EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом
  560  13
Все про:выборы (21695) Еврокомиссия (693) Франция (1848) Юнкер (110)

 Глава Еврокомиссии призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы

Франция всегда была участником европейского строительства, и ей не пристало отказываться от этой роли.

Об этом заявил в субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах

"Я бы только сказал французам (но выбирать им), чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы. Все президенты, включая 4-ю Республику, делали все, чтобы продвигать европейскую интеграцию", - напомнил глава Еврокомиссии, оговорившись, что всегда испытывает противоречивые чувства, когда приходится высказываться в рамках тех или иных предвыборных дебатов.

Его попросили прокомментировать ситуацию с участием во втором туре французских выборов кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из Евросоюза - Frexit.

"Сейчас не время разъединять то, что было так трудно соединить", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.

Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.

Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей. Источник: http://censor.net.ua/n438370 " Полгода назад результаты соцопросов предрекали уверенную победу Клинтон
 показать весь комментарий
Ответить
 
"чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы". Что такое "национальное устремление", для Арабофранцузов, Афрофранцузов? А ведь голоса чернокожих решают судьбу Франции. По моему этот Жан-Клод Юнкер, своими словами, подложил свинью Макрону, если Ле Пениха раскрутит это противоречие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
давно надо понять, что у Европы своя дискотека, и мы там лишние. Да и, слава Богу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если французы до сих пор голосуют за полу-фашистку, которую финансирует гэбэшный мафиози хуйло, то я не удивлюсь любому развитию событий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Французы известные объединители. Карл Великий и Наполеон в своё время этим занимались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...шо мне у фрэнчей нравится, так это приём беженцев: -- токо регистрация, а жрите и живите, где придётся... -- главно, что бы ЕС не отказалась от идей Французкой Революции! *)
 показать весь комментарий
Ответить
 
...а ещё мне нравятся забастовки фрэнчовых дальнобойщиков -- когда вся страна пыром стоит... ...у нас -- немецких дальнобоев -- на такой Майдан денёх нету...*)
...за переработку в отпуск отправляют... ...правда, денег не берут, но и не дают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера полицаи турецкого дальнобоя хлопнули: 64 часа рулил без учёта немецкого распорядка труда и отдыха... ...теперь ему 200 суток тюряги маячит, если сам Эрдоган не подсуетится... -- а сутки немецкой крытой -- 48 евриков стоят... *)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Еврокомиссии призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти