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Все про:корабль (848) Ливия (661) Одесса (5530) порт (249)

 Задержанный в Ливии танкер "Рута" принадлежит Украине, - представитель Одесского морпорта

Задержанный в Ливии танкер "Рута" под украинским флагом принадлежит одесской компании.

Об этом УНИАН сообщил представитель администрации Одесского морского торгового порта. По его сведениям, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Его длина - 77,5 метра, ширина - 14,5 метра, позывной - Urse. Валовый тоннаж танкера - 1901 тонна, а дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, экипажа и продовольствия) составляет 3330 тонн", - сказал представитель.

Он уточнил, что до 1992 года "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту. С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти. ФОТО

По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном западнее столицы Ливии Триполи. Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием "Stark" - флаг неустановленной африканской страны.
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слушайте мужики, а что это за прикол с разведывательным кораблем кацапов и стадом баранов?))) я просто в поездке, но судя по всему пропустил важную инфу) Пожалуйста, кто в теме отпишитесь - буду крайне благодарен))
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военный кацапский корабль утопило судно-скотовоз...овец перевозили и по ходу еще и непобедимых кацапов утопили...
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ребята, спасибо всем за инфу, щас постараюсь каждому ответить
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инсайд:
доклад ГРУ: суда класса "Ашот" это новейшая разработка "бандеровских ученых", по секретной класификации ВСУ - эсминец типа "Зорян и Шкиряк", которые под видом мирных сухогрозов выпустили с николаевских верфей в море, чтобы начать "охоту" на боевые корабли Черноморского флота...\почти (с)...\
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ну не прикалывайтесь))))))))))))))))))))) уже ржу до не могу))))))))))))
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вкратце, утопили кацапских двуногих и четвероногих, что, овец, что, баранов. Не стоит заморачиваться))))
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Да кто его знает. По первым сообщениям от РФ это было старое судно с устаревшим оборудованием и МО РФ было только радо от него избавиться. Потом, когда выяснилось, что оно затонуло на глубине позволяющем быстрый доступ, МО РФ зашевелилось объявив что на нем установлено новейшее оборудование и сейчас уродуется пытаясь снять его первым.
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В ЧМ столкнулись корабль МО РФ и торговое судно Турции с баранами. Бараны не пострадали, а 15 моряков числятся пока без вести пропавшими
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Где шаромыжный бизнес,там одесские барыги...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный в Ливии танкер "Рута" принадлежит Украине, - представитель Одесского морпорта
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