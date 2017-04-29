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Все про:драка (2060) конфликт (683) Нацполиция (7145) ранение (1620) стрельба (2319) Донецкая область (4059) Бахмут (Артемовск) (295)

 Конфликт в ночном клубе Бахмута закончился дракой и стрельбой: ранен мужчина

В ночном клубе Бахмута (Донецкая область) произошла стрельба. В результате 1 человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в развлекательном заведении между двумя мужчинами произошла драка. Нападавший выстрелил в оппонента из пистолета.

33-летний житель Бахмута получил огнестрельное ранение правой поясничной области с повреждением внутренних органов. Он госпитализирован.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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На этой неделе в Бундесе задержан солдат Бундесвера, который в 2015 году сдался, как сирийский беженец, еврейского происхождения но никто не проверил, что он не знает арабского... ...базарил на французком -- мол, он из французкой колонии. Будете смеяться, но задержали его за подготовку терракта! -- взяли с поличным -- куча взрывчатки и связи с арабами... Щас трусят глобально, вплоть до МО... ... -- те вещают, что не успевали всех проверить по запаре... .. ...а вы там паритесь за какой-то Бахмут...*)
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як у лєніна -чпо пропало.... чпо- Чоловічий Половий Орган.
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Конфликт в ночном клубе Бахмута закончился дракой и стрельбой

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Все норм.Вот если бы конфликт закончился взаимными извинениями и совмесным чаепитием и дружбой-это было бы подозрительно!
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А сьогодні біля станції метро "Мінська" хлопець зробив якомусь виродку зауваження, що він курить біля входу, так той вдарив його по голові і вбив, (напевно в якусь точку потрапив) і спокійно пішов з місця злочину. Давно вже пора дозволити зброю короткоствольну, оскільки всі, хто хоче вбивати його вже мають, а ті, хто хоче законно захиститься немають.
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Так, ніхто не відреагував, тільки коли пішов люди підійшли до хлопця, але він уже був мертвий.
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Вот это первая и главная беда Украины- каждый сам за себя, хотя прекрасно видят , что вместе мы -сила.
Инертны и апатичны, не во что не веря и опуская руки -легкая добыча для подонков, в такой среде, оружие не поможет, для владения огнестрельного оружия надо , чтобы обшество было цивилизованным и здравомыслящим.С этим у нас проблема, уже не говорю о сепарской вате, мы бы имели "куликово поле " через день.Знаю точно , подонки бояться силы , а сила это сплоченный неравнодушный народ.
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чушь несешь...что по твоему сделает общество цивилизованным и здравомыслящим? ну включи мозг хоть немного. Вот оно само вдруг возьмет и поумнеет...века не умнело а теперь поумнеет. У тебя причинно следственная цепь наизнанку вывернута
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Нет, просто я живу в Однессе , где за спинами полицейских чмо имеющее оружие стреляло безнаказанно по людям.
Так, что у меня с причинно- следственной связью все в порядке, скорее ты "развоевался " безоглядно, машешь саблей не думая о последствиях.Сейчас оно ударило парня и убило ,потом оно выстрелит в парня и убьет, самосознание общества еще не доросло до оружия на руках.
А дальше что ?Кто первый успеет достать пистолет.И это выход? Не думаю что это правильно.
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так в этом то и весь вопрос. - Единство. нас делят на фракции и партии, нас делят по языку и по убеждениям, нас делят на бедных и богатых и нас делят для того, что бы властвовать. и понимание этого есть начало Единства. наша задача проста, - их разделить, четко на тех кто имеет Совесть и на тех у кого ее нет.
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Это уже вопрос политический, но пока существуют уроды убивающие наотмашь за замечание в переходе,разделывающие ножами своих родственников , стреляющие в политпротивников, ну дайте им оружие...Среди них кстати есть вполне вменяемые , и завтра он вас пристрелит в подворотне за то , что вы за Украину.Должен быть другой выход обьединится и боротся .
Глядите , убил парня кулаком на глазах у людей и никто даже задержать не попытался невооруженного бандита.Да уж..
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Конфликт возник, паходу, из-за очерёдности защищать Украину от агрессии кацапоорды... Каждый из них старался, видимо, доказать своё право быть в окопе, на передовой, не ???
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...есчё хочите? -- трымайте: Начальник ГШ Германии по Учебным центрам, отстранён от должности -- против него возбуждено дело за оскорбление и унижение военослужащих -- он их обзывал генетическим мусором ... .... -- СА родная припомнилась... -- а ещё книжка стыцовая про американскую учебку "Черви" ... -- всё родное, аж до слёз...*)
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На позапрошлой неделе в Бундесе офуенный скандал: оказывается, спецслужбы Турции подкупали и следили за немецкими ведущими политиками! ...но сообщили об этом народу не спецслужбы Германии, а немецкие СМИ спецслужбам... ... хто в Бундесе следит за новостями -- соврать не дадут...*)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт в ночном клубе Бахмута закончился дракой и стрельбой: ранен мужчина
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