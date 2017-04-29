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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5530) переименования (412) Труханов (74)

 Мэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц, вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение

Решение о переименовании улиц Одессы будет вынесено на общественное обсуждение и повторное рассмотрение депутатами горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

Также читайте: Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц

"Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", - говорится в сообщении.

"Данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения", - отметили в пресс-службе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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Какой мэр-шмэр труханов-затруханов, если есть решение суда??!
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так він , всі ці дні , терпеливо чекав , як там Київ відреагує ...))
Київ дозволив ветувати - що Труханов і зробив ...
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Сумна , для нас , правда - "...маєм те , що маєм ..." (с)
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Класний малюнок !
Але знаєш , тут все частіше думаю - а нафіга нам ті ватяні регіони ? Ми ж в ХХІ ст живемо - зараз статус держави територією , вже давно , не визначається ...
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Я думаю що всі території , котрі під мордором скоро повернуться назад до України.
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Про це ж і пишу - а вони нам треба ?!
Чи може ми вже , в себе вдома , ідеальний порядок навели ?
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садовий вирішіив організувати ЗУНР, бо йому решту України не треба?
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...... :D

В свого Тягнибика поспитай - воно знає ..))
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Тягнибок з твого садового спитає - так як Семеніхін у кацапів у Конотопі спитав.
Як там - садовий вже призначив наступний день рюцкава язіка у Львові?
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Труханов має більшість в міськраді Одеси і це його свідома провокація як агента ФСБ. Поки в Одесі не буде української влади до тих пір ми будемо постійно жити під загрозою кримінального збройного заколоту в Одесі! Прокуратура, СБУ та МВС в Одесі досі теж саме що й 2014 року, коли вбивали українських патріотів на центральних вулицях Одеси! Ніхто не люстрований! Всі зрадники на своїх місцях!
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поправочка - всі зрадники підвищені по службі.
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Запросіть труханова у будинок профспілок в Одесі. "Шашлик по-мерські" ніхто не відміняв. Майовочка )))
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Стакан полония этому Трухонову,СБУ ! Слабо!
Поко этот Трухонов войну не принес в Одесу.Явно агент кремля,скрытый сепаратизм.
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Погибнуть за идею возможно лишь раз! А убить за идею, сколько угодно!
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реализатор эфэсбэшных картинок освоил методу ФСБ под названием Гнилая селёдка.
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Какие могут быть слушания? Слушания о чем? Есть закон о декоммунизации и его нужно выполнять. А среди одесситов можно провести опрос, касающийся новых названий улиц.
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так горсовет во главе с Озопулосом (так городского голову Одессы по его греческому паспорту величают) и будет подводить итоги опроса. Или Вы в этих итогах сомневаетесь?
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Не все знают о царицы проклятии.. Петербургу, которая ПРокляла:"Быть городу пусту... городу некрополю..."
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Эти совкодрочеры в горсовете будут тянуть и рассматривать еще 100500 лет. Вопрос уже решен - и точка! Будет уроком всем другим ватанам: не хочешь идти в ногу с жизнью - окажешься на обочине.
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кацапам ці картинки пости. до речі - яке вони мають відношення до Києва та Новгорода?
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Пора приостановить деятельность этого мэра (Труханова),а так же этих Вилкулов.кернесов и прочих "!ну очень "колорадских".
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Собирался наложить вето, а наложил в штаны?Боится что кремлядские хозяева отправят в лифте покататься?
А вообще , разводят снова людей как котят, закон о декоммунизациии -всеукраинский , за него уже голосовали ,он подписан президентом Украины, и нечего трухановскому горсовету там заседать и голосовать,уже голосовали всей Украиной , Радой , для этого сепарского собрания Одесса отдельная республика? Ау , СБУ, мы этого хотим? Не мытьем так катанием труха метит в "захарченки"?
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Когда ПП и его барыгам из 90-х нужно было выгнать из Одессы Мишико, то братва сразу подсуетилась и это сделала за 2 месяца. Кто сейчас, кроме ТВ- ZIK батоно Мишико видит в украинском зомбоящике, хоть за ним и серьезные люди из США стоят ?
А мэр Одессы ставленик кремля и мы увидим еще, что прокацапы натворят в Одессе 2 - 9 мая, на праздник "дидываевали" с расскраской в американского колорадского жука, завезенного в 1943-1945 гг. в СССР из Америки во время ленд-лиза.
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Фанат «Черноморца» прислал кое-что про экс-губернатора.
Похоже, что у «Коли - блока» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».

С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» из России и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучаджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: http://kar-service.io.ua/v118e7f45131a6bbd4d57c9ba9b3d5392
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ні, не абассался. Тепер вони проведуть нове подібне ж рішення, але вже із дотриманням усіх процедур.
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Такое складывается впечатление, что в Украине не ПП президент а мэр Одессы в стране всем рулит. А ПП вроде как и согласен с этим.
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фрікція бпп в міськзраді не голосувала, окрім заступника голови фрікції. Заступник проголосував "за"
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Вот именно, что не "фракция" а "фрикция". Дай Бог нашим детям дожить до жизни, как в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. А самое главное, что-бы наши дети увидели жизнь, как эстонцы её видят.
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Авакян же рассказывал что сепар отменил решение, а он его просто "приостановил". Шоколадно-армянская сволочь все так же продолжают подыгрывать сепаратистам.
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Я хочу напомнить всем неравнодушным, никто по сути не ждал войну на Донбасс, ее сделали вот такие кремлевские ставленники как труханов, помните тысячные митинги за Украину в Донецке , Луганске, а знаете ли , что - Флаг- Рекордсмен из Донецка
Занесенный в Книгу рекордов Украины, донецкий красавец площадью 1350 кв. м был сшит вдовой шахтера, пенсионеркой из Донецка Марией Белятковой и долгое время считался крупнейшим государственным флагом.
Размеры этого гиганта - 30х45 м. А сшит он по инициативе Союза творческой молодежи Донбасса.
Впервые сине-желтый флаг развернули 23 августа 2007-го в Донецке. С этого времени начинается его захватывающее путешествие по Украине. Флаг побывал во всех областных центрах страны, под Крутами, на Говерле, в Хусте, под Берестечком и в других исторических местах.
Трухановы и ко зовут войну в Одессу , хотят отнять Одессу у Украины, и они высоко сидят и защищены неприкосновенностью, СБУ, ГПУ, делайте что нибудь , враг очевиден и весьма активен недооценить его- преступная ошибка , которую потом не исправить.Мэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц, вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение - Цензор.НЕТ 8806
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Вам що немає що робити ? Чи в Одесі все так зашибісь що тільки вулиці осталось перейменувати ?
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топоніми - це енергоінформаційна матриця. Не можна виховувати патріотів України коли вулиці названі іменами катів України і на майданах стоять їм пам'ятники.
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якщо ви з Одеси- вам респект! це місто мені дуже близьке. Шановні гоніть цю сєпаро-ригівську шваль з міста ! І не буде асвабаждьоного данєцка.
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Спонсоры Трухи галатерники,ангерты ПРавят в Одессе,с прокацапской бандой киваловых скориков....
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В зоне АТО погиб морской пехотинец из Одессы

Военнослужащий одного из одесских подразделений морской пехоты ВМСУ Александр Бердник погиб вчера на востоке Украины.
Как сообщили в части, где служил морпех, его автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Произошло это в районе Павлополя, на приморском направлении.
Александр Бердник родился в 1995 году. У него остался отец.
Вечная память павшим за свободу и независимость Родины!http://dumskaya.net/news/na-vostoke-ukrainy-pogib-morskoy-pehotinetc-iz-o_-071723/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц, вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение
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