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Все про:информационная война (465) Польша (3809) пропаганда (1994) Россия (70236)

 Центр по противодействию российской пропаганде создали в Польше

В Польше создана неправительственная организация, которая будет заниматься выявлениям и противодействием российской пропаганде, - "Центр анализа пропаганды и дезинформации".

Об этом сообщил директор фонда "Центр анализа пропаганды и дезинформации" Адам Лельонек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Фундация "Центр анализа пропаганды и дезинформации" является первым такого рода институтом в Польше, деятельность которого будет направлена на анализ и поиск системного подхода к идентификации и противодействию российской дезинформации в польском информационном пространстве", - заявил Лелёнек.

По его словам, кроме научно-исследовательской и аналитической работы, фундация будет сотрудничать с другими субъектами, чтобы создавать фундамент понимания в польском обществе угроз, поскольку информационная и психологическая война проникает в разные сферы функционирования общества и государства.

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"Мы хотели бы стать одним из фундаментов новой системы защиты польского информационного пространства от влияний России. Мы понимаем характер вражеских действий со стороны России относительно Польши и ее союзников, но несмотря на то, что прошло много времени, в Польше до сих пор не было ни единого института, который бы противодействовал российской пропаганде на разных плоскостях", - констатировал директор центра.

По его словам, центр будет сотрудничать с разными организациями, которые будут иметь такое желание, но оставаться неправительственной и аполитичной.
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За те, що захищають свої сраки від московії, паралельно нагнітаючи антиукраїнську істерію? Боротьба з українськими пам'ятниками відповідає і першому, і другому.
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ну бро я те скажу так! вопрос с памятниками это к кгэбэ!,во вторых много добровольцев с Польши на передке!,и много волонтёров Поляков !,не надо гнать на Поляков!,у меня много друзей с о всей Польши и они возмущены историей с памятникоми!,и все как один говорят что это кацапские свиньи провоцируют !
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А тобі на ум не приходило, що то кацапські провокації?
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Ох , человек добрый, хватит родственников искать, родственники любят богатых и успешных, а иной раз хуже врага.Такие организации нужны прежде всего самой Польше, чтобы окончательно не скатиться в совок. Респект Украине, которая сдерживает орду ,не смотря на устранившихся от помощи родственников.
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Не очаровуйтесь і не будете розчарованими.(с)
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На Куликовом поле Одессы прошел традиционный смотр сил и средств правоохранительных органов, которые будут задействованы в обеспечении безопасности на улицах города 1-2 и 9 мая.
В построении участвовали подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины - всего больше тысячи облаченных в униформу и бронежилеты мужчин и женщин, увешанных оружием и спецсредствами, а также разнообразная техника (в том числе роботы-саперы). Присутствовала также муниципальная охрана. ФОТОРЕПОРТАЖ http://dumskaya.net/news/na-kulikovom-pole-proveli-osmotr-sil-zadeystvova-071679/
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Тогда все рыги развалили-разворовали, готовя к здаче паРаше Украину
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наконец то=))))
домбаснегонитпорожняк.

Донецк, 26 апр

Центр по противодействию российской пропаганде создали в Польше - Цензор.НЕТ 204
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такие новости мелькают каждый месяц - то там, то тут создают центры по контрпропаганде, вырабатываются концепции.... а рашатуды, спутники, прочая ..уита как вещалась, так и вещается в еропах и америках
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Щось не довіряю я полякам. Пшекам імперські амамбіції крутять у дупі незгірш як кацапам.
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правильно робиш. Поляки, румуни,угорці такіж нам вороги, як і козломорді гандони... Просто вони зараз слабші і типу набиваються в друзі - а по-суті, такі ж самі підари, як і свиноруські уроди...
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З перебільшеною оцінкою нація, друзями України вони ніколи не були.
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УНР и Польша/В 1918г.в состоялся переворот Скоропадского.Переворот удался т.к. было много недовольных правительством УНР. Через несколько месяцев УНР во главе с Петлюрой была восстановлена . Восстановление УНР удалось т.к. было много недовольных правительством Скоропадского. Петлюра воевал одновременно с Скоропадским, белыми, красными. Под их ударами армия УНР отступила в Польшу . 21 апреля 1920 года Петлюра заключил договор с польским правительством о совместной войне против Советской России.
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Після чого ляхи кинули Петлюру і не пішли воювати з кацапами.
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Сове́тско-по́льская война́ - вооружённый конфликт между Польшей и Советской Россией в 1919-1921 годах. Части УНР поддерживали польские войска. 25 апреля 1920 года польские войска атаковали позиции Красной Армии по всей протяженности украинской границы и к 28 апреля заняли линию Чернобыль - Винница - румынская граница. 26 апреля в Житомире Пилсудский выступил с обращением к украинскому народу, подтвердив его право на независимость. Петлюра подчеркнул незыблемость польско-украинского союза. 7 мая в оставленный частями РККА Киев вступила польская кавалерия.
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добре було грати в одні ворота
тепер начувайтеся, ватнічки, всі вже зрозуміли, хто ви такі
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Кацапское отродье, этот вопрос адресован вам.
Центр по противодействию российской пропаганде создали в Польше - Цензор.НЕТ 28
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В Україні коли вже такий центр створять. 4 рік війна, а третина якщо не більше населення до цих пір Путіна чекає на танках в різних містах України. Рос ТБ транслюється без проблем. Сайти типу Руцкая весна і тому подібне. В церквах УПЦ МП повно книг антиукраїнських
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦентр по противодействию российской пропаганде создали в Польше
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