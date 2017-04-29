 Пункты пропуска на Донбассе до 31 мая будут работать с 7:00 до 19:30

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, до 31 мая включительно пропуск лиц и транспорта будет осуществляться в новых временных рамках - с 7:00 до 19:30.
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"Ничего особенного. Вчера террорист Бородай во МХАТе вручил Пореченкову наградной крест "Доброволец Донбасса", - написал он в комментарии к видео.
Отметим, что сейчас гражданин РФ Александр Бородай является главой так называемого "Союза добровольцев Донбасса".
теперь пореченкова можно заносить в список террористов а как следствие в интерпол и садить на пожизненное!
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Як виглядає "Вемблі" за декілька хвилин до початку бою Кличко - Джошуа
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