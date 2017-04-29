 "Задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества", - нардеп Высоцкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в блоге на LIGA.net.
"Я вспомнил о том, с какой иронией в наших медиа и соцсетях употребляется фраза "а то Путин нападет". Абсурдная по своей сути, так как наша страна три года борется с совершенно реальной агрессией России. Путин не просто уже напал и может напасть снова. Путин нападает каждый день, потому что война нового типа не ограничивается прямыми боевыми действиями. Агрессия не прекращается ни на минуту. Поле боя - человеческий разум, инструмент боя - мысль, эмоция", - пишет он.
"Непонимание того, что мы живем в фазе активной войны, происходит из тотального непонимания обывателем стратегии и тактики работы специальных служб. Все эти ироничные "я тоже русский агент?" происходят от невежества. Советские, а потом и российские спецслужбы, для которых государство стало фактически их службой тыла, всегда прекрасно умели пользоваться недостатками и слабостями демократических и государственных систем противника. Даже шире: понимание человеческих слабостей и их использование в своих интересах - это и есть метод работы спецслужб", - подчеркнул политик.
"Агенты далеко не все, хотя количество прямой агентуры или сотрудников российских спецслужб в Украине зашкаливает. Но задача настоящих агентов - вовлечь обычных людей в свой дискурс, побудить их на определенные действия или на бездействие. Конкретно задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества. И пользуются они в своей работе недостатками нашего государства, власти и народа. Коррумпированность украинских элит и общества, примитивная жажда денег или власти, восприятие народом любой власти в качестве колониальной, естественная склонность к анархии, популизм, патернализм - это лишь только некоторые слабости, которые умелый дирижер из СВР - ФСБ РФ способен трансформировать в угрожающую для нашей государственности дьявольскую симфонию", - убежден депутат.
"Можно говорить о том, что оборона - задача и прерогатива власти. Но мне кажется, что противостоять такому виду агрессии и порождаемому им хаосу - задача каждого ответственного гражданина. Хотя бы на уровне осознания процессов и на уровне контроля над самим собой, своими реакциями, своими действиями. В новых условиях не стать инструментом войны против своей страны - уже задача, требующая ответственности. Помните, кто наш враг. Помните о том, что его цель - хаос. И будьте рассудительными в своих словах и действиях", - заключил Высоцкий.
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или кулявлобные черти - онижыдети?
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- одне іншому не заважає ... ))
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в Украине хаос давно уже сеет Банковая и Грушевсого, и олигархи, которые этими безмозглыми куклами за нитки дёргают, чтобы грабить безнаказанно и нихрена не делать. Правда и народ тоже особо действовать не стремится.
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Угу, а вы "понимающие", именно поэтому через каждый месяц устраиваите себе отдых на Канарах, Багамах и Мальдивах, под видом работы в регионах. Типа, активно воюете, ссссуки...
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А Украйне такими темпами внутреннего развала скоро точно кирдык и полная перда.
РФ сначала Укру в перду успеет всунуть, а потому уж и сама туда же.
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в Україні - дефіцит автомобілів ВАЗ... Останні поставки машин українським дилерам були восени 2016-го. І до кінця минулого року практично всі машини були розпродані.
На початку 2017-го у продажу вже не було більшості моделей "Лади"....
"АвтоВАЗ" обіцяє відновити поставки в Україну у другому кварталі цього року. А до кінця 2017-го росіяни планують представити на українському ринку "вазівську" новинку - Lada XRay.
При цьому, як повідомлялося, незважаючи на падіння показників "Лади", продажі всіх інших російських автомобільних брендів в Україні зросли.
За матеріалами autonews.ua
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Будущее.
Украина отправляет на Россию гуманитарную помощь - 140 млн. бутылок, чтобы каждому россиянину было на чем сидеть.
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