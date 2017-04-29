 Глава Еврокомиссии призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы

Об этом заявил в субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы только сказал французам (но выбирать им), чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы. Все президенты, включая 4-ю Республику, делали все, чтобы продвигать европейскую интеграцию", - напомнил глава Еврокомиссии, оговорившись, что всегда испытывает противоречивые чувства, когда приходится высказываться в рамках тех или иных предвыборных дебатов.
Его попросили прокомментировать ситуацию с участием во втором туре французских выборов кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из Евросоюза - Frexit.
"Сейчас не время разъединять то, что было так трудно соединить", - сказал Ж.-К.Юнкер.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.
Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.
Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.
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...за переработку в отпуск отправляют... ...правда, денег не берут, но и не дают...
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