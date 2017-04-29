 "Нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - замглавы КГГА Пантелеев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в интервью "Укринформу".
"Так как контракт завершается 31 декабря, мы предложили осуществить переход по завершении отопительного сезона - весной 2018 года - и не подвергать город риску, когда предстоят такие сложные организационные процессы. Поэтому нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - сказал он.
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"Мы готовим перевод всех функций по обеспечению киевлян отоплением и горячей водой под управление города, а также оборудования. Это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 (где вырабатывают одновременно и электроэнергию и тепло), 180 котелен и 2600 километров трубопроводов, а также мусоросжигательный завод "Энергия". Регламент перехода подготовлен. Его рассмотрит сессия Киевсовета", - рассказал чиновник.
По его словам, в частной собственности компании "Киевэнерго" находятся трансформаторные подстанции, распределительные сети и оборудование. "Но 25% акций в ней принадлежит государству", - подчеркнул Пантелеев.
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переводити кошти Киян в оф-ошори))?!
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