 На молдавской границе появится новый контрольно-пропускной пункт, - замглавы МИД Молдовы Дарий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий.
"В связи с открытием совместного молдавско-украинского контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Кучурганы" хотелось бы обратить особое внимание, что открытие КПП будет способствовать стимулированию экспортно-импортных операций, в частности, и для экономических агентов из Приднестровского региона", - сказал он.
Не менее важным, по его словам, станет и упрощение пересечения границы и оформления таможенных документов, так как со временем пограничники и таможенники перейдут к электронному оформлению документов.
В настоящее время проводятся также работы по обустройству пункта совместного контроля на южном участке границы - на КПП "Паланка - Маяки".
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Надеюсь в ВСУ есть адекватные головы, которые инoгда смотрят на карту..
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