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Все про:Госпогранслужба (2642) Донбасс (14358) пункт пропуска (296)

 Пункты пропуска на Донбассе до 31 мая будут работать с 7:00 до 19:30

В связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда (КППВ) продлевают временный режим работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, до 31 мая включительно пропуск лиц и транспорта будет осуществляться в новых временных рамках - с 7:00 до 19:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Станица Луганская" перегружен в 4 раза, - Клименко
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Бывший "председатель совета министров" так называемой "ДНР" Александр Бородай в Москве вручил российскому актеру Михаилу Пореченкову награду "Доброволец Донбасса". Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал российский блогер Александр Тверской, - передает "Корреспондент.net".
"Ничего особенного. Вчера террорист Бородай во МХАТе вручил Пореченкову наградной крест "Доброволец Донбасса", - написал он в комментарии к видео.
Отметим, что сейчас гражданин РФ Александр Бородай является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса".

теперь пореченкова можно заносить в список террористов а как следствие в интерпол и садить на пожизненное!
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Для чего вообще пропускать через линию разграничения? Придет время выборов и те, кто допускает такие решения начнут оправдаваться, но избирать их не будут.
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Проблема в том что через эту дыру пролезет масса криминала. Я сейчас в Хорватии . Когда то Хорватия выиграла войну у Боснии. Вернее вернула свою землю. Сейчас в ЕС. НО, все пекарни, мороженное , кафе в самых активных местах контролируют албанцы, а не хорваты. Албанцы представляют собой самую мощную криминальную группу в странах бывшей Югославии. Украина должна защитить себя от группировок с Кавказа, Чечни и др.
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бокс начинается! держим кулаки за Кличко!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПункты пропуска на Донбассе до 31 мая будут работать с 7:00 до 19:30
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