно было конечно эту мордовскую колясочницу и впустить в Украину и сразу же арестовать и под суд. Пусть на зоне где то чтото делает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нє, то фігня: яка жалість от хунти ? Ну, їй Богу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скрипка, свою гениальность ты уже один раз показал. Сейчас только подтвердил.
Лучше пой написанные тексты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мене не хвилює москальский улус і все таке , і взагалі як на мене краще щоб москва ще пару разів згоріла а баби нарожають само собою ..
Радує те що в нас вата яка останні 70 років тільки множилась почала подихати (в головах) і з віком це не пов'язано просто так має бути коли кількість переходить в якість і люди просто розуміють що ото москаль і навіть якщо так-так брать'я по уму розуму але є розуміння що якщо вони прийдуть то принесуть тільки війну розруху смерть і нічого доброго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так пусть руснявые берёт доску и бьёт себе о лоб - будет больше успех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупой ход - брать Украину на слабО. Даже если бы и власти шото мутить могли, народ бы не повелся.
Примитивная провокация подросткового уровня..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким в УКРАИНЕ нет места.Пускай сидит в кацапии.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкрипка о запрете на въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой: "Со стороны России это был гениальный ход - пробить на жалость"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти