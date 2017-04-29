 В больнице умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение под Авдеевкой, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"На данном направлении боевики вели обстрелы с применением гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, кроме того, работали вражеские снайперы. Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в больницу города Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада. Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военного-мобильного госпиталя", - говорится в сообщении.
Операция длилась более 5 часов, но врачи не смогли помочь раненому.
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Царство Небесне Воїну...
Щирі співчуття близьким...
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Родным и близкм соболезнования.
https://www.youtube.com/watch?v=UTPCEzl_qWc
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