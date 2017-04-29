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 Общество
  1998  24
Все про:дружба (34) заявление (245) переселение (303) Польша (3808)

 Известные поляки призывают сберечь добрососедские отношения с украинцами

Поляки и украинцы должны совместно противодействовать агрессии и провокациям, угрожающим добрососедским отношениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в призыве, подписанном польскими деятелями культуры, общественного сектора и политики. Воззвание было зачитано во время памятных мероприятий по случаю 70-летия акции "Висла" в Перемышле.

"На протяжении последних нескольких десятков лет поляки и украинцы благодаря усилиям обеих сторон написали много новых, прекрасных страниц совместной истории... Мы не позволим, чтобы провокации и агрессивные действия, которые усиливаются и служат чужим интересам, поставили под угрозу добрососедские отношения поляков и украинцев, навредили добрососедским отношениям Польши и Украины",- говорится в заявлении.

В документе отмечается, что депортация украинцев и их распыление по северным и западным регионам Польши были "одним из многих элементов в трагической цепи польско-украинских конфликтов". "Склоняя головы над судьбой переселенных в рамках акции "Висла", помним обо всех трагических жертвах этих конфликтов, поляках и украинцах", - говорится в призыве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю польскую власть утихомирить украинофобов, - Яценюк

Подписанты высоко оценили огромные усилия церквей и общественных организаций в организации диалога и нахождении взаимопонимания между народами.

Призыв подписали польские активисты Збигнев Буяк, Гражина Станишевская, Генрик Вуец, Адам Михник, деятели культуры Агнешка Холланд, Кристина Янда, политики Томаш Семоняк, Адам Шлапка и многие другие.

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В Перемышле на юге Польши с 28 апреля проходят четырехдневные памятные мероприятия по случаю 70-летия акции "Висла" - принудительного переселения 140 тыс. украинцев из своих этнических земель на север и запад Польши. Конференции, выставки, презентации и памятные богослужения организованы Объединением украинцев в Польше и польскими неправительственными организациями.
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дивіться що ми зі своїми запроданцями робимо. може подумаєте ?

Известные поляки призывают сберечь добрососедские отношения с украинцами - Цензор.НЕТ 6714
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Скоро у кожному селі і місті. Смерть ворогам!
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СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ !!!!!!! СМЕРТЬ расєйськой пєдєрації !!!!!!!
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Хвалилися гайдамаки,
на Умань ідучи:
"Будем драти, пане-брате,
З китайки онучі".
Минають дні, минає літо,
А Україна, знай, горить;
По селах голі плачуть діти -
Батьків немає. Шелестить
Пожовкле листя по діброві;
Гуляють хмари; сонце спить;
Нігде не чуть людської мови;
Звір тілько виє по селу,
Гризучи трупи. Не ховали,
Вовків ляхами годували,
Аж поки снігом занесло
Огризки вовчі…
Не спинила хуртовина
Пекельної кари:
Ляхи мерзли, а козаки
Грілись на пожарі.
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Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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Моя ти любо! Мій ти друже!
Не ймуть нам віри без хреста,
Не ймуть нам віри без попа
Раби, невольники недужі!
Заснули, мов свиня в калюжі,
В святій неволі! Мій ти друже,
Моя ти любо! Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його - ми люде!
Моя ти любо! усміхнись,
І вольную святую душу,
І руку вольную, мій друже,
Подай мені. То перейти
І він поможе нам калюжу,
Поможе й лихо донести,
І поховать лихе дебеле
В хатині тихій і веселій.
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буду дивитися.і відео скидувати до своїх знайомих за кордоном. це для них буде шок !
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Все-таки правильно Вятрович жестко выступил с осуждением, сразу же и поляки начали приходить в себя.
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из нашей вражды выиграш будит у России. все кто за вражду тот кацап и не важно под каким он флагом
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20 окремий мотопіхотний батальйон 93 ОМБр ЗСУ святкує рекордні 444 доби в зоні АТО

Село Трьохізбенка на Луганщині - справжня гаряча точка. Бійці батальйону вишикувалися для святкових урочистостей. Підрозділ відзначає 3 річницю з дня створення.
20-й окремий мотопіхотний пройшов чимало гарячих точок: бої під Маріуполем, Марїнка та Красногорівка. Боєць із позивним Фін служить в батальйоні з перших днів. Чоловік згадує найскладніші часи двадцятки.
У січні 2015 року під Красним Партизаном (нині Бетмановим) Фін разом з побратимами близько 5 годин утримували свій блокпост від натиску бойовиків. Але, на жаль, військові потрапили в полон. Дивом Фіну вдалося сховати телефон.
З полону їх визволив тодішній комбриг, якому вдалося домовитися з ординцями. Навіть після такого важкого досвіду чоловік повернувся на службу в рідний підрозділ. Не міг без побратимів.Разом з Фіном в полон потрапили ще 9 солдатів. Серед них був і боєць з позивним "Фаберже", який після неволі не одразу, але також повернувся до служби. Фаберже теж вдалося приховати від бойовиків важливу річ: прапор з емблемою батальйону. ВІДЕО http://24tv.ua/okremiy_motopihotniy_batalyon_svyatkuye_rekordni_444_dobi_v_zoni_ato_n812231
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Сила в единстве-написано на ордене, которым награждали сечевых стрельцов./ Во время. московско-литовской войны под Оршей состоялась знаменитая в истории украинского, белорусского, литовского и польского народов битва.Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов . К сожалению,позже Хмельницкий не смог договориться с Польшей. /Польша отвергла предложение РФ осудить УПА.
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Поляки такі самі сволочі по відношенню до нас як і кацапи,нажаль.
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Добросусідські відносини залежать від двох сторін. Ми з своєі сторони зробили все можливе і неможливе ( пам'ятаєте, як вшановували кожного з польських орлят у Львові і який напис зробили при Ющенко і Квасневському) , але з іншоі сторони відповідь не адекватна...
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...водилы поляцкие на автобанах лояльны и вежливы... ...чего не скажешь об нидерланцах и испанцах с итальянцами -- жлобы жлобами...
Наши тоже ещё не врубились, но стараются! -- уже не аварийками мигают за помощь при обгоне, а поворотниками
Тут тема другая: если фарами мигнул, по пропускаешь, а не прогоняшь... ...но то такэ -- дело времени и культуры...*)
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зара ворог единий - що до Украіни що до Польші.
слухаіте, що розумні люди кажуть...
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Щось до ляхів це не доходить. Уже і преза зі свитою їх ухайдохали, а їм усе упа сниться. Тупі по ходу.
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