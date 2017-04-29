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 Общество
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Все про:Россия (70236) спецслужбы (324) ФСБ (1097) Народный фронт (1183) Высоцкий Сергей (34)

 "Задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества", - нардеп Высоцкий

Российские спецслужбы используют недоверие украинских граждан к властям в своих интересах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в блоге на LIGA.net.

"Я вспомнил о том, с какой иронией в наших медиа и соцсетях употребляется фраза "а то Путин нападет". Абсурдная по своей сути, так как наша страна три года борется с совершенно реальной агрессией России. Путин не просто уже напал и может напасть снова. Путин нападает каждый день, потому что война нового типа не ограничивается прямыми боевыми действиями. Агрессия не прекращается ни на минуту. Поле боя - человеческий разум, инструмент боя - мысль, эмоция", - пишет он.

"Непонимание того, что мы живем в фазе активной войны, происходит из тотального непонимания обывателем стратегии и тактики работы специальных служб. Все эти ироничные "я тоже русский агент?" происходят от невежества. Советские, а потом и российские спецслужбы, для которых государство стало фактически их службой тыла, всегда прекрасно умели пользоваться недостатками и слабостями демократических и государственных систем противника. Даже шире: понимание человеческих слабостей и их использование в своих интересах - это и есть метод работы спецслужб", - подчеркнул политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые украинские чиновники активно контактируют с представителем российских спецслужб Чулиндиным, - Грицак

"Агенты далеко не все, хотя количество прямой агентуры или сотрудников российских спецслужб в Украине зашкаливает. Но задача настоящих агентов - вовлечь обычных людей в свой дискурс, побудить их на определенные действия или на бездействие. Конкретно задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества. И пользуются они в своей работе недостатками нашего государства, власти и народа. Коррумпированность украинских элит и общества, примитивная жажда денег или власти, восприятие народом любой власти в качестве колониальной, естественная склонность к анархии, популизм, патернализм - это лишь только некоторые слабости, которые умелый дирижер из СВР - ФСБ РФ способен трансформировать в угрожающую для нашей государственности дьявольскую симфонию", - убежден депутат.

"Можно говорить о том, что оборона - задача и прерогатива власти. Но мне кажется, что противостоять такому виду агрессии и порождаемому им хаосу - задача каждого ответственного гражданина. Хотя бы на уровне осознания процессов и на уровне контроля над самим собой, своими реакциями, своими действиями. В новых условиях не стать инструментом войны против своей страны - уже задача, требующая ответственности. Помните, кто наш враг. Помните о том, что его цель - хаос. И будьте рассудительными в своих словах и действиях", - заключил Высоцкий.
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интерестно, есть ли тупее нация на нашем континенте чем рассеяни?
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недоверие украинских граждан к властям в своих интересах. Источник: http://censor.net.ua/n438366 - навіть в "калоліції" вже визнають абсолютну недовіру українців до цієї влади ?!
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Какую власть ты хочешь? Гэндальф - президент, Элронд - премьер и Папа Франциск - министр социальной политики?
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хто если не мыролюбный безальтернативец?
или кулявлобные черти - онижыдети?
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бля какие громкие слова,уничтожить то чего нет! или то что есть ,но в извращенном состоянии!
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Да кто вас шоколадных уничтожит от куйла ? Вы там все одним ГЕ мазаны.
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Ты хочешь, сказать что наша "шоколадная" власть заодно с пуйлом?
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нет. она просто шестерит по своей трусости или жадности перед этим карликовым вепсом.
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по своей трусости или жадности

- одне іншому не заважає ... ))
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"парламентаризм и институты власти" - цього у нас і не було, так що орки в прольоті.
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посмотрите !после прихода к власти адекватных людей эти ёбаные парламентарии сдрыснут кто к кацапам кто в Израиль!
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Тільки одразу пишіть , що "эти ... парламентарии" зроблять все , аби "нормальні і адекватні люди" ніколи не прийшли до влади !
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Чего то мне кажется что это случится !!!!по тем или иным причинам!!Или хуйло сдохнет и нападать некому будет,или народ не выдержит!
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У нас как у кацапов все, есть "образ врага" на которого можно все списывать, главное, чтобы не видели, что власть ворует. Иногда мне кажется, что они договорились так разводить людей.
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"...хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества". Какие слова, какой слог. Да только глянул бы на себя, пес смердячий. У путина есть вы, депутаты. Этого достаточно, чтобы сделать все перечисленное.
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брехун.
в Украине хаос давно уже сеет Банковая и Грушевсого, и олигархи, которые этими безмозглыми куклами за нитки дёргают, чтобы грабить безнаказанно и нихрена не делать. Правда и народ тоже особо действовать не стремится.
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Суспільний договір в дії - вони роблять вигляд , що керують - ми робимо вигляд , що їм віримо ...

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"Непонимание того, что мы живем в фазе активной войны, происходит из тотального непонимания обывателем стратегии и тактики работы специальных служб. Источник: http://censor.net.ua/n438366

Угу, а вы "понимающие", именно поэтому через каждый месяц устраиваите себе отдых на Канарах, Багамах и Мальдивах, под видом работы в регионах. Типа, активно воюете, ссссуки...
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То, что сказано вслух, это неплохо. Но все все знают. Знают и молчат.
А Украйне такими темпами внутреннего развала скоро точно кирдык и полная перда.
РФ сначала Укру в перду успеет всунуть, а потому уж и сама туда же.
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Муд...ки с нф, после взятия на поруки проворовавшегося спонсора муд...ков нф, вообще должны закрыть свои паскудные рты. А лучше взять веревку, мыло и ....
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Российские журналисты показали офис и темники прокремлевских троллей 11.03.2015 .-В распоряжение журналистов попали техзадания на посты и комментарии .Техзадания троллей.1.Новости Украины становятся все печальнее и печальнее.Война не утихает, стране пребывает в состоянии глубокого кризиса. 2.Очень плохие новости.Украина сейчас тонет в яме, которую ей выкопало нелегитимное правительство.3.Сил моих смотреть новости Украины больше нет.Постоянная ложь из уст Порошенко безумно надоела. 4. У меня есть родственники в Киеве я часто смотрю новости из Украины и очень переживаю.Киевские власти сошли с ума!
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По этому депутаты и боятся в Раде появлятся,а некоторые без наркоты вообще не заходят.
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Высоцкий прав. Но депутаты могли бы начать с себя- как можно уходить постоянно в отпуск? Как можно пропускать заседания Рады? И т д
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Тимошенко с рыгоблоком будут раскачивать ситуацию.
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Як насмілився Висоцький гнати на "торгових партнерів" ?!
в Україні - дефіцит автомобілів ВАЗ... Останні поставки машин українським дилерам були восени 2016-го. І до кінця минулого року практично всі машини були розпродані.
На початку 2017-го у продажу вже не було більшості моделей "Лади"....
"АвтоВАЗ" обіцяє відновити поставки в Україну у другому кварталі цього року. А до кінця 2017-го росіяни планують представити на українському ринку "вазівську" новинку - Lada XRay.
При цьому, як повідомлялося, незважаючи на падіння показників "Лади", продажі всіх інших російських автомобільних брендів в Україні зросли.
За матеріалами autonews.ua
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Українські воїни ведуть війну з окупантами , а влада , обрана народом грабує свій народ
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Куриный диктатор Захерченко предсказал развал Украины через 60 дней, они практически истекли
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Где-то я уже это слышал. Вам новых методичек не завозили? Плохо зрадофабрика работает, плохо - не выполняет план. Не забудь добавить - " ато путин нападет, ахахахх"
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Серый Кардинал‏ @slevo4kin 4 мин.

Будущее.
Украина отправляет на Россию гуманитарную помощь - 140 млн. бутылок, чтобы каждому россиянину было на чем сидеть.
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вон как соевые активизировались к ночи, прямо как их сородичи из мордовии.
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Если сильная власть, то враг не пройдёт. А если не уверены в себе, то можно и пожаловаться.
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К сожалению иногда(!) действия самой власти сеят такой хаос, что и "помощи" кацапов не надо.....🙁
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества", - нардеп Высоцкий
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