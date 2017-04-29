 Задержанный в Ливии танкер "Рута" принадлежит Украине, - представитель Одесского морпорта

Об этом УНИАН сообщил представитель администрации Одесского морского торгового порта. По его сведениям, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году, сообщает Цензор.НЕТ.
"Его длина - 77,5 метра, ширина - 14,5 метра, позывной - Urse. Валовый тоннаж танкера - 1901 тонна, а дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, экипажа и продовольствия) составляет 3330 тонн", - сказал представитель.
Он уточнил, что до 1992 года "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту. С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.
По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны.
Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном западнее столицы Ливии Триполи. Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием "Stark" - флаг неустановленной африканской страны.
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доклад ГРУ: суда класса "Ашот" это новейшая разработка "бандеровских ученых", по секретной класификации ВСУ - эсминец типа "Зорян и Шкиряк", которые под видом мирных сухогрозов выпустили с николаевских верфей в море, чтобы начать "охоту" на боевые корабли Черноморского флота...\почти (с)...\
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