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 ЕС в июне продлит антироссийские санкции, - Reuters

Евросоюз будет стремиться к продлению экономических санкций против России, когда срок их действия истечёт в конце июля, пользуясь неожиданным охлаждением отношений президента США Дональда Трампа с Москвой, сказали европейские дипломаты и чиновники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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По словам чиновников, сегодня единству ЕС в вопросе санкций угрожает вероятность неожиданной победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции 7 мая. "Кажется, что поворот будет гораздо менее проблематичным, чем все ожидали",- сказал дипломат ЕС, представляющий поддерживающую санкции страну.

Больше всех за продление санкций выступают Швеция, страны Балтии и Польша, но их призывы стали менее убедительными после решения Великобритании покинуть ЕС.

Среди стран, поддерживающих санкции в меньшей степени - Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, утверждающие, что за три года санкций Москва не изменила свою позицию, и стремящиеся восстановить деловые отношения.

"Это большая потеря в бизнесе для нас. Но мы будем вместе с большинством",- сказал дипломат из страны с меньшей поддержкой санкций. Дипломат отметил, что возобновление режима санкций вероятно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини

Для продления санкционного режима требуется единогласная поддержка всех членов ЕС. Европейский чиновник, работающий над этим вопросом, сказал, что санкции будут одобрены.

"Во-первых, мы продлим ограничения в отношении Крыма. Экономические санкции будут продлены после июньской встречи лидеров ЕС. Есть две вещи, которые могут на это повлиять: выборы во Франции и Трамп",- сказал чиновник.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Удачи Володе ,он это заслуживает!!!!
И бросает это дело,достаточно!
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нужно не просто продолжать, а усиливать санкции.. тупой ЕвроСовок...
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Двоє активістів повідомляють про затримання силовиками в анексованому Сімферополі

В анексованому Сімферополі 29 квітня силовики затримали двох громадських активістів Олексія Єфремова і Дмитра Кісієва. Про це повідомили самі активісти.
На своїй сторінці у «Вконтакте» Єфремов написав, що був затриманий за «організацію несанкціонованого мітингу».
«Мене посадили на 10 діб за статтею 20.2 «Організація несанкціонованих мітингів». Буду сидіти, найімовірніше, в спецприймальнику на Павленка», - повідомив Єфремов.
За його словами, його затримали вранці. Активіст стверджує, що на суді були присутні псевдосвідки, а рапорти силовиків були фальшивими. Єфремов також повідомив, що стосовно нього розглядатимуть і ще одну адміністративну справу - «за опір законним вимогам поліції».
Водночас «Новая газета» і російський правозахисний портал «ОВД-Инфо» з посиланням на слова активіста Дмитра Кісієва повідомили, що його було затримано вдень 29 квітня також у Сімферополі.
Повідомляється, що стосовно чоловіка склали протокол про «непокору законному розпорядженню поліції». Кісієв повідомив, що силовики намагалися «пов'язати» його з акцією «Набрид», яку 29 квітня проводить рух «Відкрита Росія». Але, за словами активіста, він не має до цього заходу жодного відношення. Санкція статті, яку застосовують до Кісієва, передбачає до 15 діб арешту.http://www.radiosvoboda.org/a/news/28459312.html
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не про санкціі :
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пішов дід у магазин, купити горілкі

в діда грошей не було - позичів у Нінкі....
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це мені племінниця по телефону ...
в діда був День Народження! - 87.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС в июне продлит антироссийские санкции, - Reuters
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