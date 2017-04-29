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 Мэр Дергачей Лисицкий погиб в ДТП, - СМИ

В Дергачах (Харьковская область) городского голову Александра Лисицкого сбил автомобиль. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что около 16:00 на ул. Железнодорожной 61-летний водитель ГАЗ сбил пешехода. Пострадавший умер в карете скорой помощи.

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"По предварительной информации, это был несчастный случай. Водитель допустил наезд на пешехода по собственной неосторожности", - сказали в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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жостко! и шо єто только в Харьковской обл. возможно?!
ездить все разучились по правилам!
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мер, идущий пешком по переходу своего города...? Тем более вечером? Прочитал про него, обычный наглый рыг был. Не может быть! Тут пишут, что погиб под колесами то ли поливочной машины, то ли просто фуры с водой. Вот последнее может быть, если вода была "левая", а он решил сам проконтролировать выгрузку своего контрафактного товара.
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за дтп-наезд "аварийщикам" срок 5 лет будет ,а застрелить с 7-15 или п\ж
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Случайное пусть даже и убийство, это не преднамеренное. Ударить даже тяжелым человека тяжело, не то что убить. Я по армии знаю, многие за лопаты , ломы брались, но ударить с силой могли единицы.
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я пересекался с людьми которые осознанно поехали на авто совершить наезд-дтп (из-за мести) на убийство,с целью заработать меньший срок
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Мне только интересно. Чего мэр на дороге делал ? Пешком шел или как ?
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"Работник, который поливал из шланга березы, попросил водителя проехать вперед до следующего дерева. Так как на улице было жарко, капот автомобиля был поднят. То есть водитель ничего впереди не видел", - рассказал NewsRoom Олег Никоненко, начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП.
По его словам, когда грузовик с цистерной начал ехать вперед, практически в лоб подъехал автомобиль "Нива", из которого вышел 61-летний мэр Александр Лисицкий и пошел навстречу.
"Водитель, не видя пешехода, совершил на него наезд", - пояснил Никоненко.
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Автомобиль не был поставлен на ручник. Мэр - человек пожилой, и шел он пешком. Очень удивительно для вас что люди ходят пешком даже если этот человек - мэр небольшого поселка. Это действительно несчастный случай. Водителю кстати тоже 61 год. Вам абы рыги. Диваностойло.
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кому ты лепишь эту залипуху? этот "пожилой человек" не так уж давно фальсифицировал выборы, аж гай шумел. Скандалы вокруг этого рыга (как и вокруг любого из их ублюдочной банды) были регулярны, как смена времен года
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМэр Дергачей Лисицкий погиб в ДТП, - СМИ
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