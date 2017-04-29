 Конфликт в ночном клубе Бахмута закончился дракой и стрельбой: ранен мужчина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в развлекательном заведении между двумя мужчинами произошла драка. Нападавший выстрелил в оппонента из пистолета.
33-летний житель Бахмута получил огнестрельное ранение правой поясничной области с повреждением внутренних органов. Он госпитализирован.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
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Все норм.Вот если бы конфликт закончился взаимными извинениями и совмесным чаепитием и дружбой-это было бы подозрительно!
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Инертны и апатичны, не во что не веря и опуская руки -легкая добыча для подонков, в такой среде, оружие не поможет, для владения огнестрельного оружия надо , чтобы обшество было цивилизованным и здравомыслящим.С этим у нас проблема, уже не говорю о сепарской вате, мы бы имели "куликово поле " через день.Знаю точно , подонки бояться силы , а сила это сплоченный неравнодушный народ.
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Так, что у меня с причинно- следственной связью все в порядке, скорее ты "развоевался " безоглядно, машешь саблей не думая о последствиях.Сейчас оно ударило парня и убило ,потом оно выстрелит в парня и убьет, самосознание общества еще не доросло до оружия на руках.
А дальше что ?Кто первый успеет достать пистолет.И это выход? Не думаю что это правильно.
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Глядите , убил парня кулаком на глазах у людей и никто даже задержать не попытался невооруженного бандита.Да уж..
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