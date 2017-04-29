 Ракетные запуски КНДР являются угрозой для Японии, - премьер Абэ

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на серьезные предупреждения со стороны международного сообщества, Северная Корея сегодня провела пуск баллистических ракет, что представляет серьезную угрозу для нашей страны. Это абсолютно неприемлемо. Мы решительно осуждаем такие акты", - сказал Синдзо Абэ.
Абэ также отметил, что дальнейшая провокация со стороны КНДР является "вполне возможной", и призвал международное сообщество к солидарности.
"Мы хотели бы поддерживать тесную координацию с Соединенными Штатами, нашим союзником, для поддержания высокого уровня боевой готовности. Мы хотели бы быть водонепроницаемыми для обеспечения безопасности наших граждан", - отметил премьер.
Как сообщалось, сегодня утром Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты.ﾟ
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нічого цінного не здатні дати світові, проте насрати - за нєфік снєдать
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рукамиавианосцем К. Винсон!!! Если сможнтн - и за амерскими подлодками, а они уже на боевых позициях...и стреляют - влт так:
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И казалось бы - при чём тут штатовские авианосцы, да ??? Но мы-то с вами знаем...
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Запомние эту фразу.Через это вполне возможно за недельку-другую жопу жирдоса Ына наденут на флагшток авианосца.Вангую,больше ракету им не дадут запустить.
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