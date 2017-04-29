 Мэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц, вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.
"Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", - говорится в сообщении.
"Данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.
Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.
Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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Київ дозволив ветувати - що Труханов і зробив ...
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Але знаєш , тут все частіше думаю - а нафіга нам ті ватяні регіони ? Ми ж в ХХІ ст живемо - зараз статус держави територією , вже давно , не визначається ...
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Чи може ми вже , в себе вдома , ідеальний порядок навели ?
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В свого Тягнибика поспитай - воно знає ..))
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Як там - садовий вже призначив наступний день рюцкава язіка у Львові?
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Поко этот Трухонов войну не принес в Одесу.Явно агент кремля,скрытый сепаратизм.
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А вообще , разводят снова людей как котят, закон о декоммунизациии -всеукраинский , за него уже голосовали ,он подписан президентом Украины, и нечего трухановскому горсовету там заседать и голосовать,уже голосовали всей Украиной , Радой , для этого сепарского собрания Одесса отдельная республика? Ау , СБУ, мы этого хотим? Не мытьем так катанием труха метит в "захарченки"?
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А мэр Одессы ставленик кремля и мы увидим еще, что прокацапы натворят в Одессе 2 - 9 мая, на праздник "дидываевали" с расскраской в американского колорадского жука, завезенного в 1943-1945 гг. в СССР из Америки во время ленд-лиза.
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Похоже, что у «Коли - блока» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» из России и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучаджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: http://kar-service.io.ua/v118e7f45131a6bbd4d57c9ba9b3d5392
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Занесенный в Книгу рекордов Украины, донецкий красавец площадью 1350 кв. м был сшит вдовой шахтера, пенсионеркой из Донецка Марией Белятковой и долгое время считался крупнейшим государственным флагом.
Размеры этого гиганта - 30х45 м. А сшит он по инициативе Союза творческой молодежи Донбасса.
Впервые сине-желтый флаг развернули 23 августа 2007-го в Донецке. С этого времени начинается его захватывающее путешествие по Украине. Флаг побывал во всех областных центрах страны, под Крутами, на Говерле, в Хусте, под Берестечком и в других исторических местах.
Трухановы и ко зовут войну в Одессу , хотят отнять Одессу у Украины, и они высоко сидят и защищены неприкосновенностью, СБУ, ГПУ, делайте что нибудь , враг очевиден и весьма активен недооценить его- преступная ошибка , которую потом не исправить.
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Военнослужащий одного из одесских подразделений морской пехоты ВМСУ Александр Бердник погиб вчера на востоке Украины.
Как сообщили в части, где служил морпех, его автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Произошло это в районе Павлополя, на приморском направлении.
Александр Бердник родился в 1995 году. У него остался отец.
Вечная память павшим за свободу и независимость Родины!http://dumskaya.net/news/na-vostoke-ukrainy-pogib-morskoy-pehotinetc-iz-o_-071723/
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