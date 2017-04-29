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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1934) Киев (16959) Киевэнерго (222) водоснабжение (286) Пантелеев (16) отопительный сезон (65)

 "Нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - замглавы КГГА Пантелеев

Контракт столицы с ПАО "Киевэнерго" заканчивается 31 декабря 2017 года, и после этого власти сами будут контролировать обеспечение Киева теплом и горячей водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в интервью "Укринформу".

"Так как контракт завершается 31 декабря, мы предложили осуществить переход по завершении отопительного сезона - весной 2018 года - и не подвергать город риску, когда предстоят такие сложные организационные процессы. Поэтому нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - сказал он.

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"Мы готовим перевод всех функций по обеспечению киевлян отоплением и горячей водой под управление города, а также оборудования. Это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 (где вырабатывают одновременно и электроэнергию и тепло), 180 котелен и 2600 километров трубопроводов, а также мусоросжигательный завод "Энергия". Регламент перехода подготовлен. Его рассмотрит сессия Киевсовета", - рассказал чиновник.

По его словам, в частной собственности компании "Киевэнерго" находятся трансформаторные подстанции, распределительные сети и оборудование. "Но 25% акций в ней принадлежит государству", - подчеркнул Пантелеев.
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Ви напевно згадуючи шаровари вважаєте, що щось дуже образливе написали, але крім посмішки ваш пост більш нічого не викликає, адже його суть не відображає проблему, а тільки вашу російську убогість. А як троль, ви навіть на двоечку не витягуєтє.
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Тощо гудок "наготовит" охріненні суми в квитанціях, так це стопудово і з цього ще похарчуються місцеві бариги.
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шо означає "гатовіть"
переводити кошти Киян в оф-ошори))?!
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Так Київ завжди буде з гарячою водою та опаленням, оскільки основна шобла представників влади проживає саме в ньому. Так, що не важливо, хто буде готувати місто до зими, а скільки це буде коштувати і як це позначиться на майбутніх тарифах.
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Киевэнерго само себя не может подготовить к бесперебойной подаче горячей воды, никчемная организация.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - замглавы КГГА Пантелеев
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