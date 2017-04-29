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 Политика Украины
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Все про:Крым (19615) оккупация (6896) отдых (289) туризм (996)

 Оккупанты надеются на увеличение потока туристов с материковой Украины: "У многих остались родственные и семейные связи, бизнес"

Оккупационные власти Крыма, подконтрольные России, ожидают в этом году роста туристического потока с материковой Украины.

Об этом заявил так называемый министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Большинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона

"Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", - сказал Стрельбицкий.

В прошлом году российские власти также заявляли об увеличении турпотока с материковой Украины. Сергей Стрельбицкий заявлял, что по состоянию на 24 июня 2016 года полуостров посетили 111 тысяч украинских туристов. Однако экс-министр курортов и туризма Александр Лиев утверждал, что эта цифра увеличена в 10 раз, и, на самом деле, за весь туристический сезон Крым способен принять не больше 15 тысяч отдыхающих с материка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым в два раза дороже Турции, - "министр курортов"


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Уже спешу на помойку отдыхать, аж шуба заворачиваеца.
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что помойка - то помойка.. Мы в 2010 году в Приморске отдыхали,что возле Феодосии. Так из окна отельчика каждое утро видела,как коровы какие-то жрали из бака с мусором арбузные корки.. А уж что говорить о кацапских бабах,то коровы были чистоплотнее в разы и не такие горластые. Да из-за одних кацапездалов в Крым ездить нельзя. Рядом с ними не отдых,как ода антисанитарии и тюремному жаргону.
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Ага, а потом прессовать начнут... Нет уж ...накуй...
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надійтесь надійтесь....засранці. я краще в турцію поду відпочину чим у расєйську клоаку крімнашблянах.
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Обов'язково поцікавтеся у турагенції де в Туреччині найменше кацапів. Тем де їх мало, там вони сидять тихо і поміж собою розмовляють пошепки.
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пока в Крыму засраша, ехать туда не нужно там камни с неба и призрак герченского моста гуляет по морю....
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Ну, если кто захочет посидеть в российской тюрьме как диверсант - тот поедет.
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Хотя у меня там и остались двоюродные братья...
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у мене там дядько полковник. сука рєдкосна. по телефону йому сказав що він сєпар і запроданець. обідився падла...а Український паспорт береже як зіницю ока....
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порви йому, підару наш паспорт, хай сюди їде відновляти. може пов"яжуть...
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порви йому, підару наш паспорт
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а вот за это шоколадный, какой-нибудь пещерный, суд посадит. Не сепара, а порвавшего
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20 окремий мотопіхотний батальйон 93 ОМБр ЗСУ святкує рекордні 444 доби в зоні АТО

Село Трьохізбенка на Луганщині - справжня гаряча точка. Бійці батальйону вишикувалися для святкових урочистостей. Підрозділ відзначає 3 річницю з дня створення.
20-й окремий мотопіхотний пройшов чимало гарячих точок: бої під Маріуполем, Марїнка та Красногорівка. Боєць із позивним Фін служить в батальйоні з перших днів. Чоловік згадує найскладніші часи двадцятки.
У січні 2015 року під Красним Партизаном (нині Бетмановим) Фін разом з побратимами близько 5 годин утримували свій блокпост від натиску бойовиків. Але, на жаль, військові потрапили в полон. Дивом Фіну вдалося сховати телефон.
З полону їх визволив тодішній комбриг, якому вдалося домовитися з ординцями. Навіть після такого важкого досвіду чоловік повернувся на службу в рідний підрозділ. Не міг без побратимів.Разом з Фіном в полон потрапили ще 9 солдатів. Серед них був і боєць з позивним "Фаберже", який після неволі не одразу, але також повернувся до служби. Фаберже теж вдалося приховати від бойовиків важливу річ: прапор з емблемою батальйону. ВІДЕО http://24tv.ua/okremiy_motopihotniy_batalyon_svyatkuye_rekordni_444_dobi_v_zoni_ato_n812231
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У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", - сказал Стрельбицкий.

Очень напоминает электричку (которые путлер запускает) Мы сами не месные... атстали от поезда... памажите хто чем можит! :D
Объездил весь Крым... по - молодости, с теми ценами ничё... щаз ничем не заманите.
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8000% туристов из УКРАИНЫ... кацапы ,что вы курите,дебтлыбля???
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А я так понимаю, что укр. разведке легче будет работать под прикрытием "туристов". Там 30 тыс. кацапская Армия. На кого она нацелена? Конечно ВСУ нужны оперативные данные.
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гос служащие всех категорий для посещения Крыма должны ложить рапорт про увольнение. остальные граждане должны проходить проверку по месту жительства для выявления возможной работы на фсб.
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В оккупированной Крысопердосии эту новость выдали вот под таким заголовком:

"Минкурортов Республики Крым: украинцы будут отдыхать в Крыму, потому что им больше некуда деваться".
Ржал так, что пришел сосед сверху спросить, что случилось - неужели теща скончалась? А когда узнал, что тещу я похоронил четыре года назад, сгонял за выпивкой и потом, наливая, поднимал глаза кверху и говорил с завистью: ты счастливый, а мне это еще только в будущем предстоит пережить .
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ксюха..., ти чого йоханулась...
Чи ти так тролиш кримчан... Яке нахєр чекайте в травні...
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Нафіг мені ваші стреси казлакрисчанські потвори ! якщо вас казлов вівці топлять !

Оккупанты надеются на увеличение потока туристов с материковой Украины: "У многих остались родственные и семейные связи, бизнес" - Цензор.НЕТ 3137
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писец, ехать отдыхать на оккупированную, аннексированную часть твоей страны!
это ж каким уродом, скотиной и мудаком надо быть, чтобы так делать.
ну ладно еще родственники и т.п., но отдыхать, фу.
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При всій повазі до нормальних ( проукраїнських) кримчан, усі решта ідуть накуй, включно з псевдоукраїнцями, які їдуть в Крим, типу до родичів, по справам чи ще по якійсь хєрні - усі разом з козломордими і ватниками ідіть накуй - іде війна, Крим окупований, всі хто туди їде - колоборанти чи просто підари...
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Путин.i. вам !!!а не на одых в помойку !Я с семьёй поеду к друзьям во Львов ,а оттуда в Польшу на балтику !
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Вот пишут...В Кремле взорвались три мины,сейчас идёт перестрелка. Говорят что Путина уже нет .вместо его назначен Рагозин, Черноморский флот сейчас отбывает в родную гавань Новороссийск,россияне спешно покидают остров Крым. Лодки сейчас там на вес золота,оккупанты гребут к родному берегу даже ложками.
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Это пишет газета "Мордовская Правда",а мордвины никогда не врут.
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НИкол, А ЧТО ТЫ КУРИШЬ? Не, я - не против!!! если что - с меня коньяк!!! Много!!!
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Да ни один, уважающий себя житель Украины, к этой падали не поедет. Это как надо перестать себя уважать, что бы поехать на территорию с этим дерьмом.
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Не поїдуть вони до Криму, може одиниці, яким ну дуже потрібно і то не на відпочинок, а до старих батьків, провідати.
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Не, ну мне доводилось отдыхать на военных базах, но не в КРЫМНАШЕ же!!!
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И какой это был бы отдых под надзором ФСБ, среди акающей кацапской пьяной свиноты , выслушивать гадости про Украину, платить сумасшедшие цены за продукты и примитивный комфорт?
Да нафиг.
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50 - 70 тысяч украинских туристов с легким стрелковым вооружением.
И это будет только начало сезона.
)))
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Поедут разве что лекарств и хавчика привезти родителям.
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"Боевая девчонка": сеть покорила маленькая крымчанка в вышиванке и на роликах. Видеофакт

На детском роллер-фестивале в аннексированном Севастополе выступила девочка в украинском национальном костюме.
Соответствующее видео выложили в сети.
Отмечается, что в Крыму прошел детский роллер-фестиваль "Котороллер-2017". В соревнованиях по катанию на роликах принимали участие дети от 5 до 13 лет.
Маленькая крымчанка покорила сеть своим нарядом. Пользователи тут же назвали ее смелой и боевой. https://www.obozrevatel.com/society/85617-boevaya-devchonka-set-pokorila-malenkaya-kryimchanka-v-vyishivanke-i-na-rolikah--videofakt.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты надеются на увеличение потока туристов с материковой Украины: "У многих остались родственные и семейные связи, бизнес"
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