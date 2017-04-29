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Все про:граница (2936) Молдова (765) открытие (82) пункт пропуска (296)

 На молдавской границе появится новый контрольно-пропускной пункт, - замглавы МИД Молдовы Дарий

В конце мая на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы откроется совместный контрольно-пропускной пункт "Первомайск - Кучурганы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий.

"В связи с открытием совместного молдавско-украинского контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Кучурганы" хотелось бы обратить особое внимание, что открытие КПП будет способствовать стимулированию экспортно-импортных операций, в частности, и для экономических агентов из Приднестровского региона", - сказал он.

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Не менее важным, по его словам, станет и упрощение пересечения границы и оформления таможенных документов, так как со временем пограничники и таможенники перейдут к электронному оформлению документов.

В настоящее время проводятся также работы по обустройству пункта совместного контроля на южном участке границы - на КПП "Паланка - Маяки".
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То есть приднестровцев будут все равно проверять пограничники Молдовы.
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Нет,оно конечно хорошо что ватных совков из Приднестровья прижмут к ногтю, но это получается что молдаване на нашей территории будут проводить таможенный досмотр. И как там кстати с тем куском трассы по дороге на Измаил которую молдаване должны были отдать за землю с выходом к Дунаю. Кто нибудь в курсе событий?
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в Одессе приднестровских машин немеряно. Они едут из Кучургана например закупаться в Эпицентр и 7 км. Так что правильно , что приводят в порядок КП. У молдаван БЕЗВИЗ, а сколько народа рвануло за молдавскими паспортами- особенно приднестровцы.
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Чернигов - Киев.
Надеюсь в ВСУ есть адекватные головы, которые инoгда смотрят на карту..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа молдавской границе появится новый контрольно-пропускной пункт, - замглавы МИД Молдовы Дарий
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