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Все про:КНДР (192) ракеты (498) ядерное оружие (474) Япония (1002)

 Ракетные запуски КНДР являются угрозой для Японии, - премьер Абэ

Испытания огневой баллистической ракеты Северной Кореи являются серьезной угрозой для Японии, что является абсолютно неприемлемым.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Несмотря на серьезные предупреждения со стороны международного сообщества, Северная Корея сегодня провела пуск баллистических ракет, что представляет серьезную угрозу для нашей страны. Это абсолютно неприемлемо. Мы решительно осуждаем такие акты", - сказал Синдзо Абэ.

Абэ также отметил, что дальнейшая провокация со стороны КНДР является "вполне возможной", и призвал международное сообщество к солидарности.

"Мы хотели бы поддерживать тесную координацию с Соединенными Штатами, нашим союзником, для поддержания высокого уровня боевой готовности. Мы хотели бы быть водонепроницаемыми для обеспечения безопасности наших граждан", - отметил премьер.

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Как сообщалось, сегодня утром Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты.ﾟ
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кндр та расіся - близнюки
нічого цінного не здатні дати світові, проте насрати - за нєфік снєдать
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Полоумный Ким рассматривается США как репетиция перед глобальным ударом по кремлёвскому фюреру!?
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следите за руками авианосцем К. Винсон!!! Если сможнтн - и за амерскими подлодками, а они уже на боевых позициях...и стреляют - влт так:
Ракетные запуски КНДР являются угрозой для Японии, - премьер Абэ - Цензор.НЕТ 9598
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вангую севкорея до конца года перестанет существовать, и будет поглощена южной... Ын довыёживался... Китай не впишется, засРаша экономичиский и военный инвалид....
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это не ты случайно ванговал что в 2016 будет безвиз, а в 2017 вступим в ЕС, Крым там в каком вернулся к нам в 2015?
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Вокруг узкоглазого корейского Апанаса умышленно накаляют обстановку: этот желтомордый даун уже порядком всем поднадоел...
И казалось бы - при чём тут штатовские авианосцы, да ??? Но мы-то с вами знаем...
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Испытания огневой баллистической ракеты Северной Кореи являются серьезной угрозой для Японии, что является абсолютно неприемлемым

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Запомние эту фразу.Через это вполне возможно за недельку-другую жопу жирдоса Ына наденут на флагшток авианосца.Вангую,больше ракету им не дадут запустить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРакетные запуски КНДР являются угрозой для Японии, - премьер Абэ
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