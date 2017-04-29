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 Москва призывает США представить Совбезу ООН доказательства применения химоружия в Сирии и Ираке, - МИД РФ

Официальная Москва призывает Вашингтон представить Совбезу ООН доказательства предполагаемого применения химического оружия в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД Российской Федерации в связи с опубликованием очередного доклада Государственного департамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

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Россия отметила, что США следует поделиться с Советом Безопасности ООН доказательствами использования террористами химоружия, полученными американскими военными в 2015-2016 годах непосредственно с мест применения экстремистами отравляющих веществ.

"Не помешало бы также ознакомиться и с "неопровержимыми" доказательствами складирования на сирийской авиационной базе Шайрат химического оружия, которое якобы было применено при авиаударе по Хан-Шейхуну, и понять, почему в связи с предполагаемым химицидентом в сирийской провинции Идлиб Вашингтон действовал в нарушение международного права", - говорится в документе.

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Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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