 Мэр Дергачей Лисицкий погиб в ДТП, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что около 16:00 на ул. Железнодорожной 61-летний водитель ГАЗ сбил пешехода. Пострадавший умер в карете скорой помощи.
"По предварительной информации, это был несчастный случай. Водитель допустил наезд на пешехода по собственной неосторожности", - сказали в полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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По его словам, когда грузовик с цистерной начал ехать вперед, практически в лоб подъехал автомобиль "Нива", из которого вышел 61-летний мэр Александр Лисицкий и пошел навстречу.
"Водитель, не видя пешехода, совершил на него наезд", - пояснил Никоненко.
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