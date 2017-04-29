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Все про:НАТО (5400) Россия (70236) Турция (1940) Эрдоган (342)

 Турция не выбирает между НАТО и Россией, - Эрдоган

Позиция Турции в НАТО и ее отношения с Россией – две не зависящие друг от друга темы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

Также читайте: Меркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС

На вопрос о том, сказывается ли напряженность в отношениях между НАТО и Москвой на турецко-российские отношения, Эрдоган сказал: "Россия - сосед Турции и крупный экономический партнер Анкары. Турция также развивает военные, политические, экономические и торговые связи со странами НАТО. То есть мы не стремимся отказываться от одного из направлений в пользу другого".

Эрдоган подчеркнул, что Анкара придерживается позиции о необходимости развития взаимовыгодных связей со всеми странами мира.

Касаясь сирийского урегулирования, президент отметил, что Анкара обсуждает эту тему не только с Россией и США, но и со странами региона, в частности, с Саудовской Аравией, Катаром и Ираном. По словам Эрдогана, режим Башара Асада реализует в Сирии политику государственного террора. "В этой стране действуют также целый ряд террористических организаций", - констатировал Эрдоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства

По мнению турецкого лидера, уничтожение террористов ИГИЛ возможно лишь совместными усилиями государств, тогда как практика задействования одной террористической группировки в борьбе другой не приведет к желаемому результату.

"После уничтожения ИГИЛ к власти в Сирии могут прийти лица, которых выберут сами сирийцы. Нельзя наставить на сохранении убийцы-Асада у власти. Решение должен принимать сам народа Сирии", - подчеркнул Эрдоган.
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Цей жучара, як ви кажете, говорить що не хоче залежати ні від Росії ні від НАТО тим самим це говорить що він хоче бути незалежним гравцем хоч і маленьким але незалежним.
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Конгрес США підтримує нові санкції проти Росії
Член сенатського комітету з міжнародних відносин розповіла «Голосу Америки» про свій план з протидії «агресії Росії» Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/04/29/kongres_ssha_pidtrymuie_novi_sanktsii_proty_rosii_1088523
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Усидит ли Эрдоган одной жопой на двух встречных поездах? Об этом вы узнаете в наших следующих передачах.
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армія,флот і економіка їм це дозволяє робити...
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Турция выбирает только между ножом, ятаганом и.... кожаным кинжалом, да, кацапы ???
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Бойовики вдарили з "Градів" по кладовищу на Луганщині

У ніч проти суботи, 29 квітня, бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Попасна, що на Луганщині. З незрозумілих причин, терористи гатили по кладовищу.
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
"Внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними, адже кладовище розташоване поряд з приватним сектором населеного пункту", - пояснили в поліції.
Зазначимо, що загиблих серед мирних жителів немає.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт". ВІДЕО http://24tv.ua/boyoviki_vdarili_z_gradiv_po_kladovishhu_na_luganshhini_n812261
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туречина маючи сильну армію, флот і економіку може вибирати що хочсе і як хоче (майже) - може позволити собі послати нхєр і євросоює і козломордих... Ех нам би так...
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Щось не народжуються , в нас , Ататюрки і "чорні полковники" ... ((
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Свиней так, а от Євросоюз ні. Залежність від Європи у економіці величезна. І якщо нові постачальникі для Європи не питання, то нові ринки збуту для турків велика проблема.
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// "После уничтожения ИГИЛ к власти в Сирии могут прийти лица, которых выберут сами сирийцы. Нельзя наставить на сохранении убийцы-Асада у власти. Решение должен принимать сам народа Сирии", - подчеркнул Эрдоган. // --------- А почему нельзя одновременно уничтожить ИГИЛ и Асада? Или даже Асада первым?
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Якось він встромить велечезний ятаган в вялікую дупу підососії.
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...хы... ...щас ЕС организовывает комиссию по проверке соблюдения прав человека в Турции! ...зато Украине дали безвиз -- опосля Грузии...
Слава Эрдогану! *)
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а у нас АТО . вибачте мене - а чого гинуть бійці ЗСУ ? чи я чогось не розумію ?
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Царство небесне йому і всім, хто за Нас загинув...
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тьзка це важко хоронити своїх друзів. я через це пройшов. і нікому цього не бажаю.
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Чому ЦН не пише про інші втрати , які в нас практично кожен день ?
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ніззя ! ну ви самі це розумієте хто у нас при владі.
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А, що Егдогану ще залишається? Після того, як він "побив горщики" з ЄС і зачистив всіх, хто дивився в бік Європи, він буде вичавлювати від всіх країн, тільки лише вигоду для Туреччини, не залежно від їх політичної доктрини.
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...как бы еще Израиль немцам визовый террор не впендюрил, опосля визита министра ИД Германии ... ..."А я бы дал! -- клянусь здоровьем -- я бы дал!" *)
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Ну после тех приоритетов , что озвучил Ердоган, вряд ли кацапия будет добрососедской.
Эх политика..., только мне одной сейчас показалось , что Эрдоган послал дааалеко плешивого путьку? И так дипломатично дал подсрачник.
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Хуйло везде используют как гандон, пользуются когда надо
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Каждая встреча Эрдогана с дедом Хуйло, заканчивалась сдачей интересов РФ Турции.
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Интересы рашки для фуйла на десятом месте .
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Немає інтересів РФії - є інтереси Хуйла , а вони - дбайливо оберігаються !
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Тебе история с Китаем, дед Хуйло каждый раз после встречи отдаёт чуть территории РФ.
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А ему как то пофиг что там потом будет с кацапами .
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С точки зрения Китая, это не территория РФ.
а) Китай не признал ничьих завоеваний за последние 300 лет, и даже не собирается.
б) Официальная Китайской военная доктрина, содержит такое понятие как "превентивная, активная самооборона" (гупнуть соседа в пока он дома спит = самооборона).
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Не такая уж у Турции толстая задница, чтобы усидеть на двух стульях. В результате окужется между ними, а сверху их еще и остатки растаявшего якутского петуха привалят.
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а жидькинькый жирик рубашку рвал - мол эрдоган мамои перед ним клялса - как только так он (эрдоган) готов отказатса от НАТО и броситса в обятия с рашкой под руководством тех же жидькиньких
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угу(( учился бы на ошибках других. тыныры может прийти незаметно.
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расєю, зазвичай, до набору додають, щоб підштовхнути клієнта до вірного вибору
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Нато и Россия две неотделимые друг от друга вещи. Потому что если не будет России отпадет надобность в альянсе который против нее выступает. Кстати сегодня афганцы праздновалаи 26 лет( если не ошибся ) избавления от россииских оккупантов. Вот такая жизнь ребята , вроде отсталый от технологий афган , а как рад что избавился от рашистской недоимперии. Понимали что эти кроме как убивать и отбирать больше ничего не могут
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Эрдогаша типа Бацьки - одним ж0п0м на двух стульях.. )
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>Эрдоган подчеркнул, что Анкара придерживается позиции о необходимости развития взаимовыгодных связей со всеми странами мира.Источник: http://censor.net.ua/n438363

Радио планеты, поставьте пожалуйста в честь славной Турции: "-18 мне уже ты *** меня везде!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция не выбирает между НАТО и Россией, - Эрдоган
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