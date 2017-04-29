 Турция не выбирает между НАТО и Россией, - Эрдоган

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.
На вопрос о том, сказывается ли напряженность в отношениях между НАТО и Москвой на турецко-российские отношения, Эрдоган сказал: "Россия - сосед Турции и крупный экономический партнер Анкары. Турция также развивает военные, политические, экономические и торговые связи со странами НАТО. То есть мы не стремимся отказываться от одного из направлений в пользу другого".
Эрдоган подчеркнул, что Анкара придерживается позиции о необходимости развития взаимовыгодных связей со всеми странами мира.
Касаясь сирийского урегулирования, президент отметил, что Анкара обсуждает эту тему не только с Россией и США, но и со странами региона, в частности, с Саудовской Аравией, Катаром и Ираном. По словам Эрдогана, режим Башара Асада реализует в Сирии политику государственного террора. "В этой стране действуют также целый ряд террористических организаций", - констатировал Эрдоган.
По мнению турецкого лидера, уничтожение террористов ИГИЛ возможно лишь совместными усилиями государств, тогда как практика задействования одной террористической группировки в борьбе другой не приведет к желаемому результату.
"После уничтожения ИГИЛ к власти в Сирии могут прийти лица, которых выберут сами сирийцы. Нельзя наставить на сохранении убийцы-Асада у власти. Решение должен принимать сам народа Сирии", - подчеркнул Эрдоган.
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Цей жучара, як ви кажете, говорить що не хоче залежати ні від Росії ні від НАТО тим самим це говорить що він хоче бути незалежним гравцем хоч і маленьким але незалежним.
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Член сенатського комітету з міжнародних відносин розповіла «Голосу Америки» про свій план з протидії «агресії Росії» Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/04/29/kongres_ssha_pidtrymuie_novi_sanktsii_proty_rosii_1088523
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У ніч проти суботи, 29 квітня, бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Попасна, що на Луганщині. З незрозумілих причин, терористи гатили по кладовищу.
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
"Внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними, адже кладовище розташоване поряд з приватним сектором населеного пункту", - пояснили в поліції.
Зазначимо, що загиблих серед мирних жителів немає.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт". ВІДЕО http://24tv.ua/boyoviki_vdarili_z_gradiv_po_kladovishhu_na_luganshhini_n812261
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Слава Эрдогану! *)
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Солдат из Донбасса повесился в учебке ... или повесили ?
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Эх политика..., только мне одной сейчас показалось , что Эрдоган послал дааалеко плешивого путьку? И так дипломатично дал подсрачник.
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а) Китай не признал ничьих завоеваний за последние 300 лет, и даже не собирается.
б) Официальная Китайской военная доктрина, содержит такое понятие как "превентивная, активная самооборона" (гупнуть соседа в пока он дома спит = самооборона).
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Радио планеты, поставьте пожалуйста в честь славной Турции: "-18 мне уже ты *** меня везде!"
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