 Центр по противодействию российской пропаганде создали в Польше

Об этом сообщил директор фонда "Центр анализа пропаганды и дезинформации" Адам Лельонек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Фундация "Центр анализа пропаганды и дезинформации" является первым такого рода институтом в Польше, деятельность которого будет направлена на анализ и поиск системного подхода к идентификации и противодействию российской дезинформации в польском информационном пространстве", - заявил Лелёнек.
По его словам, кроме научно-исследовательской и аналитической работы, фундация будет сотрудничать с другими субъектами, чтобы создавать фундамент понимания в польском обществе угроз, поскольку информационная и психологическая война проникает в разные сферы функционирования общества и государства.
"Мы хотели бы стать одним из фундаментов новой системы защиты польского информационного пространства от влияний России. Мы понимаем характер вражеских действий со стороны России относительно Польши и ее союзников, но несмотря на то, что прошло много времени, в Польше до сих пор не было ни единого института, который бы противодействовал российской пропаганде на разных плоскостях", - констатировал директор центра.
По его словам, центр будет сотрудничать с разными организациями, которые будут иметь такое желание, но оставаться неправительственной и аполитичной.
739 31
Путинский режим является первопроходцем в деле распространения пропаганды в мире, - Freedom House(72)
Оккупированный Крым попал в список территорий с худшим рейтингом свободы СМИ, – Freedom House(23)
Кремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами. ФОТОрепортаж(37)
В ПАСЕ могут расследовать обстоятельства финансирования визита Аграмунта в Сирию, - Арьев(5)
Кремль спекулирует на повестке, которую сам же и обнулил – политолог(0)
Российские пропагандисты сняли и распространили в СМИ постановочное видео о бое с "диверсантами ВСУ", - ГУР(37)
"Действительно так много украинцев в Вене?", - в Австрии стартовал украинский фестиваль противодействия российской пропаганде. ВИДЕО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В построении участвовали подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины - всего больше тысячи облаченных в униформу и бронежилеты мужчин и женщин, увешанных оружием и спецсредствами, а также разнообразная техника (в том числе роботы-саперы). Присутствовала также муниципальная охрана. ФОТОРЕПОРТАЖ http://dumskaya.net/news/na-kulikovom-pole-proveli-osmotr-sil-zadeystvova-071679/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
домбаснегонитпорожняк.
Донецк, 26 апр
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://starsarena.de/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тепер начувайтеся, ватнічки, всі вже зрозуміли, хто ви такі
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить