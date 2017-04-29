 Оккупанты надеются на увеличение потока туристов с материковой Украины: "У многих остались родственные и семейные связи, бизнес"

Об этом заявил так называемый министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", - сказал Стрельбицкий.
В прошлом году российские власти также заявляли об увеличении турпотока с материковой Украины. Сергей Стрельбицкий заявлял, что по состоянию на 24 июня 2016 года полуостров посетили 111 тысяч украинских туристов. Однако экс-министр курортов и туризма Александр Лиев утверждал, что эта цифра увеличена в 10 раз, и, на самом деле, за весь туристический сезон Крым способен принять не больше 15 тысяч отдыхающих с материка.
1730 46
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Кремлевские марионетки передадут сады оккупированного Севастополя в пользование Минобороны РФ(57)
Боевики "ДНР" готовятся разгонять акции протеста, - разведка(44)
Оккупанты прекратили пропуск в Крым напротив "Чонгара" и "Чаплинки", - Госпогранслужба(28)
На оккупированном Донбассе боевиков арестовывают и бьют за нарушение "воинской дисциплины", - ГУР(22)
Новости Крымнаша. "Стоны предателей — единственное удовольствие патриотов в Крыму"(0)
Украинская сторона СЦКК попросила Международный комитет Красного Креста посодействовать в освобождении двух пленных бойцов ВСУ(1)
Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш(300)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------------------
а вот за это шоколадный, какой-нибудь пещерный, суд посадит. Не сепара, а порвавшего
Ответить
Ответить
Село Трьохізбенка на Луганщині - справжня гаряча точка. Бійці батальйону вишикувалися для святкових урочистостей. Підрозділ відзначає 3 річницю з дня створення.
20-й окремий мотопіхотний пройшов чимало гарячих точок: бої під Маріуполем, Марїнка та Красногорівка. Боєць із позивним Фін служить в батальйоні з перших днів. Чоловік згадує найскладніші часи двадцятки.
У січні 2015 року під Красним Партизаном (нині Бетмановим) Фін разом з побратимами близько 5 годин утримували свій блокпост від натиску бойовиків. Але, на жаль, військові потрапили в полон. Дивом Фіну вдалося сховати телефон.
З полону їх визволив тодішній комбриг, якому вдалося домовитися з ординцями. Навіть після такого важкого досвіду чоловік повернувся на службу в рідний підрозділ. Не міг без побратимів.Разом з Фіном в полон потрапили ще 9 солдатів. Серед них був і боєць з позивним "Фаберже", який після неволі не одразу, але також повернувся до служби. Фаберже теж вдалося приховати від бойовиків важливу річ: прапор з емблемою батальйону. ВІДЕО http://24tv.ua/okremiy_motopihotniy_batalyon_svyatkuye_rekordni_444_dobi_v_zoni_ato_n812231
Ответить
Очень напоминает электричку (которые путлер запускает) Мы сами не месные... атстали от поезда... памажите хто чем можит! :D
Объездил весь Крым... по - молодости, с теми ценами ничё... щаз ничем не заманите.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Минкурортов Республики Крым: украинцы будут отдыхать в Крыму, потому что им больше некуда деваться".
Ржал так, что пришел сосед сверху спросить, что случилось - неужели теща скончалась? А когда узнал, что тещу я похоронил четыре года назад, сгонял за выпивкой и потом, наливая, поднимал глаза кверху и говорил с завистью: ты счастливый, а мне это еще только в будущем предстоит пережить .
Ответить
Ответить
Чи ти так тролиш кримчан... Яке нахєр чекайте в травні...
Ответить
Ответить
Ответить
это ж каким уродом, скотиной и мудаком надо быть, чтобы так делать.
ну ладно еще родственники и т.п., но отдыхать, фу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да нафиг.
Ответить
И это будет только начало сезона.
)))
Ответить
Ответить
На детском роллер-фестивале в аннексированном Севастополе выступила девочка в украинском национальном костюме.
Соответствующее видео выложили в сети.
Отмечается, что в Крыму прошел детский роллер-фестиваль "Котороллер-2017". В соревнованиях по катанию на роликах принимали участие дети от 5 до 13 лет.
Маленькая крымчанка покорила сеть своим нарядом. Пользователи тут же назвали ее смелой и боевой. https://www.obozrevatel.com/society/85617-boevaya-devchonka-set-pokorila-malenkaya-kryimchanka-v-vyishivanke-i-na-rolikah--videofakt.htm
Ответить