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 На майские праздники силовики будут нести службу в Одессе в усиленном режиме

В Одессе состоялось совместное совещание руководителей силовых структур при участии заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Фролова и первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, правоохранители обсуждали уровень готовности к обеспечению порядка и безопасности граждан в Одесской области на майские праздники, а также во время трагической годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе.

С целью недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка принято решение об усиленном режиме службы всех правоохранительных органов региона с привлечением членов общественных формирований с 29 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе
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